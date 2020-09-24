Додано: Чет 08 кві, 2021 09:50

Wisznia написав: vitaliy_berdinskikh



Вы или не так поняли, или передёргиваете:

я не возмущалась тем, что надо платить налоги, а констатировала факт, что в Турции нельзя, как в Украине, зарегистрировать ФОП и платя ед налог, сдавать легально посуточно квартиру. Сдачей посуточно(а именно такой вид сдачи приносит наибольшую отдачу) надо заниматься проффесионально. Находясь удаленно- это сложно, дорого, будут обязательно дурить,короче, - плохая идея. Вы или не так поняли, или передёргиваете:я не возмущалась тем, что надо платить налоги, а констатировала факт, что в Турции нельзя, как в Украине, зарегистрировать ФОП и платя ед налог, сдавать легально посуточно квартиру. Сдачей посуточно(а именно такой вид сдачи приносит наибольшую отдачу) надо заниматься проффесионально. Находясь удаленно- это сложно, дорого, будут обязательно дурить,короче, - плохая идея.

пересидеть

дожить

за сколько в среднем сдается в их отсутствие квартира

Вообще-то очень правильные слова.Зарегистрироваться как ФОП в Турции не может (на сколько я знаю) иностранец, имеющий ВНЖ - нужно гражданство. Тут "всё чисто" - везде так, в любой стране мира.Сдавать посуточно квартиру - конечно, выгодно иливыгодно.Дело это, правда хлопотное, как в Украине, так и не в Украине.Насколько мне известно, в моем Львове посуточная аренда умерла или почти умерла.Насколько мне известно, в Анталии и Алании квартиры с посуточной аренды в последний год переведены на постоянную аренду. Об этом свидетельствовала появившаяся редкость: сдача квартир на ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок с мебелью. Ранее всегда сдавали БЕЗ мебели (тут так принято).Заниматься сдачей в аренду квартир у в другой стране - на мой взгляд дело БЕСПЕРСПЕКТИВНОЕ в наше трудное время.Простой пример: я специально на днях сделал запрос приятелям, которыекупить квартиру в Аликанте (Испания).- вложения 74 000 евро;- год вложений - примерно 2017 (что интересно, сперва купили чуть южнее Аликанте - за полтора года сдача в аренду принесла выручку в ноль евро или почти в ноль евро. Как они мне ранее отвечали: выручки хватало ТОЛЬКО на то, чтобы самим прожить там 2 (две) недели. Квартиру там ВЫНУЖДЕННО продали и купили не новую в Аликанте (Испания). Обосновали тем, что Аликанте более перспективна аренда.САМОЕ ГЛАВНОЕ НИЖЕ:- последний раз были в своей прелести в январе (хи-хи) 2020.- сказали, что в квартиру попасть в ближайшее время НЕТ никакой возможности. И об этом надо знать: Коронавирус, однако, не заметили?- на мой вопрос о сдаче в аренду ответили уклончиво: "сдается потихоньку" (кого-то устроит такой ответ????)- на мой вопрос о контингенте арендаторов ответили так: старенькие немцы, спасаясь от коронавируса, вроде как едут в Испанию "" и "". Классные арендаторы? Вообще-то платежеспособные, но классные ли?- на мой уточняющий вопрос- ответа не последовало до сих пор.Я так понимаю, что все ОЧЕНЬ грустно.Нет, ну может, кому то из форумчан и нравится такое вложение средств.Я - пас.