Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: ....если цены на продукты питания в 2 раза ниже...
Товарищь, а не слабо аргументировать свои слова? И какова цена на свинину в турецких супермаркетах? Например на такую: Дабы сравнить и понять простую экономическую вещь... На сейчас цена такой свинины в Лондонском супермаркете TESCO 3.95 фунта за 1 кг. (около 150грн.) https://www.tesco.com/groceries/en-GB/p ... %26w%3D540 В Украине около 110-120грн.
Точно в Україні в такій розфасовці і порізана буде 110-120 грн?
А навіть якщо й так, то щось ВАС там в Україні натягують постіно, якщо порівняти мінімальні і середні з.п. і пенсії в ЮК і Укр.
change_pm написав:А навіть якщо й так, то щось ВАС там в Україні натягують постіно, якщо порівняти мінімальні і середні з.п. і пенсії в ЮК і Укр.
Уровень жизни нужно сравнивать не по зарплатам в разных странах, а по количеству тех денег, которые остались в кармане после всех обязательных платежей. Можно жить в дорогих европейских столицах, и ходить с полупустыми карманами, а можно жить в Киеве и ни в чем себе не отказывать. И это при аналогичных работах. Я на параллельной ветке уже писал о своих наблюдениях в Англии, в которой был не один раз и не один день... Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? Могу ещё много чего добавить, но вижу в этом смысла. Побывав более чем в 20 странах, мне смешно читать трёп о райской жизни за бугром от чистильщиков рыбы, или уборщиков мусора на стройках.