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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1018101910201021
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:25

  RTC12 написав:
  akurt написав:Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: ....если цены на продукты питания в 2 раза ниже...

Товарищь, а не слабо аргументировать свои слова?
И какова цена на свинину в турецких супермаркетах?
Например на такую: Зображення
Дабы сравнить и понять простую экономическую вещь...
На сейчас цена такой свинины в Лондонском супермаркете
TESCO 3.95 фунта за 1 кг. (около 150грн.)
https://www.tesco.com/groceries/en-GB/p ... %26w%3D540
В Украине около 110-120грн.

Точно в Україні в такій розфасовці і порізана буде 110-120 грн?

А навіть якщо й так, то щось ВАС там в Україні натягують постіно, якщо порівняти мінімальні і середні з.п. і пенсії в ЮК і Укр.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Change_pm Tака сама ху..ня малята як і у вас. Майже усе з хімією .))
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:44

RTC12
Візуально схожий продукт у АТБ коштує 141,3 грн за 0,7 кг (https://zakaz.atbmarket.com/product/612/146823)
Тобто кг близько 201,8 грн
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:18

  change_pm написав:А навіть якщо й так, то щось ВАС там в Україні натягують постіно, якщо порівняти мінімальні і середні з.п. і пенсії в ЮК і Укр.

Уровень жизни нужно сравнивать не по зарплатам в разных странах, а по количеству тех денег, которые остались в кармане после всех обязательных платежей.
Можно жить в дорогих европейских столицах, и ходить с полупустыми карманами,
а можно жить в Киеве и ни в чем себе не отказывать.
И это при аналогичных работах.
Я на параллельной ветке уже писал о своих наблюдениях в Англии,
в которой был не один раз и не один день...
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Могу ещё много чего добавить, но вижу в этом смысла.
Побывав более чем в 20 странах, мне смешно читать трёп о райской жизни за бугром от чистильщиков рыбы, или уборщиков мусора на стройках. :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:21

  RTC12 написав:мне смешно читать трёп о райской жизни за бугром от чистильщиков рыбы, или уборщиков мусора на стройках

а від протурецьких ріелторів?
Як почитати цих панів і пані - Туреччина рай на землі!
А турецька нерухомість - найдешевша і найкраща!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:23

  xaos_22 написав:RTC12
Візуально схожий продукт у АТБ коштує 141,3 грн за 0,7 кг (https://zakaz.atbmarket.com/product/612/146823)
Тобто кг близько 201,8 грн

https://index.minfin.com.ua/markets/war ... %BD%D0%B0/
RTC12
 
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