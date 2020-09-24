RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1019102010211022
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:39

  Frant написав:Як почитати цих панів і пані - Туреччина рай на землі!

По поводу качества турецких овощей...
РФ ввела запрет на поставки томатов и перцев из Турции.

Томаты и перцы из провинций Измир и Анталья (Турция) попали под запрет в РФ. Причиной ограничений стали вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино, которые нашли в агропродукции.
В ведомстве напомнили, что 11 случаев поставок зараженных овощей из Турции были зафиксированы и ранее. С учетом опасности заболеваний ведомство РФ приняло решение запретить поставки томатов и перцев из двух регионов Турции: Измира и Антальи. Именно из них в РФ шла зараженная растительная продукция.
При этом российская сторона обратила внимание и на растущую статистику обнаружения в турецкой продукции других опасных объектов. Так, южноамериканскую томатную моль нашли в помидорах, а бурую гниль- в грушах.

То, что не купила РФ, турки продадут Акурту, по самой низкой цене.
Так что скоро увидим ценники с мега скидками...
RTC12
 
Повідомлень: 237
З нами з: 09.05.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:57

  flyman написав:
  akurt написав:Шановне панство не повинно плутати гілки: на цій НЕ вчать заробляти гроші.
Тут показують, як можна зароблене якісно використати.

хіхі

Алярма, прокажені на гілці ((((
change_pm
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:58

  roberto dark написав:Change_pm Tака сама ху..ня малята як і у вас. Майже усе з хімією .))

То я це й подумав, і нафіга тоді про якість писати і нагадувати... )))))

всіх нас годують .івном, хочеш кращу якість - органік (якщо довіряєш, цінник в 2-4 рази вище) чи сам на городі впахуєш...
change_pm
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:06

  xaos_22 написав:RTC12
Візуально схожий продукт у АТБ коштує 141,3 грн за 0,7 кг (https://zakaz.atbmarket.com/product/612/146823)
Тобто кг близько 201,8 грн

Прикол в тому, що за посиланням RTC12 в Теско саме упаковка 720 гр, коштує-
2.84 фунти х 35 = 99.4 грн

В АТБ на 40% дорожче... хм... чомусь на здивован...

Але цікаво чути роздуми RTC12 про вартість життя )))
change_pm
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:12

  xaos_22 написав:RTC12
Логіка є у порівнянні аналогічного товару або дуже подібного.
Я навів реальний товар, який продається зараз у магазині.
Який сенс скидати посилання на агрегатор цін, якщо, перша ж первірка по ньому показує, що, наприклалд, Новус пропонує аналогічний вид м'яса але без упаковки за 199 грн/кг (https://novus.zakaz.ua/ru/products/novu ... tri-smaku/).

1. Товар НЕ АНАЛОГИЧНЫЙ с тем что в АТБ.
Если интересует похожая свинина, то можете поискать здесь:
https://www.tesco.com/groceries/en-GB/s ... h-pork/all
2. Меня интересует не цена именно свинины,
а цена ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ в Турции.
так как тут было заявлено следующее:
..Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: если цены на квартиры в Турции в 2 раза ниже, чем в Украине, если цены на продукты питания в 2 раза ниже...

Пусть Акурт покажет, где и на что цены на продукты в Турции
в 2 РАЗА ниже чем в Украине.
Повторяю, цены не на петрушку и укроп, а на ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ!...
Так как кабачками и капустой сыт не будешь.
Хотя, кому как...
RTC12
 
Повідомлень: 237
З нами з: 09.05.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:53

  RTC12 написав:Повторяю, цены не на петрушку и укроп, а на ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ!...
Так как кабачками и капустой сыт не будешь.
Хотя, кому как...

То ви батенька ще інфаркт не схопили... мабудь... сподіваюсь...

А як схопите (статистика інфарктів в Україні печальна), то і кабачки з кашами і капустою будете точити, а на свинину заб"єте дивитись *...

* але не точна, лежав якось в кардіології, був там схожий на вас чолов"яга, 2й чи третій інфаркт, а йому пофіг - тільки б поскоріше виписатись і забухати зі смаженим м"ясом ))))

Було то пару років тому, імхо, чолов"яга вже не з нами... хоча х.з...
change_pm
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:57

  change_pm написав:
  roberto dark написав:Change_pm Tака сама ху..ня малята як і у вас. Майже усе з хімією .))

То я це й подумав, і нафіга тоді про якість писати і нагадувати... )))))

всіх нас годують .івном, хочеш кращу якість - органік (якщо довіряєш, цінник в 2-4 рази вище) чи сам на городі впахуєш...

Так про якість почав писати той, що ніколи не бреше,та НІЧОГО НЕЯКІСНОГО ДО РОТА НЕ БЕРЕ, окрім супер йогурту та 45 видів турецької рибки))
roberto dark
 
Повідомлень: 103
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1019102010211022
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Google Adsense [Bot], roberto dark і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 678, 679, 680
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6792 838505
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 11:50
Успіх
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 166, 167, 168
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1671 235059
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 10:49
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 24404
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.