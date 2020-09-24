Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Як почитати цих панів і пані - Туреччина рай на землі!
По поводу качества турецких овощей... РФ ввела запрет на поставки томатов и перцев из Турции.
Томаты и перцы из провинций Измир и Анталья (Турция) попали под запрет в РФ. Причиной ограничений стали вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино, которые нашли в агропродукции. В ведомстве напомнили, что 11 случаев поставок зараженных овощей из Турции были зафиксированы и ранее. С учетом опасности заболеваний ведомство РФ приняло решение запретить поставки томатов и перцев из двух регионов Турции: Измира и Антальи. Именно из них в РФ шла зараженная растительная продукция. При этом российская сторона обратила внимание и на растущую статистику обнаружения в турецкой продукции других опасных объектов. Так, южноамериканскую томатную моль нашли в помидорах, а бурую гниль- в грушах.
То, что не купила РФ, турки продадут Акурту, по самой низкой цене. Так что скоро увидим ценники с мега скидками...
xaos_22 написав:RTC12 Логіка є у порівнянні аналогічного товару або дуже подібного. Я навів реальний товар, який продається зараз у магазині. Який сенс скидати посилання на агрегатор цін, якщо, перша ж первірка по ньому показує, що, наприклалд, Новус пропонує аналогічний вид м'яса але без упаковки за 199 грн/кг (https://novus.zakaz.ua/ru/products/novu ... tri-smaku/).
1. Товар НЕ АНАЛОГИЧНЫЙ с тем что в АТБ. Если интересует похожая свинина, то можете поискать здесь: https://www.tesco.com/groceries/en-GB/s ... h-pork/all 2. Меня интересует не цена именно свинины, а цена ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ в Турции. так как тут было заявлено следующее: ..Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: если цены на квартиры в Турции в 2 раза ниже, чем в Украине, если цены на продукты питания в 2 раза ниже...
Пусть Акурт покажет, где и на что цены на продукты в Турции в 2 РАЗА ниже чем в Украине. Повторяю, цены не на петрушку и укроп, а на ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ!... Так как кабачками и капустой сыт не будешь. Хотя, кому как...