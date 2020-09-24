|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 кві, 2021 15:04
Пане change_pm! Ви просто не в курсі новин - панове ввели новий критерій вибору місця розташування нерухомості.
Ще місяць-два тому був головним "Критерій по кількості готелів, які НЕ продаються".
Тут на перше місце вийшов Нікополь - там 3 (три) готелі і жоден не продається.
Тепер - "Критерій поросятини".
Ви просто не в курсі, а нам тепер розтлумачили.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5744
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2185 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 кві, 2021 15:09
RTC12 написав:
Пане Акурт, что же мы молчим, спрятав голову в песок Средиземного моря?
Где ценники на продукты, которые в 2 раза дешевле украинских?
Или пацан не отвечает за свои слова?
Впрочем, как всегда...
Он спешно побежал в самый дешманский супер фотографировать ценники на помидоры с молью, гнилые грушы и протухшую рыбу. Скоро вернётся с новыми простынями не волнуйся.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Унуноктий
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|6794
|838601
|
|
|1671
|235085
|
|
|228
|24404
|
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
|