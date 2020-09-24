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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1020102110221023
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:04

Пане change_pm! Ви просто не в курсі новин - панове ввели новий критерій вибору місця розташування нерухомості.
Ще місяць-два тому був головним "Критерій по кількості готелів, які НЕ продаються".
Тут на перше місце вийшов Нікополь - там 3 (три) готелі і жоден не продається.

Тепер - "Критерій поросятини".
Ви просто не в курсі, а нам тепер розтлумачили.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:09

  RTC12 написав:Пане Акурт, что же мы молчим, спрятав голову в песок Средиземного моря?
Где ценники на продукты, которые в 2 раза дешевле украинских?
Или пацан не отвечает за свои слова?

Впрочем, как всегда...

Он спешно побежал в самый дешманский супер фотографировать ценники на помидоры с молью, гнилые грушы и протухшую рыбу. Скоро вернётся с новыми простынями не волнуйся.
roberto dark
 
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  #<1 ... 1020102110221023
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