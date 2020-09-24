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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1020102110221023
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:04

Пане change_pm! Ви просто не в курсі новин - панове ввели новий критерій вибору місця розташування нерухомості.
Ще місяць-два тому був головним "Критерій по кількості готелів, які НЕ продаються".
Тут на перше місце вийшов Нікополь - там 3 (три) готелі і жоден не продається.

Тепер - "Критерій поросятини".
Ви просто не в курсі, а нам тепер розтлумачили.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 15:09

  RTC12 написав:Пане Акурт, что же мы молчим, спрятав голову в песок Средиземного моря?
Где ценники на продукты, которые в 2 раза дешевле украинских?
Или пацан не отвечает за свои слова?

Впрочем, как всегда...

Он спешно побежал в самый дешманский супер фотографировать ценники на помидоры с молью, гнилые грушы и протухшую рыбу. Скоро вернётся с новыми простынями не волнуйся.
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Wisznia написав:я не возмущалась тем, что надо платить налоги, а констатировала факт, что в Турции нельзя, как в Украине, зарегистрировать ФОП и платя ед налог, сдавать легально посуточно квартиру.

Можно

У меня сорвалась поездка в Турцию. Бронировал поначалу я как раз квартиру, посуточно. Но почитав отзывы сменил на гостиницу на азиатской части.

  Wisznia написав:Сдачей посуточно(а именно такой вид сдачи приносит наибольшую отдачу) надо заниматься проффесионально.

А как иначе?



"У меня сорвалась поездка в Турцию. Бронировал поначалу я как раз квартиру, посуточно. Но почитав отзывы сменил на гостиницу на азиатской части" - при чем тут ваша поездка, о чем вы вообще?

Я подчеркнула. Троля кормить не буду пишите дальше
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:28

  RTC12 написав:
  xaos_22 написав:RTC12
Логіка є у порівнянні аналогічного товару або дуже подібного.
Я навів реальний товар, який продається зараз у магазині.
Який сенс скидати посилання на агрегатор цін, якщо, перша ж первірка по ньому показує, що, наприклалд, Новус пропонує аналогічний вид м'яса але без упаковки за 199 грн/кг (https://novus.zakaz.ua/ru/products/novu ... tri-smaku/).

1. Товар НЕ АНАЛОГИЧНЫЙ с тем что в АТБ.
Если интересует похожая свинина, то можете поискать здесь:
https://www.tesco.com/groceries/en-GB/s ... h-pork/all
2. Меня интересует не цена именно свинины,
а цена ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ в Турции.
так как тут было заявлено следующее:
..Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: если цены на квартиры в Турции в 2 раза ниже, чем в Украине, если цены на продукты питания в 2 раза ниже...

Пусть Акурт покажет, где и на что цены на продукты в Турции
в 2 РАЗА ниже чем в Украине.
Повторяю, цены не на петрушку и укроп, а на ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ!...
Так как кабачками и капустой сыт не будешь.
Хотя, кому как...

кабачки можна засмажити з луком і олієм.. ням-ням

швагєр каже, що в Чехії українська олія десь на 30% ніж та сама тутай
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:31

  roberto dark написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Wisznia написав:я не возмущалась тем, что надо платить налоги, а констатировала факт, что в Турции нельзя, как в Украине, зарегистрировать ФОП и платя ед налог, сдавать легально посуточно квартиру.

Можно

У меня сорвалась поездка в Турцию. Бронировал поначалу я как раз квартиру, посуточно. Но почитав отзывы сменил на гостиницу на азиатской части.

  Wisznia написав:Сдачей посуточно(а именно такой вид сдачи приносит наибольшую отдачу) надо заниматься проффесионально.

А как иначе?

О какая удача...Сорвалась поездка в Турцию и полетел в Азию. Надо же какой счастливчик.

Малу Азію.
хіхі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:2.84 фунти х 35 = 99.4 грн

Правды ради - курс 35 был где-то пол года назад.
https://kurstoday.com.ua/kharkiv - и это ж ещё не банки где вообще 39.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Wisznia написав:"У меня сорвалась поездка в Турцию. Бронировал поначалу я как раз квартиру, посуточно. Но почитав отзывы сменил на гостиницу на азиатской части" - при чем тут ваша поездка, о чем вы вообще?

О том что я перебирал кучу квартир сдающихся посуточно, далеко не все сдаются юридическими лицами. Потому фраза о том что в Турции нельзя сдавать квартиру посуточно - минимум ошибочна. А фраза о том что чорд здесь же налоги надо платить - смешная.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 08 кві, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Wisznia написав:Я подчеркнула. Троля кормить не буду пишите дальше

Какая потеря для темы. Что ж мне теперь делать?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:21

  vitaliy_berdinskikh написав:О том что я перебирал кучу квартир сдающихся посуточно, далеко не все сдаются юридическими лицами. Потому фраза о том что в Турции нельзя сдавать квартиру посуточно - минимум ошибочна. А фраза о том что чорд здесь же налоги надо платить - смешная.


Никакой ошибки нет.
Жилье может в нарушение (!!!) Законов сдаваться НЕЗАКОННО через airbnb физическим лицом.
И сдается.
Если Вы откроете Правила airbnb для арендодателей - обычно их НЕ читают или стараются НЕ читать, но там записано, что юридическую и финансовую ответственность в том числе по уплате налогов на прибыль и начисления НДС на такую услугу несет арендодатель по законам страны расположения недвижимости.
"Платформа Airbnb — это онлайн-площадка, которая предоставляет пользователям («Пользователи») возможность публиковать, предлагать, искать и бронировать услуги."
ВСЕГО-НАВСЕГО: возможность публиковать, предлагать, искать и бронировать услуги.
Читаем далее:
6.2. Знание своих правовых обязательств. Вы должны понимать и соблюдать все законы, правила, положения и условия договоров с третьими лицами в отношении Жилья или Услуг хозяев/организаторов. Например, некоторые договоры аренды, правила ассоциаций домовладельцев и кондоминиумов или сами собственники ограничивают или запрещают субаренду, краткосрочную сдачу жилья и/или долгосрочную аренду. В некоторых городах действуют законы о зонировании или другие нормы, ограничивающие краткосрочную аренду жилой недвижимости.

Краткосрочная сдача в аренду квартиры физическим лицом запрещена на всей территории Турецкой республики Законом Турецкой республики с января 2017 - если не ошибаюсь - года.
Мониторит налоговая полиция и штраф очень приличный.
Но Вы же понимаете, что "слаб человек" и не соблюдает Божьи заповеди.
Нарушают и нарушали.
Но эта деятельность физического лица абсолютно и однозначно незаконная.
Особая опасность, если это будет делать иностранец с ВНЖ - получит депортацию.

Согласно законам Турецкой республики в краткосрочную аренду может сдаваться жилье при соблюдении условий:
- количество мест для проживание НЕ менее 30. И все 30 мест - в одном комплексе.
- обязательная регистрация проживающих в он-лайн режиме (!!!) - связь с МВД страны с помощью специально установленного программного обеспечения.
- круглосуточное присутствие уполномоченного лица на месте предоставления жилья.
- получение лицензии (!!!).
Соблюсти все эти условия может только "Управляющая компания".
И вот тут пирожок становится совсем не сладким: я не могу утверждать, но слышал, что они берут себе 50% от выручки.
akurt
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