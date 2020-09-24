Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пане change_pm! Ви просто не в курсі новин - панове ввели новий критерій вибору місця розташування нерухомості. Ще місяць-два тому був головним "Критерій по кількості готелів, які НЕ продаються". Тут на перше місце вийшов Нікополь - там 3 (три) готелі і жоден не продається.
Тепер - "Критерій поросятини". Ви просто не в курсі, а нам тепер розтлумачили.
xaos_22 написав:RTC12 Логіка є у порівнянні аналогічного товару або дуже подібного. Я навів реальний товар, який продається зараз у магазині. Який сенс скидати посилання на агрегатор цін, якщо, перша ж первірка по ньому показує, що, наприклалд, Новус пропонує аналогічний вид м'яса але без упаковки за 199 грн/кг (https://novus.zakaz.ua/ru/products/novu ... tri-smaku/).
1. Товар НЕ АНАЛОГИЧНЫЙ с тем что в АТБ. Если интересует похожая свинина, то можете поискать здесь: https://www.tesco.com/groceries/en-GB/s ... h-pork/all 2. Меня интересует не цена именно свинины, а цена ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ в Турции. так как тут было заявлено следующее: ..Тут товарищи НЕ учитывают простую экономическую вещь: если цены на квартиры в Турции в 2 раза ниже, чем в Украине, если цены на продукты питания в 2 раза ниже...
Пусть Акурт покажет, где и на что цены на продукты в Турции в 2 РАЗА ниже чем в Украине. Повторяю, цены не на петрушку и укроп, а на ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ!... Так как кабачками и капустой сыт не будешь. Хотя, кому как...
кабачки можна засмажити з луком і олієм.. ням-ням
швагєр каже, що в Чехії українська олія десь на 30% ніж та сама тутай
Wisznia написав:"У меня сорвалась поездка в Турцию. Бронировал поначалу я как раз квартиру, посуточно. Но почитав отзывы сменил на гостиницу на азиатской части" - при чем тут ваша поездка, о чем вы вообще?
О том что я перебирал кучу квартир сдающихся посуточно, далеко не все сдаются юридическими лицами. Потому фраза о том что в Турции нельзя сдавать квартиру посуточно - минимум ошибочна. А фраза о том что чорд здесь же налоги надо платить - смешная.
vitaliy_berdinskikh написав:О том что я перебирал кучу квартир сдающихся посуточно, далеко не все сдаются юридическими лицами. Потому фраза о том что в Турции нельзя сдавать квартиру посуточно - минимум ошибочна. А фраза о том что чорд здесь же налоги надо платить - смешная.
Никакой ошибки нет. Жилье может в нарушение (!!!) Законов сдаваться НЕЗАКОННО через airbnb физическим лицом. И сдается. Если Вы откроете Правила airbnb для арендодателей - обычно их НЕ читают или стараются НЕ читать, но там записано, что юридическую и финансовую ответственность в том числе по уплате налогов на прибыль и начисления НДС на такую услугу несет арендодатель по законам страны расположения недвижимости. "Платформа Airbnb — это онлайн-площадка, которая предоставляет пользователям («Пользователи») возможность публиковать, предлагать, искать и бронировать услуги." ВСЕГО-НАВСЕГО: возможность публиковать, предлагать, искать и бронировать услуги. Читаем далее: 6.2. Знание своих правовых обязательств. Вы должны понимать и соблюдать все законы, правила, положения и условия договоров с третьими лицами в отношении Жилья или Услуг хозяев/организаторов. Например, некоторые договоры аренды, правила ассоциаций домовладельцев и кондоминиумов или сами собственники ограничивают или запрещают субаренду, краткосрочную сдачу жилья и/или долгосрочную аренду.В некоторых городах действуют законы о зонировании или другие нормы, ограничивающие краткосрочную аренду жилой недвижимости.
Краткосрочная сдача в аренду квартиры физическим лицом запрещена на всей территории Турецкой республики Законом Турецкой республики с января 2017 - если не ошибаюсь - года. Мониторит налоговая полиция и штраф очень приличный. Но Вы же понимаете, что "слаб человек" и не соблюдает Божьи заповеди. Нарушают и нарушали. Но эта деятельность физического лица абсолютно и однозначно незаконная. Особая опасность, если это будет делать иностранец с ВНЖ - получит депортацию.
Согласно законам Турецкой республики в краткосрочную аренду может сдаваться жилье при соблюдении условий: - количество мест для проживание НЕ менее 30. И все 30 мест - в одном комплексе. - обязательная регистрация проживающих в он-лайн режиме (!!!) - связь с МВД страны с помощью специально установленного программного обеспечения. - круглосуточное присутствие уполномоченного лица на месте предоставления жилья. - получение лицензии (!!!). Соблюсти все эти условия может только "Управляющая компания". И вот тут пирожок становится совсем не сладким: я не могу утверждать, но слышал, что они берут себе 50% от выручки.