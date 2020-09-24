Додано: Чет 08 кві, 2021 19:21

vitaliy_berdinskikh написав: О том что я перебирал кучу квартир сдающихся посуточно, далеко не все сдаются юридическими лицами. Потому фраза о том что в Турции нельзя сдавать квартиру посуточно - минимум ошибочна . А фраза о том что чорд здесь же налоги надо платить - смешная. О том что я перебирал кучу квартир сдающихся посуточно, далеко не все сдаются юридическими лицами. Потому фраза о том что в Турции нельзя сдавать квартиру посуточно - минимум. А фраза о том что чорд здесь же налоги надо платить - смешная.

Вы должны понимать и соблюдать все законы, правила, положения и условия договоров с третьими лицами в отношении Жилья или Услуг хозяев/организаторов. Например, некоторые договоры аренды, правила ассоциаций домовладельцев и кондоминиумов или сами собственники ограничивают или запрещают субаренду, краткосрочную сдачу жилья и/или долгосрочную аренду.

И вот тут пирожок становится совсем не сладким:

Никакой ошибки нет.Жилье может в нарушение (!!!) Законов сдаваться НЕЗАКОННО через airbnb физическим лицом.И сдается.Если Вы откроете Правила airbnb для арендодателей - обычно их НЕ читают или стараются НЕ читать, но там записано, что юридическую и финансовую ответственность в том числе по уплате налогов на прибыль и начисления НДС на такую услугу несет арендодатель"Платформа Airbnb — это онлайн-площадка, которая предоставляет пользователям («Пользователи») возможность публиковать, предлагать, искать и бронировать услуги."ВСЕГО-НАВСЕГО: возможность публиковать, предлагать, искать и бронировать услуги.Читаем далее:6.2.сдача в аренду квартиры физическим лицомна всей территории Турецкой республики Законом Турецкой республики с января 2017 - если не ошибаюсь - года.Мониторит налоговая полиция и штраф очень приличный.Но Вы же понимаете, что "слаб человек" и не соблюдает Божьи заповеди.Нарушают и нарушали.Но эта деятельность физического лица абсолютно и однозначно незаконная.Особая опасность, если это будет делать иностранец с ВНЖ - получит депортацию.Согласно законам Турецкой республики в краткосрочную аренду может сдаваться жилье при соблюдении условий:- количество мест для проживание НЕ менее 30. И все 30 мест - в одном комплексе.- обязательная регистрация проживающих в он-лайн режиме (!!!) - связь с МВД страны с помощью специально установленного программного обеспечения.- круглосуточное присутствие уполномоченного лица на месте предоставления жилья.- получение лицензии (!!!).Соблюсти все эти условия может только "Управляющая компания".я не могу утверждать, но слышал, что они берут себе 50% от выручки.