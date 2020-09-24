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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1021102210231024
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Давно не заходил и не читал эту ветку..Решил восполнить пробел и за несколько дней,перечитал последние 100!! страниц..Нагадили конечно прилично,не без этого,пересрались-как настоящие украинцы,тоже не без этого.Много интересного написали,много напиз...-тоже не без этого.Турции судя по последним новостям и короне-в этом году однозначно прийдется сушить сухари.Понятно что статистику ближе к полноценному курортному сезону подрисуют,чтоб турист не боялся+ довакцинируют многих граждан(второй прививкой в том числе) что наверняка уменьшит колличество случаев,но......Много всяких но..не в пользу.
Тут много обсуждали как завезти,вывести,перевезти деньги на покупку недвиги и много чего другого..Но так и не увидел ни одного обсуждения способа завести деньги в Турцию с помощью криптовалютных активов...Аккурт,к Вам вопрос,как к владельцу счета в Турецком банке.У Вас никто не интересовался из знакомых такой возможностью?? Как турецкие банки относятся к зачислению средств на личный счет со счетов бирж,либо частных переводов в лирах при тех же P2P переводах при продаже крипты?? Насколько знаю,турецкие граждане немало торгуют криптоактивами и должны иметь способы их обналичивать,либо заводить. Налоги платить прийдется??Счета блокируются?? Или банкам фиолетово?? Существуют ли обменники по типу наших в Киеве и крупных городах,для обналичивания криптоактивов наличкой?? Думаю на сегодняшний день,это самый простой способ завести средства в стейблкоинах для покупки недвиги,если банки не ставят палки в колеса для их обналичивания...Мне просто интересно как с этим обстоит дело в Турции,чисто для развития,если конечно знаете.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:19

  akurt написав:
  swan forever написав:Здесь только про Турцию?
Другие страны этого бассейна не обсуждали?


Обсуждали:
- Болгария (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);
- Колумбия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Филиппины (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Вьетнам (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Италия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);
- Швеция (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Польша (НЕ очень рекомендовали те, кто был один раз);
- Австрия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Опыт покупки квартиры в Вене у меня есть - не стал выкладывать);
- Египет (личный опыт топик-стартера);
- ОАЭ (личный опыт двух моих друзей - оба выехали в Турцию в этом году);
- Китай (личный опыт моего приятеля, выехал в Турцию в этом году);
- Португалия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Черногория (живут дети кума);
- Испания (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Влипли конкретно трое моих приятелей, вкинувших в Испанию 75 000 евро, 140 000 евро, 400 00 евро).
- США (без комментариев);
- кажется еще что-то из области нереальных мечтаний.

С Вашими предпочтениями с интересом ознакомимся.

имелся в виду средиземноморский бассейн. Так понятно?
swan forever
 
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