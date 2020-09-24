akurt написав:

swan forever написав: Здесь только про Турцию?

Другие страны этого бассейна не обсуждали? Здесь только про Турцию?Другие страны этого бассейна не обсуждали?

Обсуждали:- Болгария (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);- Колумбия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);- Филиппины (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);- Вьетнам (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);- Италия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);- Швеция (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);- Польша (НЕ очень рекомендовали те, кто был один раз);- Австрия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Опыт покупки квартиры в Вене у меня есть - не стал выкладывать);- Египет (личный опыт топик-стартера);- ОАЭ (личный опыт двух моих друзей - оба выехали в Турцию в этом году);- Китай (личный опыт моего приятеля, выехал в Турцию в этом году);- Португалия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);- Черногория (живут дети кума);- Испания (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Влипли конкретно трое моих приятелей, вкинувших в Испанию 75 000 евро, 140 000 евро, 400 00 евро).- США (без комментариев);- кажется еще что-тоС Вашими предпочтениями с интересом ознакомимся.