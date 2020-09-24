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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1021102210231024>
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Wisznia написав:"У меня сорвалась поездка в Турцию. Бронировал поначалу я как раз квартиру, посуточно. Но почитав отзывы сменил на гостиницу на азиатской части" - при чем тут ваша поездка, о чем вы вообще?

О том что я перебирал кучу квартир сдающихся посуточно, далеко не все сдаются юридическими лицами. Потому фраза о том что в Турции нельзя сдавать квартиру посуточно - минимум ошибочна. А фраза о том что чорд здесь же налоги надо платить - смешная.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 08 кві, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 18:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Wisznia написав:Я подчеркнула. Троля кормить не буду пишите дальше

Какая потеря для темы. Что ж мне теперь делать?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:21

  vitaliy_berdinskikh написав:О том что я перебирал кучу квартир сдающихся посуточно, далеко не все сдаются юридическими лицами. Потому фраза о том что в Турции нельзя сдавать квартиру посуточно - минимум ошибочна. А фраза о том что чорд здесь же налоги надо платить - смешная.


Никакой ошибки нет.
Жилье может в нарушение (!!!) Законов сдаваться НЕЗАКОННО через airbnb физическим лицом.
И сдается.
Если Вы откроете Правила airbnb для арендодателей - обычно их НЕ читают или стараются НЕ читать, но там записано, что юридическую и финансовую ответственность в том числе по уплате налогов на прибыль и начисления НДС на такую услугу несет арендодатель по законам страны расположения недвижимости.
"Платформа Airbnb — это онлайн-площадка, которая предоставляет пользователям («Пользователи») возможность публиковать, предлагать, искать и бронировать услуги."
ВСЕГО-НАВСЕГО: возможность публиковать, предлагать, искать и бронировать услуги.
Читаем далее:
6.2. Знание своих правовых обязательств. Вы должны понимать и соблюдать все законы, правила, положения и условия договоров с третьими лицами в отношении Жилья или Услуг хозяев/организаторов. Например, некоторые договоры аренды, правила ассоциаций домовладельцев и кондоминиумов или сами собственники ограничивают или запрещают субаренду, краткосрочную сдачу жилья и/или долгосрочную аренду. В некоторых городах действуют законы о зонировании или другие нормы, ограничивающие краткосрочную аренду жилой недвижимости.

Краткосрочная сдача в аренду квартиры физическим лицом запрещена на всей территории Турецкой республики Законом Турецкой республики с января 2017 - если не ошибаюсь - года.
Мониторит налоговая полиция и штраф очень приличный.
Но Вы же понимаете, что "слаб человек" и не соблюдает Божьи заповеди.
Нарушают и нарушали.
Но эта деятельность физического лица абсолютно и однозначно незаконная.
Особая опасность, если это будет делать иностранец с ВНЖ - получит депортацию.

Согласно законам Турецкой республики в краткосрочную аренду может сдаваться жилье при соблюдении условий:
- количество мест для проживание НЕ менее 30. И все 30 мест - в одном комплексе.
- обязательная регистрация проживающих в он-лайн режиме (!!!) - связь с МВД страны с помощью специально установленного программного обеспечения.
- круглосуточное присутствие уполномоченного лица на месте предоставления жилья.
- получение лицензии (!!!).
Соблюсти все эти условия может только "Управляющая компания".
И вот тут пирожок становится совсем не сладким: я не могу утверждать, но слышал, что они берут себе 50% от выручки.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:57

akurt
спасибо за информацию.

Но я больше о сравнении с украинским ФОП - в Украине ФОП, если действует по закону, тоже не можут сдавать жилье посуточно и платить 5%
https://3m2.ua/analitika/kak_sdavat_zhi ... e_nyuansi/
Так, пунктом 291.5.3. НКУ, установлены ограничения для ФЛП, желающих сдавать в аренду жилье: ФЛП, сдающие более 100 квадратных метров жилой недвижимости (в совокупности), более 300 кв. м нежилой недвижимости и более 0,2 гектаров земли не могут быть плательщиками единого налога.

Никто обычно и не оформляет никаких ФОП-ов, даже если сдаётся одна квартира. И налогов никто не платит. Всё точно так же как в Стамбуле, только ещё в больших масштабах. Можно сказать в тотальных масштабах.

А если регать фирму, нанимать персонал для обслуживания жилья - то в чём разница с ситуаций в Турции? Да ни в чём. Что и требовалось доказать (с)

Опять же если квартира сдаётся посуточно то это уже не тот компот что с обычной арендой, а следовательно сдача любой квартиры тоже наверняка не катит, даже в Украине. Украина совершенно не рай для мелкого отельного бизнеса.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Давно не заходил и не читал эту ветку..Решил восполнить пробел и за несколько дней,перечитал последние 100!! страниц..Нагадили конечно прилично,не без этого,пересрались-как настоящие украинцы,тоже не без этого.Много интересного написали,много напиз...-тоже не без этого.Турции судя по последним новостям и короне-в этом году однозначно прийдется сушить сухари.Понятно что статистику ближе к полноценному курортному сезону подрисуют,чтоб турист не боялся+ довакцинируют многих граждан(второй прививкой в том числе) что наверняка уменьшит колличество случаев,но......Много всяких но..не в пользу.
Тут много обсуждали как завезти,вывести,перевезти деньги на покупку недвиги и много чего другого..Но так и не увидел ни одного обсуждения способа завести деньги в Турцию с помощью криптовалютных активов...Аккурт,к Вам вопрос,как к владельцу счета в Турецком банке.У Вас никто не интересовался из знакомых такой возможностью?? Как турецкие банки относятся к зачислению средств на личный счет со счетов бирж,либо частных переводов в лирах при тех же P2P переводах при продаже крипты?? Насколько знаю,турецкие граждане немало торгуют криптоактивами и должны иметь способы их обналичивать,либо заводить. Налоги платить прийдется??Счета блокируются?? Или банкам фиолетово?? Существуют ли обменники по типу наших в Киеве и крупных городах,для обналичивания криптоактивов наличкой?? Думаю на сегодняшний день,это самый простой способ завести средства в стейблкоинах для покупки недвиги,если банки не ставят палки в колеса для их обналичивания...Мне просто интересно как с этим обстоит дело в Турции,чисто для развития,если конечно знаете.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:19

  akurt написав:
  swan forever написав:Здесь только про Турцию?
Другие страны этого бассейна не обсуждали?


Обсуждали:
- Болгария (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);
- Колумбия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Филиппины (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Вьетнам (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Италия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);
- Швеция (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Польша (НЕ очень рекомендовали те, кто был один раз);
- Австрия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Опыт покупки квартиры в Вене у меня есть - не стал выкладывать);
- Египет (личный опыт топик-стартера);
- ОАЭ (личный опыт двух моих друзей - оба выехали в Турцию в этом году);
- Китай (личный опыт моего приятеля, выехал в Турцию в этом году);
- Португалия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Черногория (живут дети кума);
- Испания (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Влипли конкретно трое моих приятелей, вкинувших в Испанию 75 000 евро, 140 000 евро, 400 00 евро).
- США (без комментариев);
- кажется еще что-то из области нереальных мечтаний.

С Вашими предпочтениями с интересом ознакомимся.

имелся в виду средиземноморский бассейн. Так понятно?
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:44

  swan forever написав:имелся в виду средиземноморский бассейн. Так понятно?

Я надеюсь - это вопрос не ко мне, ибо вопрос был вот как поставлен:
  swan forever написав:Здесь только про Турцию?
Другие страны этого бассейна не обсуждали?

Поскольку "бассейн" не был указан, я дал ответ по всем обсуждавшимся на ветке странам.
Замечу, что кроме меня никто не дал никакого ответа.

По вопросу osafly: я не имею крипты и не интересуюсь ею.
Но у нас тут столько специалистов - ого-го! - лучше Вам спросить у них.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Wisznia написав:Я подчеркнула. Троля кормить не буду пишите дальше

Какая потеря для темы. Что ж мне теперь делать?

Сподіваюсь можна втавити п"ятачок ))))

Що робити - це найважливіще питанння, імхо, треба жити далі ))))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  osafly написав:Налоги платить прийдется??

Вот на этот вопрос я наверняка могу дать ответ. Я не слышал чтобы в Турции криптоваюту приравняли к деньгами. А следовательно при общем подходе продажа крипты как и продажа чего угодно другого облагается налогом.

Но! Поскольку свежеиспеченный турок переводящий деньги через крипту ещё не является налоговым резидентом Турции - налоги ему надо платить по месту налогового резиденства, тоесть в Украине. А вот уже после получения ВНЖ на базе купленной недвиги возможно налоговые обязательства возникнут и в отношении Турции, это надо углублятся в их законы.

Про банки я умничать не буду, но по моему субъективому мнению опирающемуся на отзывы торговцев недвижимостью - банки в Турции не смотрят на операции сквозь пальцы, хотя создаётся впечатление что суровость банка во многом определяется принципами работы конкретных людей в конкретном отделении банка, и в другом всё может быть чуть иначе (или строже, или наоборот).
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В догонку про крипту и банки. Я в прошлом году интересовался вопросом перевода денег, и случайно наткнулся на сайт Эксмо.

Но есть печальные новости: лиру в марте делистнули https://info.exmo.me/ru/uvedomleniya/de ... -liry-try/ А выводить доллар скорей всего только через SWIFT, что делает бессмысленным использование крипты в качестве среднего звена.
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