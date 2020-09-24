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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1021102210231024
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:31

  vitaliy_berdinskikh написав:В догонку про крипту и банки. Я в прошлом году интересовался вопросом перевода денег, и случайно наткнулся на сайт Эксмо.

Но есть печальные новости: лиру в марте делистнули https://info.exmo.me/ru/uvedomleniya/de ... -liry-try/ А выводить доллар скорей всего только через SWIFT, что делает бессмысленным использование крипты в качестве среднего звена.


Биржа из страны Кукарекии,это плохой пример.Там целая страна мозги свои заделистила,а Вы о биржах..Там крипта по сути,уже вне закона,судя по последним новостям,чтениям и предложениям.Там многие уже переполошились,на всех криптофорумах только обсуждают,время от времени..
В Турции,полно своих бирж,местных..Куда можно перевести тот же USDT или USDC и обналичить продав там же за лиру и вывести на турецкий банк,как на той же нашей Куне,или БТС трейд...Так же,как на Бинансе и других биржах..В том то и вопрос,банки турецкие как на все это смотрят..Тот же "Банан",насколько знаю с лирой работает,как и с другими валютами 20-30 стран так точно..И у Турецких граждан,весьма часто фигурирует Кувейт Тюрк банк и банк Ziraat.Это типа как наши в основном выводят на Приват и Моно...Хотя Приват,на суммах больше 10тыс.. многим людям "делает мозги",было немало сообщений по этому поводу.На мелкие суммы,как правило смотрят сквозь пальцы.
osafly
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