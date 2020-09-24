Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Биржа из страны Кукарекии,это плохой пример.Там целая страна мозги свои заделистила,а Вы о биржах..Там крипта по сути,уже вне закона,судя по последним новостям,чтениям и предложениям.Там многие уже переполошились,на всех криптофорумах только обсуждают,время от времени.. В Турции,полно своих бирж,местных..Куда можно перевести тот же USDT или USDC и обналичить продав там же за лиру и вывести на турецкий банк,как на той же нашей Куне,или БТС трейд...Так же,как на Бинансе и других биржах..В том то и вопрос,банки турецкие как на все это смотрят..Тот же "Банан",насколько знаю с лирой работает,как и с другими валютами 20-30 стран так точно..И у Турецких граждан,весьма часто фигурирует Кувейт Тюрк банк и банк Ziraat.Это типа как наши в основном выводят на Приват и Моно...Хотя Приват,на суммах больше 10тыс.. многим людям "делает мозги",было немало сообщений по этому поводу.На мелкие суммы,как правило смотрят сквозь пальцы.
Не моя специализация, но вставлю "5 копеек", раз уж идет серьезный разговор без обычных флудеров-незнаек:
1. Про KuveytTurk Bank - есть необычные вещи: а) можно легко и просто, надавливая три кнопки, купить/продать за турецкие лиры золото. Попадает на "золотой счет". б) необычно выдают 2 счета в турецких лирах (кроме счета в долларах США). Один счет основной, а вот только второй привязан к карте. Как бы дополнительная защита: я на смартфоне могу перевести с основного счета лиру на карточный счет и только тогда лиры станут доступны на карте. в) необычные депозиты в турецкой лире: они предлагают вам взять у вас деньги за эти деньги купить акции международных компаний и через оговоренный срок (3, 6, 12 месяцев) "поделиться" прибылью. По их расчетам гарантированная депозитная ставка получается выше, чем у других банков. При этом делёжка может происходить в пропорции, скажем, 85% прибыли ваша - а 15% - их. Есть минимум вложений - 25 000 лир (примерно 3000 долларов). При этом предлагают слегка поиграть соотношением "дележки" прибылью - увеличивая ваш %, выдвигают какие то требования/поблажки к себе. г) выдают карточку Visa (естественно, бесплатно с бесплатным обслуживанием) и вот на нее перечисление средств с Украины идет так: комиссия Привата 1% (на Мастеркард других банков комиссия 2% - а обычно другие банки выдают ТОЛЬКО Мастеркард). Комиссия банка - за зачисление нет. Выдача полученной с гривен турецкой лиры в банкомате - без комиссии. Идет автоматическая транзакция гривна-лира через доллар США. Транзакция почти мгновенная. ОЧЕНЬ УДОБНО!!!! Это то, о чем я говорил: колотИте бабло и бабулеты в Украине, а живИте за границей - вам все время "сладкие плюшки"! С неба падает безналоговая гривна, а в руки попадают 100-лировые купюры с портретом хитро улыбающегося человека... д) процесс покупки/продажи этим банком для клиентов крипты не изучал.
2. Мне это не очень интересно, но на днях спрашивал у турецкого приятеля, который ворочает криптой и акциями, как он это делает. Сказал в двух словах схема такая: завел на счет в банке бабло (доллары или лиру) - зашел на сайт биржи (есть аккаунт) - купил ЛЮБЫЕ акции по текущей цене - комиссия брокера/биржи 5% (я не знаю, это много или мало). Обещал показать технологию нажимания кнопок и процедуру - пока я не учился, мне не очень интересно. Как-нибудь при случае. Замечу, что он какому-то из своих приятелей/турков показал/научил какие и где кнопки нажимать - тот на крипте заработал чуть ли не хххххх долларов - этого отблагодарил премией в 5000 лир - этот обижался, что мала премия. Как он сказал "Я же не думал, что он накупит крипты на 500 000 лир, думал, как все нормальные люди максимум на 50 000"...