Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:02

Не моя специализация, но вставлю "5 копеек", раз уж идет серьезный разговор без обычных флудеров-незнаек:



1. Про KuveytTurk Bank - есть необычные вещи:

а) можно легко и просто, надавливая три кнопки, купить/продать за турецкие лиры золото. Попадает на "золотой счет".

б) необычно выдают 2 счета в турецких лирах (кроме счета в долларах США). Один счет основной, а вот только второй привязан к карте. Как бы дополнительная защита: я на смартфоне могу перевести с основного счета лиру на карточный счет и только тогда лиры станут доступны на карте.

в) необычные депозиты в турецкой лире: они предлагают вам взять у вас деньги за эти деньги купить акции международных компаний и через оговоренный срок (3, 6, 12 месяцев) "поделиться" прибылью. По их расчетам гарантированная депозитная ставка получается выше, чем у других банков. При этом делёжка может происходить в пропорции, скажем, 85% прибыли ваша - а 15% - их. Есть минимум вложений - 25 000 лир (примерно 3000 долларов). При этом предлагают слегка поиграть соотношением "дележки" прибылью - увеличивая ваш %, выдвигают какие то требования/поблажки к себе.

г) выдают карточку Visa (естественно, бесплатно с бесплатным обслуживанием) и вот на нее перечисление средств с Украины идет так: комиссия Привата 1% (на Мастеркард других банков комиссия 2% - а обычно другие банки выдают ТОЛЬКО Мастеркард). Комиссия банка - за зачисление нет. Выдача полученной с гривен турецкой лиры в банкомате - без комиссии. Идет автоматическая транзакция гривна-лира через доллар США. Транзакция почти мгновенная. ОЧЕНЬ УДОБНО!!!!

Это то, о чем я говорил: колотИте бабло и бабулеты в Украине, а живИте за границей - вам все время "сладкие плюшки"! С неба падает безналоговая гривна, а в руки попадают 100-лировые купюры с портретом хитро улыбающегося человека...

д) процесс покупки/продажи этим банком для клиентов крипты не изучал.



2. Мне это не очень интересно, но на днях спрашивал у турецкого приятеля, который ворочает криптой и акциями, как он это делает.

Сказал в двух словах схема такая: завел на счет в банке бабло (доллары или лиру) - зашел на сайт биржи (есть аккаунт) - купил ЛЮБЫЕ акции по текущей цене - комиссия брокера/биржи 5% (я не знаю, это много или мало).

Обещал показать технологию нажимания кнопок и процедуру - пока я не учился, мне не очень интересно. Как-нибудь при случае.

Замечу, что он какому-то из своих приятелей/турков показал/научил какие и где кнопки нажимать - тот на крипте заработал чуть ли не хххххх долларов - этого отблагодарил премией в 5000 лир - этот обижался, что мала премия. Как он сказал "Я же не думал, что он накупит крипты на 500 000 лир, думал, как все нормальные люди максимум на 50 000"...