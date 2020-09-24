Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Биржа из страны Кукарекии,это плохой пример.Там целая страна мозги свои заделистила,а Вы о биржах..Там крипта по сути,уже вне закона,судя по последним новостям,чтениям и предложениям.Там многие уже переполошились,на всех криптофорумах только обсуждают,время от времени.. В Турции,полно своих бирж,местных..Куда можно перевести тот же USDT или USDC и обналичить продав там же за лиру и вывести на турецкий банк,как на той же нашей Куне,или БТС трейд...Так же,как на Бинансе и других биржах..В том то и вопрос,банки турецкие как на все это смотрят..Тот же "Банан",насколько знаю с лирой работает,как и с другими валютами 20-30 стран так точно..И у Турецких граждан,весьма часто фигурирует Кувейт Тюрк банк и банк Ziraat.Это типа как наши в основном выводят на Приват и Моно...Хотя Приват,на суммах больше 10тыс.. многим людям "делает мозги",было немало сообщений по этому поводу.На мелкие суммы,как правило смотрят сквозь пальцы.
Не моя специализация, но вставлю "5 копеек", раз уж идет серьезный разговор без обычных флудеров-незнаек:
1. Про KuveytTurk Bank - есть необычные вещи: а) можно легко и просто, надавливая три кнопки, купить/продать за турецкие лиры золото. Попадает на "золотой счет". б) необычно выдают 2 счета в турецких лирах (кроме счета в долларах США). Один счет основной, а вот только второй привязан к карте. Как бы дополнительная защита: я на смартфоне могу перевести с основного счета лиру на карточный счет и только тогда лиры станут доступны на карте. в) необычные депозиты в турецкой лире: они предлагают вам взять у вас деньги за эти деньги купить акции международных компаний и через оговоренный срок (3, 6, 12 месяцев) "поделиться" прибылью. По их расчетам гарантированная депозитная ставка получается выше, чем у других банков. При этом делёжка может происходить в пропорции, скажем, 85% прибыли ваша - а 15% - их. Есть минимум вложений - 25 000 лир (примерно 3000 долларов). При этом предлагают слегка поиграть соотношением "дележки" прибылью - увеличивая ваш %, выдвигают какие то требования/поблажки к себе. г) выдают карточку Visa (естественно, бесплатно с бесплатным обслуживанием) и вот на нее перечисление средств с Украины идет так: комиссия Привата 1% (на Мастеркард других банков комиссия 2% - а обычно другие банки выдают ТОЛЬКО Мастеркард). Комиссия банка - за зачисление нет. Выдача полученной с гривен турецкой лиры в банкомате - без комиссии. Идет автоматическая транзакция гривна-лира через доллар США. Транзакция почти мгновенная. ОЧЕНЬ УДОБНО!!!! Это то, о чем я говорил: колотИте бабло и бабулеты в Украине, а живИте за границей - вам все время "сладкие плюшки"! С неба падает безналоговая гривна, а в руки попадают 100-лировые купюры с портретом хитро улыбающегося человека... д) процесс покупки/продажи этим банком для клиентов крипты не изучал.
2. Мне это не очень интересно, но на днях спрашивал у турецкого приятеля, который ворочает криптой и акциями, как он это делает. Сказал в двух словах схема такая: завел на счет в банке бабло (доллары или лиру) - зашел на сайт биржи (есть аккаунт) - купил ЛЮБЫЕ акции по текущей цене - комиссия брокера/биржи 5% (я не знаю, это много или мало). Обещал показать технологию нажимания кнопок и процедуру - пока я не учился, мне не очень интересно. Как-нибудь при случае. Замечу, что он какому-то из своих приятелей/турков показал/научил какие и где кнопки нажимать - тот на крипте заработал чуть ли не хххххх долларов - этого отблагодарил премией в 5000 лир - этот обижался, что мала премия. Как он сказал "Я же не думал, что он накупит крипты на 500 000 лир, думал, как все нормальные люди максимум на 50 000"...
Крипта стирает границы и довольно облегчает жизнь,если знать требования банков в стране,куда собираешься ее завести или обналичить..Тогда не нужны никакие СВИФТЫ,никакие разрешения из банков,никаких перевозок в "трусах" излишков через кордон и красных корридоров.Это все по старинке.Так же точно можно и вывести деньги из Турции,на любой счет на бирже и обналичить в Украине,с еще меньшим "геммороем"..а то здесь пугали какими то налогами при пересечении границ в 9 или сколько там % и много всякой чуши написали(по памяти).. То что в Турции можно купить металлы,акции американских компаний-так должно быть в любой нормальной стране,даже в ненормальных,типа Кукарекии и то,существует такая возможность,купить акции Гугл или Дженерал Электрик к примеру...Только в Украине-нельзя ничего,пока можно крипту...Но это пока.Потому народ и скупает бетон разного шлако-качества,потому что ничего нет..В этой стране нет ничего,во что можно было бы вложить или инвестировать,потому здесь так все и убого.Но это,уже совсем другая история.
Libo написав:Украинский пипл на американском фондовом рынке
Американский фондовый рынок уже представлен в Украине? Ты не глупый и понимаешь о чём речь.
Ты ж свою американскую зарплату не записываешь в плюсы украинского налогового режима, ты вообще с неё ни копейки в Украине не платишь. Так при чём тут то что украинцы могут вывозить деньги за границу и там, как прочие белые люди (речь не о расе) вкладывать их в акции, облигации, крипту (в Украине легальной продажи крипты нет).
К слову об украинцах вкладывающих деньги в американскую фонду. В Украине до сих пор нет нормальной практики налогооблажения доходов от инвестиций - есть налоговики которые умудряются считать что налогооблагаемым является весь доход, а не разница между тем что было вложено в покупку и тем что было получено на выходе.
Libo написав:Украинский пипл на американском фондовом рынке
Американский фондовый рынок уже представлен в Украине? Ты не глупый и понимаешь о чём речь.
Ты ж свою американскую зарплату не записываешь в плюсы украинского налогового режима, ты вообще с неё ни копейки в Украине не платишь. Так при чём тут то что украинцы могут вывозить деньги за границу и там, как прочие белые люди (речь не о расе) вкладывать их в акции, облигации, крипту (в Украине легальной продажи крипты нет).
К слову об украинцах вкладывающих деньги в американскую фонду. В Украине до сих пор нет нормальной практики налогооблажения доходов от инвестиций - есть налоговики которые умудряются считать что налогооблагаемым является весь доход, а не разница между тем что было вложено в покупку и тем что было получено на выходе.
Все вопросы налогообложения в Украине уже урегулированы.
Libo написав:Все вопросы налогообложения в Украине уже урегулированы.
Только налоговая об этом не знает.
Libo написав:Идеи для торговли на рынках США
Не нашел по ссылке сообщения со ссылкой на ДПІ где сказано что они всё осознали и платить надо только инвест.налог. В налоговом кодексе это записано давно, но мы ж потому и Украина что у нас записанное в законе это одно, а мнение налоговика это другое. А там же ещё и двойное налогооблажение, который делает налоги в Украине нулевыми, но налоговая тоже об этом "типа не знает" и требует справку с каждого декларирующегося, будто каждый из них пользуется индивидуальной льготой, а не работает один на всех закон США.
С 3:32
При этом не только налоговая, но даже Остапив почему-то считает что военный сбор не подпадает под соглашение о двойном налогооблажении и говорит что его надо платить хотя американские 15% покрывают украинские 9+1,5 как бык овцу.
И то, хочу отметить что это сейчас так, а три года назад даже счёт за границей был табу. Спасибо шоколадному барыге что избавил нас от этого крепостного права.
Прежде чем что-то утверждать, нужно для начала: 1. Изучить законодательства страны будущих инвестиций. И изучить не по форумах, где советники типа Акурта, могут насоветовать такого, что потом на голову не налезет. А изучить первичные документы. И желательно с лицензированным переводчиком, так как мы там никто и зовут нас никак. Дабы потом не чесать репу в случае потери инвестиций. Если условия подойдут, тогда нужно попробовать всё самому и пройти путь от начала до конца. 2. В случае положительного результата, можно с гордость заявить как в Турции всё круто, особенно для иностранцев, по сравнению с Украиной. И при необходимости предьявить пруфы.
А пока этого нет, то все эти сравнения, хотелки и прочая говорильня выглядят, мягко говоря, не убедительно...
Сейчас все многого хотят, только мало у кого получается...
По поводу турецкой дешевизны.. В Турции новый автомобиль является предметом роскоши и при покупке облагается налогом от 37% до 130% (в зависимости от объёма двигателя). Плюс НДС 18%, плюс транспортный налог(зависит от возраста авто и объёма двигателя). Кроме того, придется оплачивать дорожный налог, страховку, ежегодно проходить техосмотр и техобслуживание, которые вместе обойдутся как минимум в 3500 лир в год, даже если вы не будете им пользоваться...
Тоесть, купив хороший автомобиль, нужно будет заплатить почти как за 2... Зато клубника подешевела...
osafly написав:возможность,купить акции Гугл или Дженерал Электрик к примеру...Только в Украине-нельзя ничего
Ты из какой деревни? Украинский пипл на американском фондовом рынке уже давно состояния колотит, а этот ватан до сих пор эшелоны под откос пускает.
А тебя из какой психбольницы выпустили,городского?? Или сбежал от санитаров,развязав смирительную рубашку?? Где в Украине можно просто так пойти и открыть брокерский счет за пять минут,с той легкостью,с которой можно зарегистрироваться и купить крипту на бирже?? Где,умник?? Каждый день читаешь,то тут,то там-мошенники...У тебя есть счет у Украинского брокера торгующего американскую фонду на любые суммы??Даже в Раиссии,банк Тинькоф кажись,открываешь брокерский счет и покупай что хочешь,на любые суммы...Где в Украине это можно сделать???Внимательно слушаю.Иначе,пиз...-не мешки ворочать,а ты кто получается,банальный звездобол-теоретик. Минимальная инвестиция чтоб купить акции,перевод минимум 10тыс баксов на счет американского брокера,те что более менее нормальные,с регуляторами и прочим контролем..так что хорош звездеть,что любому пересичному доступен рынок американских акций..Я конечно не ватан,но Слава Богу-не идиот,это гораздо печальнее...глядя на такие вот посты.И мне те акции в одно место не впились,я писал что у большинства украинцев,нет возможности инвестировать по причинам,которые изложил.