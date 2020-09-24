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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  RTC12 написав:Прежде чем что-то утверждать

Да, это именно то чем Вам следует заняться. Прежде чем.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  RTC12 написав:ежегодно проходить техосмотр и техобслуживание

Украина райская страна: только здесь можно ездить на ржавом жигуле и жаловаться на понаехавших евробляхеров.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:36

  vitaliy_berdinskikh написав:
  RTC12 написав:ежегодно проходить техосмотр и техобслуживание

Украина райская страна: только здесь можно ездить на ржавом жигуле и жаловаться на понаехавших евробляхеров.

Так никто ведь не против...
Если лишние деньги ляшку жгут, то Welcome to Turkey.
Там Акурт поможет их взлохматить... :D
https://www.youtube.com/watch?v=P2U4VmJBrBE
RTC12
 
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