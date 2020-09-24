Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:17
RTC12 написав:
Прежде чем что-то утверждать
Да, это именно то чем Вам следует заняться. Прежде чем.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:18
RTC12 написав:
ежегодно проходить техосмотр и техобслуживание
Украина райская страна: только здесь можно ездить на ржавом жигуле и жаловаться на понаехавших евробляхеров.
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 3765
З нами з: 06.08.19
Подякував: 859 раз.
Подякували: 564 раз.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:36
vitaliy_berdinskikh написав: RTC12 написав:
ежегодно проходить техосмотр и техобслуживание
Украина райская страна: только здесь можно ездить на ржавом жигуле и жаловаться на понаехавших евробляхеров.
Так никто ведь не против...
Если лишние деньги ляшку жгут, то Welcome to Turkey.
Там Акурт поможет их взлохматить...
https://www.youtube.com/watch?v=P2U4VmJBrBE
RTC12
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