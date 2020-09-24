Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
swan forever написав:Здесь только про Турцию? Другие страны этого бассейна не обсуждали?
Обсуждали: - Болгария (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке); - Колумбия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был); - Филиппины (очень рекомендовали те, кто никогда там не был); - Вьетнам (очень рекомендовали те, кто никогда там не был); - Италия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке); - Швеция (очень рекомендовали те, кто никогда там не был); - Польша (НЕ очень рекомендовали те, кто был один раз); - Австрия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Опыт покупки квартиры в Вене у меня есть - не стал выкладывать); - Египет (личный опыт топик-стартера); - ОАЭ (личный опыт двух моих друзей - оба выехали в Турцию в этом году); - Китай (личный опыт моего приятеля, выехал в Турцию в этом году); - Португалия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был); - Черногория (живут дети кума); - Испания (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Влипли конкретно трое моих приятелей, вкинувших в Испанию 75 000 евро, 140 000 евро, 400 00 евро). - США (без комментариев); - кажется еще что-то из области нереальных мечтаний.
С Вашими предпочтениями с интересом ознакомимся.
Наглая ложь! Все знают что райские места это Минск, Махачкала и Техас! Это уже обсуждали
Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.
Случится могло с каждым. Особенно если посещять низкоразвитые в плане вакцинации страны типа Турции. У нас вот вообще все уже открыли... Скоро футбол вернется. Давай вместе поддерживать мою любимую команду
Невеликий урок шкільної математики (або урок деяким фахівцям за підсумками візиту на будівництво)
Ця гілка. Лютий 2020, цитата від досить нормального форумчанина: "Похоже, что дно в ценах на недвижимость в Турции еще не достигнуто". Ця гілка. Квітень 2020: цитата від досить (видалено) форумчанина: "Цены на недвижимость в Турции понизятся на 50%".
Житловий комплекс CasaMax: 31 cерпня 2020: квартири 2+1 площею 100 кв. м - 1 250 000 лір, квартири 2+1 площею в 110 кв. м - 1 300 000 лір. 1 долар = 7,31 ліри. Ціна квартир у Забудовника: 170 999 - 177 838 доларів США. Умиви купівлі: сплата 50% ціни за прайс-листом, 70% - до березня 2021, залишок - до вересня 2021. За Угодою купівлі-продажу необхідно сплатити станом на квітень 2021: 1) (1 300 000/2)/7,31=88 920$ 2) ((1300000x0,7)-(1300 000/2))/8,15=31 900$ 3) Разом треба було сплатити станом на березень 2021: 88 920$+31 900$=120 820$ 4) Залишок до сплати: (1300000x0,3)= 390 000 лір або станом на сьогодні 390000/8,15=47 853$ Фактична ціна нерухомості станом на сьогодні: 120820+47853=168 673 $
Житловий комплекс CasaMax: 09 квітня 2021: квартири 2+1, які залишилися, площею 100 кв. м - 1 600 000 лір, квартири 2+1 площею в 110 кв. м - 1 700 000 лір. 1 долар = 8,15 ліри. Ціна залишкових квартир у Забудовника: 196 319 - 208 589 доларів США. Умова оплати: 100%.
Классика: знатні флудери гілки обікрали форумчан краще за персонажів фільму PickPockets (Netflix, 2020) - на 27 646-39 916 долларів США. Просто урок математики... Примітка: автор першої цитати вище НЕ є флудером. Просто він помилився... То буває...