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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1023102410251026>
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  RTC12 написав:Прежде чем что-то утверждать

Да, это именно то чем Вам следует заняться. Прежде чем.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  RTC12 написав:ежегодно проходить техосмотр и техобслуживание

Украина райская страна: только здесь можно ездить на ржавом жигуле и жаловаться на понаехавших евробляхеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:36

  vitaliy_berdinskikh написав:
  RTC12 написав:ежегодно проходить техосмотр и техобслуживание

Украина райская страна: только здесь можно ездить на ржавом жигуле и жаловаться на понаехавших евробляхеров.

Так никто ведь не против...
Если лишние деньги ляшку жгут, то Welcome to Turkey.
Там Акурт поможет их взлохматить... :D
https://www.youtube.com/watch?v=P2U4VmJBrBE
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:21

  akurt написав:
  swan forever написав:Здесь только про Турцию?
Другие страны этого бассейна не обсуждали?


Обсуждали:
- Болгария (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);
- Колумбия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Филиппины (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Вьетнам (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Италия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был или был один раз в турпоездке);
- Швеция (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Польша (НЕ очень рекомендовали те, кто был один раз);
- Австрия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Опыт покупки квартиры в Вене у меня есть - не стал выкладывать);
- Египет (личный опыт топик-стартера);
- ОАЭ (личный опыт двух моих друзей - оба выехали в Турцию в этом году);
- Китай (личный опыт моего приятеля, выехал в Турцию в этом году);
- Португалия (очень рекомендовали те, кто никогда там не был);
- Черногория (живут дети кума);
- Испания (очень рекомендовали те, кто никогда там не был. Влипли конкретно трое моих приятелей, вкинувших в Испанию 75 000 евро, 140 000 евро, 400 00 евро).
- США (без комментариев);
- кажется еще что-то из области нереальных мечтаний.

С Вашими предпочтениями с интересом ознакомимся.

Наглая ложь! Все знают что райские места это Минск, Махачкала и Техас! Это уже обсуждали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:32

  flyman написав:https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3118813-vid-uskladnen-covid19-pomer-vidomij-ukrainskij-bloger.html

Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку.

Как это было?
Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот.

Случится могло с каждым. Особенно если посещять низкоразвитые в плане вакцинации страны типа Турции.
У нас вот вообще все уже открыли... Скоро футбол вернется.
Давай вместе поддерживать мою любимую команду :)

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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:33

Невеликий урок шкільної математики
(або урок деяким фахівцям за підсумками візиту на будівництво)

Ця гілка. Лютий 2020, цитата від досить нормального форумчанина:
"Похоже, что дно в ценах на недвижимость в Турции еще не достигнуто".
Ця гілка. Квітень 2020: цитата від досить (видалено) форумчанина: "Цены на недвижимость в Турции понизятся на 50%".

Житловий комплекс CasaMax:
Старт будівництва: квітень 2020.
Старт початку продажу: червень 2020.
Станом на 31 серпня 2020 в продажу залишилося 5 квартир.
31 cерпня 2020: квартири 2+1 площею 100 кв. м - 1 250 000 лір, квартири 2+1 площею в 110 кв. м - 1 300 000 лір.
1 долар = 7,31 ліри. Ціна квартир у Забудовника: 170 999 - 177 838 доларів США.
Знижка від Забудвника в разі оплати готівкою не менше 60% ціни за прайс-листом: 50 000 лір або 6 840 $.
Умиви купівлі: сплата 50% ціни за прайс-листом, 70% - до березня 2021, залишок - до вересня 2021 (безвідсоткове розтермінування, фіксація цін в турецьких лірах).
За Угодою купівлі-продажу необхідно сплатити станом на квітень 2021:
1) (1 300 000/2)/7,31=88 920$
2) ((1300000x0,7)-(1300 000/2))/8,15=31 900$
3) Разом треба було сплатити станом на березень 2021: 88 920$+31 900$=120 820$
4) Залишок до сплати: (1300000x0,3)= 390 000 лір або станом на сьогодні 390000/8,15=47 853$
Фактичні витрати інвестора нерухомості станом на сьогодні:
120820+47853=168 673 $
Профіт інвестора у порівнянні із серпнем 2020: 9 165$

Житловий комплекс CasaMax: 08 квітня 2021, квартири 2+1, які залишилися (всі - перший поверх): площею 100 кв. м - 1 600 000 лір, квартири 2+1 площею в 110 кв. м - 1 700 000 лір.
1 долар = 8,15 ліри. Ціна залишкових квартир у Забудовника: 196 319 - 208 589 доларів США.
Умова оплати: 100%.
Термін введення комплекса в експлуатацію (дата підтверджена в офісі Забудовника 08 квітня 2021): вересень 2021.
Профіт інвестора у порівнянні із серпнем 2020: 39 916$

На сьогодні вартість необхідних інвестицій більша на +27 646...+39 916 долларів США.
З умовою знижки на 6840 доларів: +34 486...+46 756 доларів США.

Прогнозована вартість квартир "2+1" після здачі комплекса в серпні станом на жовтень 2021:
2 000 000 турецьких лір.
Профіт інвестора у порівнянні "листопад 2021/серпень2020" 76 725$
Перевірку прогнозу зробимо в листопаді 2021.

Просто урок математики... Шкільної...
Посилання: http://casamax.com.tr/en/homepage/
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 кві, 2021 08:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Кто знает какую радиостанцию слушает акурт?
Очень хочется ему эту песню заказать
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:06

akurt слушает в авто только радиостанцию зарубежной музыки и еще не слушает НИКОГДА таких горе-специалистов как выше (опознал сразу свою цитату) неудачливый инвестор в "один из курортов стран СНГ" (ценный совет от специалиста форумчанам на этой ветке примерно 1 месяц назад).
Для справки, страны СНГ: Азербайджан, Армения, Казахстан, Беларусь, Киргизия, РФ, Молдова, Узбекистан и Таджикистан.
Всё очень просто.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мой земляк хорошо и честно расскзывает как и где можно работать в турции. Очень не просто там все. В турции- рабское разрешение на работу... Жесть. Отмена вида на жительство при попытке уволится. Запрлаты турецкие унылые по его словами...

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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:34

Когда поселимся через забор от санатория "Голубой Иссык-Куль" по адресу:
г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 3В (ну как советовал форумчанам)?
Или - может быть - здесь - та точно здесь: Лечебно-оздоровительный центр "Белый медведь" по адресу:
ул. Лаптиева, 53a/2, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 367018.
Нет, ну по-честному: советовал же форумчанам, надо выполнять!
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