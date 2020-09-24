Да, это именно то чем Вам следует заняться. Прежде чем.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:36
Так никто ведь не против...
Если лишние деньги ляшку жгут, то Welcome to Turkey.
Там Акурт поможет их взлохматить...
Додано: Суб 10 кві, 2021 06:21
Наглая ложь! Все знают что райские места это Минск, Махачкала и Техас! Это уже обсуждали
Додано: Суб 10 кві, 2021 06:32
Случится могло с каждым. Особенно если посещять низкоразвитые в плане вакцинации страны типа Турции.
У нас вот вообще все уже открыли... Скоро футбол вернется.
Давай вместе поддерживать мою любимую команду
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:33
Невеликий урок шкільної математики
(або урок деяким фахівцям за підсумками візиту на будівництво)
Ця гілка. Лютий 2020, цитата від досить нормального форумчанина:
"Похоже, что дно в ценах на недвижимость в Турции еще не достигнуто".
Ця гілка. Квітень 2020: цитата від досить (видалено) форумчанина: "Цены на недвижимость в Турции понизятся на 50%".
Житловий комплекс CasaMax:
Старт будівництва: квітень 2020.
Старт початку продажу: червень 2020.
Станом на 31 серпня 2020 в продажу залишилося 5 квартир.
31 cерпня 2020: квартири 2+1 площею 100 кв. м - 1 250 000 лір, квартири 2+1 площею в 110 кв. м - 1 300 000 лір.
1 долар = 7,31 ліри. Ціна квартир у Забудовника: 170 999 - 177 838 доларів США.
Знижка від Забудвника в разі оплати готівкою не менше 60% ціни за прайс-листом: 50 000 лір або 6 840 $.
Умиви купівлі: сплата 50% ціни за прайс-листом, 70% - до березня 2021, залишок - до вересня 2021 (безвідсоткове розтермінування, фіксація цін в турецьких лірах).
За Угодою купівлі-продажу необхідно сплатити станом на квітень 2021:
1) (1 300 000/2)/7,31=88 920$
2) ((1300000x0,7)-(1300 000/2))/8,15=31 900$
3) Разом треба було сплатити станом на березень 2021: 88 920$+31 900$=120 820$
4) Залишок до сплати: (1300000x0,3)= 390 000 лір або станом на сьогодні 390000/8,15=47 853$
Фактичні витрати інвестора нерухомості станом на сьогодні:
120820+47853=168 673 $
Профіт інвестора у порівнянні із серпнем 2020: 9 165$
Житловий комплекс CasaMax: 08 квітня 2021, квартири 2+1, які залишилися (всі - перший поверх): площею 100 кв. м - 1 600 000 лір, квартири 2+1 площею в 110 кв. м - 1 700 000 лір.
1 долар = 8,15 ліри. Ціна залишкових квартир у Забудовника: 196 319 - 208 589 доларів США.
Умова оплати: 100%.
Термін введення комплекса в експлуатацію (дата підтверджена в офісі Забудовника 08 квітня 2021): вересень 2021.
Профіт інвестора у порівнянні із серпнем 2020: 39 916$
На сьогодні вартість необхідних інвестицій більша на +27 646...+39 916 долларів США.
З умовою знижки на 6840 доларів: +34 486...+46 756 доларів США.
Прогнозована вартість квартир "2+1" після здачі комплекса в серпні станом на жовтень 2021:
2 000 000 турецьких лір.
Профіт інвестора у порівнянні "листопад 2021/серпень2020" 76 725$
Перевірку прогнозу зробимо в листопаді 2021.
Просто урок математики... Шкільної...
Посилання:
Востаннє редагувалось akurt в Суб 10 кві, 2021 08:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Кто знает какую радиостанцию слушает акурт?
Очень хочется ему эту песню заказать
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:06
akurt слушает в авто только радиостанцию зарубежной музыки и еще не слушает НИКОГДА таких горе-специалистов как выше (опознал сразу свою цитату) неудачливый инвестор в "один из курортов стран СНГ" (ценный совет от специалиста форумчанам на этой ветке примерно 1 месяц назад).
Для справки, страны СНГ: Азербайджан, Армения, Казахстан, Беларусь, Киргизия, РФ, Молдова, Узбекистан и Таджикистан.
Всё очень просто.
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Мой земляк хорошо и честно расскзывает как и где можно работать в турции. Очень не просто там все. В турции- рабское разрешение на работу... Жесть. Отмена вида на жительство при попытке уволится. Запрлаты турецкие унылые по его словами...
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:34
Когда поселимся через забор от санатория "Голубой Иссык-Куль" по адресу:
г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 3В (ну как советовал форумчанам)?
Или - может быть - здесь - та точно здесь: Лечебно-оздоровительный центр "Белый медведь" по адресу:
ул. Лаптиева, 53a/2, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 367018.
Нет, ну по-честному: советовал же форумчанам, надо выполнять!
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