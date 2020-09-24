Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Когда поселимся через забор от санатория "Голубой Иссык-Куль" по адресу: г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 3В (ну как советовал форумчанам)? Или - может быть - здесь - та точно здесь: Лечебно-оздоровительный центр "Белый медведь" по адресу: ул. Лаптиева, 53a/2, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 367018. Нет, ну по-честному: советовал же форумчанам, надо выполнять!
Я в Дагестан на старости лет свалю Об это я говорил. А твоя судьба - жить в стране третьесортных отелей
Как можно проводить пенсию в унылой турции, когжа есть Дагестан? Надо быть глупцом, что б упустить это: