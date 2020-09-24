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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1023102410251026
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:48

  akurt написав:Когда поселимся через забор от санатория "Голубой Иссык-Куль" по адресу:
г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 3В (ну как советовал форумчанам)?
Или - может быть - здесь - та точно здесь: Лечебно-оздоровительный центр "Белый медведь" по адресу:
ул. Лаптиева, 53a/2, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, 367018.
Нет, ну по-честному: советовал же форумчанам, надо выполнять!

Я в Дагестан на старости лет свалю :) Об это я говорил. А твоя судьба - жить в стране третьесортных отелей :mrgreen:


Как можно проводить пенсию в унылой турции, когжа есть Дагестан? :mrgreen: Надо быть глупцом, что б упустить это:
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