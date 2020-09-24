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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1023102410251026
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:12

Хлопці!
Усі - в Дагестан!
akurt
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  akurt написав:Хлопці!
Усі - в Дагестан!

Ну вы все можете и сейчас.... Я на старости лет подтянусь Ж)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:21

  akurt написав:Хлопці!
Усі - в Дагестан!

срану третьесортных отелей :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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