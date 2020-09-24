|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 кві, 2021 09:12
Хлопці!
Усі - в Дагестан!
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5751
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2189 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 09:13
akurt написав:
Хлопці!
Усі - в Дагестан!
Ну вы все можете и сейчас.... Я на старости лет подтянусь Ж)
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 кві, 2021 09:21
akurt написав:
Хлопці!
Усі - в Дагестан!
срану третьесортных отелей
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3766
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 859 раз.
- Подякували: 565 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6819
|841459
|
|
|1672
|235722
|
|
|228
|24473
|
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
|