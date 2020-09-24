Хлопці!
Усі - в Дагестан!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 кві, 2021 09:13
Додано: Суб 10 кві, 2021 11:01
Зато там можно будет пасти не белых курочек у дома - как тут советовали на Филиппинах, и видео выкладывали: вот домик, а вот белые курочки у дверей - а белых барашков и овечек (овцы с тонкой шерстью обычно белые).
Кстати, кажется не удалили пост советчика: он в Дагестане предлагал купить форумчанам домик на подставное лицо - жителя Махачкалы.
А что, умно - тут же народ боится налоги платить, а так "шито-крыто", владелец: Халидов, Гамид Юсупович... Ну или Гаджиева, Айша Ансаровна.
Хороший финансовый совет - всегда классно!
Додано: Суб 10 кві, 2021 11:28
колір води ніби туди весь дагестан дзюрить ))))
нижче відос каспія взимку ... я б сказав, таке собі задоволення )))
зі. Дай нам Боже здоров"я дожити до твоєї пенсії і послухати, як пацан не зробить, що каже )))
Додано: Суб 10 кві, 2021 11:40
Невеликий урок шкільної математики
(або урок деяким фахівцям за підсумками візиту на будівництво 08 квітня)
Житловий комплекс CasaMax:
Старт будівництва: квітень 2020.
Старт початку продажу: червень 2020.
Преміум-клас.
Станом на 31 серпня 2020 в продажу залишилося 5 квартир.
31 cерпня 2020: квартири 2+1 площею 100 кв. м - 1 250 000 лір, квартири 2+1 площею в 110 кв. м - 1 300 000 лір.
1 долар = 7,31 ліри. Ціна квартир у Забудовника: 170 999 - 177 838 доларів США.
Знижка від Забудовника в разі оплати готівкою не менше 60% ціни за прайс-листом: 50 000 лір або 6 840 $.
Умиви купівлі: сплата 50% ціни за прайс-листом, 70% - до березня 2021, залишок - до вересня 2021 (безвідсоткове розтермінування, фіксація цін в турецьких лірах).
За Угодою купівлі-продажу необхідно сплатити станом на квітень 2021:
1) (1 300 000/2)/7,31=88 920$
2) ((1300000x0,7)-(1300 000/2))/8,15=31 900$
3) Разом треба було сплатити станом на березень 2021: 88 920$+31 900$=120 820$
4) Залишок до сплати: (1300000x0,3)= 390 000 лір або станом на сьогодні 390000/8,15=47 853$
Фактичні витрати інвестора нерухомості станом на сьогодні:
120820+47853=168 673 $
Профіт інвестора у порівнянні із серпнем 2020: 9 165$
Житловий комплекс CasaMax: 08 квітня 2021, квартири 2+1, які залишилися (всі - перший поверх): площею 100 кв. м - 1 600 000 лір, квартири 2+1 площею в 110 кв. м - 1 700 000 лір.
1 долар = 8,15 ліри. Ціна залишкових квартир у Забудовника: 196 319 - 208 589 доларів США.
Умова оплати: 100%.
Термін введення комплекса в експлуатацію (дата підтверджена в офісі Забудовника 08 квітня 2021): вересень 2021.
Профіт інвестора у порівнянні із серпнем 2020: 39 916$
На сьогодні вартість необхідних інвестицій більша на +27 646...+39 916 долларів США.
З умовою знижки на 6840 доларів: +34 486...+46 756 доларів США.
Прогнозована ціна квартир "2+1" після здачі комплекса в серпні станом на листопад 2021:
2 000 000 турецьких лір.
Профіт інвестора у порівнянні "листопад 2021/серпень2020" 76 725$
Перевірку прогнозу зробимо в листопаді 2021.
Підстави для очікування ціни в 2 000 000 лір:
а) у попердньому комплексі Забудовника CasaBa квартир 2+1 в продажу вже рік, як немає, є квартири 3+1 по ціні в 4 500 000 лір (більше 500 000$).
б) у спальному майже приморьскому мікрорайоні Hurma з"являється все більше пропозиції стандартних квартир "2+1" за ціною в 1 000 000 - 1 250 000 лір.
Просто урок математики... Шкільної...
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