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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1024102510261027
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 07:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

roberto dark написав: А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ.

Це був би ідеальний варіант для відпочинку, але малоймовірний. Туристична Туреччина без росіян стала б ще доступнішою й комфортнішою:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 07:14

  stryzhko написав:
roberto dark написав: А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ.

Це був би ідеальний варіант для відпочинку, але малоймовірний. Туристична Туреччина без росіян стала б ще доступнішою й комфортнішою:))

Цікаво, що ймовірний відпочинок росіян найбільше хвилює громадянина України, який на заробітках в Ізраїлі та ніяк не може звідти вибратися.
Цікаво, що сьогодні в аеропорт Бен-Гуріон НЕ прибуває жоден (!!!) літак з РФ - і сліз від roberto dark ми не чуємо.... ай-йай-йай: Ізраїль припиняє існування, а бідні росіянці не відпочинуть... Де ж сльози? Сльози де? Де пронози армагеддону??? Ма лаасот? Ма ата царих? Ла́ма ата мистовев по?

Підтримую думку stryzhko: практично не видно автівок з росіянськими номерами та я від цього тільки радію. Ідеальний варіант!
Говорив з одним громадянином РФ - але він з Кавказу - сказав, що проїзд в Туреччину для росіян на авто закрито. А через Україну, враховуючи нинішню реальність, їхати бояться.
В цьому сенсі українці у виграшному становищі: транзит Україна-Румунія-Болгарія-Туреччина працює, відкритий, легкий, приємний та безпроблемний.
У квітні прибувають серед моїх приятелів: друзі з Кам"янець-Подільського (в Аланію - сусіди пана вище - купили нове авто), у травні - з Києва, у червні - з Дніпра (але не впевнений - зараз хворіє на коронавірус), у липні - з Херсону (ці - поромом "Чорноморськ-Karasu").
Всі вже мають тут квартири.
І ніякий відпочинок/невідпочинок росіянців їх не хвилює АЖ НІЯК.
akurt
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  #<1 ... 1024102510261027
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