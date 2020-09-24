stryzhko написав:
roberto dark написав: А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ.
Це був би ідеальний варіант для відпочинку
, але малоймовірний. Туристична Туреччина без росіян стала б ще доступнішою й комфортнішою:
))
Цікаво, що ймовірний відпочинок росіян найбільше хвилює громадянина України, який на заробітках в Ізраїлі та ніяк не може звідти вибратися.
Цікаво, що сьогодні в аеропорт Бен-Гуріон
НЕ прибуває жоден (!!!) літак з РФ - і сліз від roberto dark
ми не чуємо.... ай-йай-йай: Ізраїль припиняє існування, а бідні росіянці не відпочинуть... Де ж сльози? Сльози де? Де пронози армагеддону??? Ма лаасот? Ма ата царих? Ла́ма ата мистовев по?
Підтримую думку stryzhko
: практично не видно автівок з росіянськими номерами та я від цього тільки радію. Ідеальний варіант!
Говорив з одним громадянином РФ - але він з Кавказу - сказав, що проїзд в Туреччину для росіян на авто закрито. А через Україну, враховуючи нинішню реальність, їхати бояться.
В цьому сенсі українці у виграшному становищі:
транзит Україна-Румунія-Болгарія-Туреччина працює, відкритий, легкий, приємний та безпроблемний.
У квітні прибувають серед моїх приятелів: друзі з Кам"янець-Подільського (в Аланію - сусіди пана вище - купили нове авто), у травні - з Києва, у червні - з Дніпра (але не впевнений - зараз хворіє на коронавірус), у липні - з Херсону (ці - поромом "Чорноморськ-Karasu"). Всі вже мають тут квартири.
І ніякий відпочинок/невідпочинок росіянців їх не хвилює АЖ НІЯК.