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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1024102510261027
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 07:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

roberto dark написав: А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ.

Це був би ідеальний варіант для відпочинку, але малоймовірний. Туристична Туреччина без росіян стала б ще доступнішою й комфортнішою:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 07:14

  stryzhko написав:
roberto dark написав: А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ.

Це був би ідеальний варіант для відпочинку, але малоймовірний. Туристична Туреччина без росіян стала б ще доступнішою й комфортнішою:))

Цікаво, що ймовірний відпочинок росіян найбільше хвилює громадянина України, який на заробітках в Ізраїлі та ніяк не може звідти вибратися.
Цікаво, що сьогодні в аеропорт Бен-Гуріон НЕ прибуває жоден (!!!) літак з РФ - і сліз від roberto dark ми не чуємо.... ай-йай-йай: Ізраїль припиняє існування, а бідні росіянці не відпочинуть... Де ж сльози? Сльози де? Де пронози армагеддону??? Ма лаасот? Ма ата царих? Ла́ма ата мистовев по?

Підтримую думку stryzhko: практично не видно автівок з росіянськими номерами та я від цього тільки радію. Ідеальний варіант!
Говорив з одним громадянином РФ - але він з Кавказу - сказав, що проїзд в Туреччину для росіян на авто закрито. А через Україну, враховуючи нинішню реальність, їхати бояться.
В цьому сенсі українці у виграшному становищі: транзит Україна-Румунія-Болгарія-Туреччина працює, відкритий, легкий, приємний та безпроблемний.
У квітні прибувають серед моїх приятелів: друзі з Кам"янець-Подільського (в Аланію - сусіди пана вище - купили нове авто), у травні - з Києва, у червні - з Дніпра (але не впевнений - зараз хворіє на коронавірус), у липні - з Херсону (ці - поромом "Чорноморськ-Karasu").
Всі вже мають тут квартири.
І ніякий відпочинок/невідпочинок росіянців їх не хвилює АЖ НІЯК.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:37

  stryzhko написав:
roberto dark написав: А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ.

Це був би ідеальний варіант для відпочинку, але малоймовірний. Туристична Туреччина без росіян стала б ще доступнішою й комфортнішою:))

Шановний stryzhko! Вам напевно мало, що вас "стрижуть" на курортах України, бо вас так і тяне в КОРОНОВІРУСНУ Туреччину за пригодами на свою голову. Схаменіться та не слухайте цього "турецькопіданного" жебрака Акурта, бо потім будете жалкувати та плакати гіркими сльозами, особливо ЯКЩО ЩЕ НАДУМАЄТЕ КУПИТИ ТАМ НЕ ЛІКВІДНУ КВАРТИРУ ЗА ЙОГО ДОПОМОГИ, ЯКУ НЕ ЗМОЖЕТЕ ПІЗНІШЕ НІ В ОРЕНДУ ЗДАТИ НІ ПРОДАТИ.
roberto dark
 
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Я був злий бо в мене вєліка не було )))





зі. Ну, чьо, їдемо до Роберта? )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Change_pm розсмішив реально..можна знайти ролики ще страшніші, як і про США ( чи де ти там живеш), куди я міг виїхати з ізраїльским паспортом ще в кінці девяностих, але побувавши там як турист декілька разів зрозумів, що "місцевих акуртів" там, ще більше ніж в самому Ізраїлі, а жити поруч з ними щось не дуже по кайфу.
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 09:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

roberto dark написав:Шановний stryzhko! Вам напевно мало, що вас "стрижуть" на курортах України, бо вас так і тяне в КОРОНОВІРУСНУ Туреччину за пригодами на свою голову.

Було мало, тому вимушений був змінити Азовське узбережжя на Середземноморське:)), яке крім чистоти, ще виявилося і дешевше за вітчизняне, а відсутність туристів тільки додавало комфорту.
Та й в коронавірусній Туреччині ще й значно безпечніше було минулого року відпочивати, ніж в антикоронавірусній Україні, де смертність виявилася вищою на 20%:))
А з нерухомістю будемо думати ближче до пенсії.
stryzhko
 
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