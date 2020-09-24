Додано: Нед 11 кві, 2021 12:52

обычную летнюю погоду

roberto dark написав: бо вас так і тяне в КОРОНОВІРУСНУ Туреччину за пригодами на свою голову.

(отчет о проезде украинцев - жителей Анталии - с детьми домой в Украину в Харьков по семейным/бизнес делам)1. Выезд из Анталии 07 апреля 2021. Температура на улице до +26 (по их словам, думаю преувеличивают - я фиксировалдо +23). Шикарная скоростная трасса до Стамбула: три полосы для движения в каждом направлении. В Анталии цветут апельсиновые деревья, оливковые деревья, все газоны усеяны цветами... Проехали более 800 км "на одном дыхании", с песнями, но без плясок.2. Первая ночевка за Стамбулом. Утром удивились: на термометре. О, Боже, куда мы едем.3. Выехали на Болгарию в сторону Мало Тырново: снегопады зима, Сибирь, ё-моё, снега по колено, все дорожные знаки в снегу... Мороз. Снега - море... (Привет "рулилам" за Болгарию).4. Проезд через Варну и Бургас на Румынию. Четкое ощущение что едут по трассе из Братска в Якутию. На АЗС в Болгарии хитрый болгарин предлагал всего за 35 евро побрызгать колеса авто чудо-жидкостью, которая "не боится снега и гололеда". Вежливо был послан в сторону Северного полюса. В приятной Румынии стало легче и комфортнее.5. ТРАНЗИТ ТУРЦИЯ-БОЛГАРИЯ-РУМЫНИЯ НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ - ВЕЗДЕ "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ".6. "Первый звоночек" прозвенел на переправе "Isaccea (Romania)-Орлівка (Україна)". После комфортного приятного мироощущения в Турции удивила сперва НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: время отхода парома неизвестно, по заполняемости. Простояли 4 (четыре) часа. На паром набрали 7 фур+2 легковых+2 буса.7. Второй звоночек прозвенел на украинской стороне: долго долго долго вокруг авто кружили сотрудники разных служб: "Что везете... куда везете... как везете... какое оно то, что везете... кому везете передачки... покажите частные передачки..." Потом последовала команда: "Все разгрузить!". Не вопрос - разгрузили. Загрузили. Поехали. Установили приложение "Вдома". Не вопрос: надо так надо.8. Измаил: отличный прекрасный отель за 600 гривен еще и с завтраком. ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: БЕЗБАШЕННАЯ СТРАНА (приведена реальная цитата). ВСЕ ХОДЯТ ТОЛПАМИ И БЕЗ МАСОК.(Для справки: "Одесская область - в "Красной зоне").9. В 9-00 звонок от приложения "Вдома": "Ви вже дома?" - "Нам ще їхати 1300 км"... Удивило, что въехали в Украину в 01-00 ночи, а звонок последовал в 09-00 утра. УДАЛИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ НЕ БЕСПОКОИЛО.10. Попытка проезда на Харьков через Киев - неудачная. Киев в "Красной зоне", все автодороги перекрыты.Грустные ощущения. Каким-то маневром и чудом прорвались через "Вишневе".11. Проезд через Киев - fkktc rfgen lfcn bcn fynhfrn& (По-турецки "Даст ист капут унд даст ист антракт". Непонимание того, как здесь вообще люди живут (я теперь понял, почему на этой ветке именно киевляне исходят на (слово удалено)). "Пробки" можно снимать в блокбастере.12. Счастливый приезд в Харьков (цель - немного подколотить бабла и бабулетов и летом вернуться назад). Приглашали в гости в Харьков. Я вежливо, но решительно отказался.Записано со слов сегодня примерно 1 час назад - звонок из Харькова.Записал себе в блокнот:(Цитата принадлежит жителю Израиля и потому невероятно забавна).