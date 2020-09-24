Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав: А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ.
Це був би ідеальний варіант для відпочинку, але малоймовірний. Туристична Туреччина без росіян стала б ще доступнішою й комфортнішою:))
Цікаво, що ймовірний відпочинок росіян найбільше хвилює громадянина України, який на заробітках в Ізраїлі та ніяк не може звідти вибратися. Цікаво, що сьогодні в аеропорт Бен-Гуріон НЕ прибуває жоден (!!!) літак з РФ - і сліз від roberto dark ми не чуємо.... ай-йай-йай: Ізраїль припиняє існування, а бідні росіянці не відпочинуть... Де ж сльози? Сльози де? Де пронози армагеддону??? Ма лаасот? Ма ата царих? Ла́ма ата мистовев по?
Підтримую думку stryzhko: практично не видно автівок з росіянськими номерами та я від цього тільки радію. Ідеальний варіант! Говорив з одним громадянином РФ - але він з Кавказу - сказав, що проїзд в Туреччину для росіян на авто закрито. А через Україну, враховуючи нинішню реальність, їхати бояться. В цьому сенсі українці у виграшному становищі: транзит Україна-Румунія-Болгарія-Туреччина працює, відкритий, легкий, приємний та безпроблемний. У квітні прибувають серед моїх приятелів: друзі з Кам"янець-Подільського (в Аланію - сусіди пана вище - купили нове авто), у травні - з Києва, у червні - з Дніпра (але не впевнений - зараз хворіє на коронавірус), у липні - з Херсону (ці - поромом "Чорноморськ-Karasu"). Всі вже мають тут квартири. І ніякий відпочинок/невідпочинок росіянців їх не хвилює АЖ НІЯК.
roberto dark написав:Шановний stryzhko! Вам напевно мало, що вас "стрижуть" на курортах України, бо вас так і тяне в КОРОНОВІРУСНУ Туреччину за пригодами на свою голову.
Було мало, тому вимушений був змінити Азовське узбережжя на Середземноморське:)), яке крім чистоти, ще виявилося і дешевше за вітчизняне, а відсутність туристів тільки додавало комфорту. Та й в коронавірусній Туреччині ще й значно безпечніше було минулого року відпочивати, ніж в антикоронавірусній Україні, де смертність виявилася вищою на 20%:)) А з нерухомістю будемо думати ближче до пенсії.
(отчет о проезде украинцев - жителей Анталии - с детьми домой в Украину в Харьков по семейным/бизнес делам)
1. Выезд из Анталии 07 апреля 2021. Температура на улице до +26 (по их словам, думаю преувеличивают - я фиксировал обычную летнюю погоду до +23). Шикарная скоростная трасса до Стамбула: три полосы для движения в каждом направлении. В Анталии цветут апельсиновые деревья, оливковые деревья, все газоны усеяны цветами... Проехали более 800 км "на одном дыхании", с песнями, но без плясок. 2. Первая ночевка за Стамбулом. Утром удивились: на термометре +3. О, Боже, куда мы едем. 3. Выехали на Болгарию в сторону Мало Тырново: снегопады зима, Сибирь, ё-моё, снега по колено, все дорожные знаки в снегу... Мороз. Снега - море... (Привет "рулилам" за Болгарию). 4. Проезд через Варну и Бургас на Румынию. Четкое ощущение что едут по трассе из Братска в Якутию. На АЗС в Болгарии хитрый болгарин предлагал всего за 35 евро побрызгать колеса авто чудо-жидкостью, которая "не боится снега и гололеда". Вежливо был послан в сторону Северного полюса. В приятной Румынии стало легче и комфортнее. 5. ТРАНЗИТ ТУРЦИЯ-БОЛГАРИЯ-РУМЫНИЯ НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ - ВЕЗДЕ "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ". 6. "Первый звоночек" прозвенел на переправе "Isaccea (Romania)-Орлівка (Україна)". После комфортного приятного мироощущения в Турции удивила сперва НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: время отхода парома неизвестно, по заполняемости. Простояли 4 (четыре) часа. На паром набрали 7 фур+2 легковых+2 буса. 7. Второй звоночек прозвенел на украинской стороне: долго долго долго вокруг авто кружили сотрудники разных служб: "Что везете... куда везете... как везете... какое оно то, что везете... кому везете передачки... покажите частные передачки..." Потом последовала команда: "Все разгрузить!". Не вопрос - разгрузили. Загрузили. Поехали. Установили приложение "Вдома". Не вопрос: надо так надо. 8. Измаил: отличный прекрасный отель за 600 гривен еще и с завтраком. ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: БЕЗБАШЕННАЯ СТРАНА (приведена реальная цитата). ВСЕ ХОДЯТ ТОЛПАМИ И БЕЗ МАСОК. После Анталии удивительно: тут ничего не знают о коронавирусе? Тут НЕ живут законопослушные граждане? Тут маски по цене золота? Тут ваще что? (Для справки: "Одесская область - в "Красной зоне"). 9. В 9-00 звонок от приложения "Вдома": "Ви вже дома?" - "Нам ще їхати 1300 км"... Удивило, что въехали в Украину в 01-00 ночи, а звонок последовал в 09-00 утра. УДАЛИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ НЕ БЕСПОКОИЛО. 10. Попытка проезда на Харьков через Киев - неудачная. Киев в "Красной зоне", все автодороги перекрыты. Никого и никуда не пускают. Грустные ощущения. Каким-то маневром и чудом прорвались через "Вишневе". 11. Проезд через Киев - fkktc rfgen lfcn bcn fynhfrn& (По-турецки "Даст ист капут унд даст ист антракт". Непонимание того, как здесь вообще люди живут (я теперь понял, почему на этой ветке именно киевляне исходят на (слово удалено)). "Пробки" можно снимать в блокбастере. 12. Счастливый приезд в Харьков (цель - немного подколотить бабла и бабулетов и летом вернуться назад). Приглашали в гости в Харьков. Я вежливо, но решительно отказался.
Записано со слов сегодня примерно 1 час назад - звонок из Харькова. Записал себе в блокнот:
roberto dark написав:бо вас так і тяне в КОРОНОВІРУСНУ Туреччину за пригодами на свою голову.
(Цитата принадлежит жителю Израиля и потому невероятно забавна).
У нас в Израиле кстати с жалкими несколькими сотнями новых кейсов в день вообще, люди уже забывают про ковид потихоньку, а через неделю маски снимают в общественных местах. Все заведения открыты, отели, рестораны, фитнес клубы и т.д . Так что кое-кто ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИЙ в Турции на ВНЖ ( а точнее на "ПТИЧЬИХ ПРАВАХ") и находясь в эпицентре короновирусного очага с 55000 новых заболевших в день с комендантским часом и ограничением выхода 100м от дома, пускай лучше расскажет когда будет эвакуироваться обратно во Львов. Рейсы есть? Сообщите расписание))
roberto dark написав: А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ.
Просто для того, щоби панове знали, що тут та пророки/гадалки/брехунці/катаклізьмисти пасуться. Головне управління цивільної авіації Туреччини (SHGM) СЬОГОДНІ (!!!) виступило із заявою про поширення інсинуацій в деяких ЗМІ та на деяких сайтах: "Всі "новини" про зупинку/призупинку авіасполучень є безпідставними. Всі авіарейси з РФ будуть продовжуватися без будь-яких змін!"
Прохання до мешканця Ізраїля не наповнювати Фінансовий форум України брехливою інформацією, домислами та інсинуаціями.
Туризм Турции получил плохую новость от КЛЮЧЕВОГО ИГРОКА ЕВРОПЕЙСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА: ТУРЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНА ВЫСОКОЗАРАЗНОЙ СТРАНОЙ!!! В рамках антикоронавирусной программы Германия повысила статус Турции из просто «зоны риска» до «зоны высокой заболеваемости». Министерство иностранных дел Германии объявило, что это изменение произошло из-за того, что число случаев ковида за последние семь дней составило более 200 на 100 тысяч человек.Министерство здравоохранения Германии опубликовало на своём сайте предупреждение о том, что гражданам Германии необходимо воздержаться от туристических поездок в Турцию.Тем временем для российских туристов отдых в Турции как минимум в ближайший месяц, включая майские праздники, также висит на волоске. Официально информация о закрытии Турции пока не подтверждена, однако газета «Известия» утверждает, что это произойдет уже в понедельник, 12 апреля. https://www.tourprom.ru/news/49871/ P.S . Для тех, упоротых "УРА ПАТРИОТОВ" ТУРЕЦКОГО ТУРИЗМА, которым лениво зайти по выложенным мною ссылкам внизу, сообщаю - ВСЯ информация о КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С КОРОНОВИРУСОМ В ТУРЦИИ в моих сообщениях подана с официальных источников, что можно легко проверить .
Пане Роберто - я Вас розумію - так лохАнутися з тією киівської новобудовою, яку Ви намагалисЯ (саме намагалисЯ - бо вийшов повний "пшик" - Вас одурили на всіх рівнях) відремонтувати "дистанційно" за допомогою "рукожопих", харчуючи їх родини важко заробленими грошами з Ізраїля, провалилися. То дуже нервуєтеся. Всі помітили, що Ви не відповідаєте на жодне запитання до Вас особисто. Але наша гілка не така. Це Фінансовий форум України, тут: фінанси, калькулятор, дебет, кредит, профіт, виручка, видатки, прибутки... Ви задали запитання, я відповідаю: - прямий рейс Анталія-Львів - наприклад: 1/2 травня - 240 шекелів - від МАУ. 2 (два) рейси на добу. - прямий рейс Бен Гуріон- Київ (де Ви мали необережність вкластися заробленим важкою працею на євреїв) - 580 шекелів. Від МАУ. Може це допоможе Вам трохи заспокоїтися. А якщо форумчани дізнаються правду про те, що Ви зробили НАЙБІЛЬШУ в житті помилку - прочитавши цю гілку в червні 2019, відвідали офіс продажу, провели осмобисто перемовини, - не захотіли вкласти в нерухомість в Анталії 57 000 євро, яка зараз за Договорами "переуступки" йде по 74 000 євро - то всім стає цілком зрозуміла ваша активність останнім часом: останні 4 (чотири) роки працювали на ізраїльських євреїв задармо, або, як кажуть поляки, "за дУрно".
Востаннє редагувалось akurt в Нед 11 кві, 2021 20:14, всього редагувалось 1 раз.