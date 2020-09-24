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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:14

  akurt написав:Пане Роберто - я Вас розумію - так лохАнутися з тією киівської новобудовою, яку Ви намагалисЯ (саме намагалисЯ - бо вийшов повний "пшик" - Вас одурили на всіх рівнях) відремонтувати "дистанційно" за допомогою "рукожопих", харчуючи їх родини важко заробленими грошами з Ізраїля, провалилися.
То дуже нервуєтеся.
Всі помітили, що Ви не відповідаєте на жодне запитання до Вас особисто.
Але наша гілка не така.
Це Фінансовий форум України, тут: фінанси, калькулятор, дебет, кредит, профіт, виручка, видатки, прибутки...
Ви задали запитання, я відповідаю:
- прямий рейс Анталія-Львів - наприклад: 1/2 травня - 240 шекелів - від МАУ. 2 (два) рейси на добу.
- прямий рейс Бен Гуріон- Київ (де Ви мали необережність вкластися заробленим важкою працею на євреїв) - 580 шекелів. Від МАУ.
Може це допоможе Вам трохи заспокоїтися.

Послушай троль турецкий, причем здесь моя недвижимость вообще("в огородi бузина, а в Кийовi дядько" ) :mrgreen: расскажи и про свою заграничную г..инвестицию из "говна и палок" на пустыре в 10 километрах от моря. Доски уже купил для забивания окон? Когда эвакуация так и не сказал, а то переживаю за соотечественника :?: :lol:
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 11 кві, 2021 20:18, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:15

  roberto dark написав:...А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ.
.../

Это путин продвигает свою вакцину так, не обращайте внимания, ничего не запретят.
- А то все обещаете купить нашу сверх-супер-пупер-вакцину, обещаете и все никак.... А ведь болеете... Наверное лечиться не хотите... Ну тогда мы к вам летать никого не пустим.... А может все-таки полечитесь нашей-то вакциной?
И тут же появилась реакция:
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты токсикологических испытаний российской вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V" дали хороший результат.

"Мы начали токсикологические испытания. Промежуточные результаты оказались хорошими, мы продолжаем работу", - сказал Коджа в интервью газете Hurriyet.

Он отметил, что на следующей неделе планируется встреча экспертных групп России и Турции.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:21

Когда летим в Киев разбираться с "рукожопыми"?
Или уже прилетел?
Рукожопые показывают квитанции от ФОПов (обычно в кармане минимум 30 чистых бланков с подписями)?
Раскрою глаза, ибо ни фига не разбираешься ни в деньгах, ни в финансах, ни в экономике:
средневзвешення цена превращенния своего ж/б параллелепипеда в то, что называют "квартира", на сегодня в Украине - 18 000 гривен за 1 кв. метр (с мебелью в кухне и прихожкой).
Из этого и исходи.
Я так прикинул: еще минумум 10 лет тебе бесплатно работать на граждан Израиля.
Это только на ремонт.
Я к тому, что мы еще 10 (десять) лет будем наслаждаться твоими прогнозами.
А вообще все просто: "Шерше ля фам" или в переводе: "Все неприятности - от неумения считать свои деньги".
Ошибка - в июне 2019.
Лайла тов.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:54

  akurt написав:Когда летим в Киев разбираться с "рукожопыми"?
Или уже прилетел?
Рукожопые показывают квитанции от ФОПов (обычно в кармане минимум 30 чистых бланков с подписями)?
Раскрою глаза, ибо ни фига не разбираешься ни в деньгах, ни в финансах, ни в экономике:
средневзвешення цена превращенния своего ж/б параллелепипеда в то, что называют "квартира", на сегодня в Украине - 18 000 гривен за 1 кв. метр (с мебелью в кухне и прихожкой).
Из этого и исходи.
Я так прикинул: еще минумум 10 лет тебе бесплатно работать на граждан Израиля.
Это только на ремонт.
Я к тому, что мы еще 10 (десять) лет будем наслаждаться твоими прогнозами.
А вообще все просто: "Шерше ля фам" или в переводе: "Все неприятности - от неумения считать свои деньги".
Ошибка - в июне 2019.
Лайла тов.

акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт
Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища.
З мебеллю 12,5К грн. за м2.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт
Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища.
З мебеллю 12,5К грн. за м2.

Якщо ремонт, куди не соромно пустити людей, і повністю всі роботи найманими працівниками, то тут Акурт близький до реальності. 11-12 тисяч без меблів ще можна вкластися, якщо значна частина робіт робиться власноруч.
І це такий собі ремонт "комфорт класу"
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


Туреччини нема є Румунія, Монтенегро

Phillipines is good choice . Lovely people .amazing beaches and sea life , food is cheap -meal around £2 ,hire motobike 400 peso ,kayak 500 peso a day - basically with £500 a month to spend you live like king


або інший варіант:
https://www.goabroad.com/articles/jobs-abroad/cheapest-countries-live-and-work
Vietnam. For those wanting to live and work in an exotic place, but not pay a fortune, Vietnam is any budget travelers dream. ...
Costa Rica. ...
Bulgaria. ...
Mexico. ...
South Africa. ...
China. ...
South Korea. ...
Thailand. ...
Peru ...
Poland ...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:24

  Faceless написав:
  flyman написав:акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт
Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища.
З мебеллю 12,5К грн. за м2.

Якщо ремонт, куди не соромно пустити людей, і повністю всі роботи найманими працівниками, то тут Акурт близький до реальності. 11-12 тисяч без меблів ще можна вкластися, якщо значна частина робіт робиться власноруч.
І це такий собі ремонт "комфорт класу"

мені нема змісту брехати... я тут нічого не продаю і не рекламую ... можна робити плінтуси і двері прихованного монтажу і ліпнину ... тоді ціни інші.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:45

  flyman написав:акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт
Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища.
З мебеллю 12,5К грн. за м2.

У меня выходило еще меньше. Сейчас посчитал - 8,5тыс за метр при 39квадратах. Причем тут еще был демонтаж всего, потом доведение до состояния "после строителей" и только потом ремонт и наполнение. Причем ремонт достойный, все, кто видел - в один голос говорили - для аренды это слишком хорошо, не надо было так изощряться. Вся бытовая техника - не очень дорогая, но известных и уважаемых брендов. Вся сантехника - Чехия.
Сам ничего не делал, только привозил материалы и следил за ходом работ.
Просто надо правильно покупать материалы и не кормить прорабов
18 тыс за метр - это какой-то олигархический ремонт
Damien
 
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