Додано: Нед 11 кві, 2021 20:21

Когда летим в Киев разбираться с "рукожопыми"?

Или уже прилетел?

Рукожопые показывают квитанции от ФОПов (обычно в кармане минимум 30 чистых бланков с подписями)?

Раскрою глаза, ибо ни фига не разбираешься ни в деньгах, ни в финансах, ни в экономике:

средневзвешення цена превращенния своего ж/б параллелепипеда в то, что называют "квартира", на сегодня в Украине - 18 000 гривен за 1 кв. метр (с мебелью в кухне и прихожкой).

Из этого и исходи.

Я так прикинул: еще минумум 10 лет тебе бесплатно работать на граждан Израиля.

Это только на ремонт.

Я к тому, что мы еще 10 (десять) лет будем наслаждаться твоими прогнозами.

А вообще все просто: "Шерше ля фам" или в переводе: "Все неприятности - от неумения считать свои деньги".

Ошибка - в июне 2019.

Лайла тов.