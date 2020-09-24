Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Пане Роберто - я Вас розумію - так лохАнутися з тією киівської новобудовою, яку Ви намагалисЯ (саме намагалисЯ - бо вийшов повний "пшик" - Вас одурили на всіх рівнях) відремонтувати "дистанційно" за допомогою "рукожопих", харчуючи їх родини важко заробленими грошами з Ізраїля, провалилися. То дуже нервуєтеся. Всі помітили, що Ви не відповідаєте на жодне запитання до Вас особисто. Але наша гілка не така. Це Фінансовий форум України, тут: фінанси, калькулятор, дебет, кредит, профіт, виручка, видатки, прибутки... Ви задали запитання, я відповідаю: - прямий рейс Анталія-Львів - наприклад: 1/2 травня - 240 шекелів - від МАУ. 2 (два) рейси на добу. - прямий рейс Бен Гуріон- Київ (де Ви мали необережність вкластися заробленим важкою працею на євреїв) - 580 шекелів. Від МАУ. Може це допоможе Вам трохи заспокоїтися.
Послушай троль турецкий, причем здесь моя недвижимость вообще("в огородi бузина, а в Кийовi дядько" ) расскажи и про свою заграничную г..инвестицию из "говна и палок" на пустыре в 10 километрах от моря. Доски уже купил для забивания окон? Когда эвакуация так и не сказал, а то переживаю за соотечественника
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 11 кві, 2021 20:18, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:...А второй «хард» вариант с полным запретом авиасообщения и/или продажи туры в Турцию привет к тому, что российский турпоток в эту страну одномоментно упадёт ДО НУЛЯ. .../
Это путин продвигает свою вакцину так, не обращайте внимания, ничего не запретят. - А то все обещаете купить нашу сверх-супер-пупер-вакцину, обещаете и все никак.... А ведь болеете... Наверное лечиться не хотите... Ну тогда мы к вам летать никого не пустим.... А может все-таки полечитесь нашей-то вакциной? И тут же появилась реакция:
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты токсикологических испытаний российской вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V" дали хороший результат.
"Мы начали токсикологические испытания. Промежуточные результаты оказались хорошими, мы продолжаем работу", - сказал Коджа в интервью газете Hurriyet.
Он отметил, что на следующей неделе планируется встреча экспертных групп России и Турции.
Когда летим в Киев разбираться с "рукожопыми"? Или уже прилетел? Рукожопые показывают квитанции от ФОПов (обычно в кармане минимум 30 чистых бланков с подписями)? Раскрою глаза, ибо ни фига не разбираешься ни в деньгах, ни в финансах, ни в экономике: средневзвешення цена превращенния своего ж/б параллелепипеда в то, что называют "квартира", на сегодня в Украине - 18 000 гривен за 1 кв. метр (с мебелью в кухне и прихожкой). Из этого и исходи. Я так прикинул: еще минумум 10 лет тебе бесплатно работать на граждан Израиля. Это только на ремонт. Я к тому, что мы еще 10 (десять) лет будем наслаждаться твоими прогнозами. А вообще все просто: "Шерше ля фам" или в переводе: "Все неприятности - от неумения считать свои деньги". Ошибка - в июне 2019. Лайла тов.
akurt написав:Когда летим в Киев разбираться с "рукожопыми"? Или уже прилетел? Рукожопые показывают квитанции от ФОПов (обычно в кармане минимум 30 чистых бланков с подписями)? Раскрою глаза, ибо ни фига не разбираешься ни в деньгах, ни в финансах, ни в экономике: средневзвешення цена превращенния своего ж/б параллелепипеда в то, что называют "квартира", на сегодня в Украине - 18 000 гривен за 1 кв. метр (с мебелью в кухне и прихожкой). Из этого и исходи. Я так прикинул: еще минумум 10 лет тебе бесплатно работать на граждан Израиля. Это только на ремонт. Я к тому, что мы еще 10 (десять) лет будем наслаждаться твоими прогнозами. А вообще все просто: "Шерше ля фам" или в переводе: "Все неприятности - от неумения считать свои деньги". Ошибка - в июне 2019. Лайла тов.
акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища. З мебеллю 12,5К грн. за м2.
flyman написав:акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища. З мебеллю 12,5К грн. за м2.
Якщо ремонт, куди не соромно пустити людей, і повністю всі роботи найманими працівниками, то тут Акурт близький до реальності. 11-12 тисяч без меблів ще можна вкластися, якщо значна частина робіт робиться власноруч. І це такий собі ремонт "комфорт класу"
Phillipines is good choice . Lovely people .amazing beaches and sea life , food is cheap -meal around £2 ,hire motobike 400 peso ,kayak 500 peso a day - basically with £500 a month to spend you live like king
flyman написав:акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища. З мебеллю 12,5К грн. за м2.
Якщо ремонт, куди не соромно пустити людей, і повністю всі роботи найманими працівниками, то тут Акурт близький до реальності. 11-12 тисяч без меблів ще можна вкластися, якщо значна частина робіт робиться власноруч. І це такий собі ремонт "комфорт класу"
мені нема змісту брехати... я тут нічого не продаю і не рекламую ... можна робити плінтуси і двері прихованного монтажу і ліпнину ... тоді ціни інші.
flyman написав:акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища. З мебеллю 12,5К грн. за м2.
У меня выходило еще меньше. Сейчас посчитал - 8,5тыс за метр при 39квадратах. Причем тут еще был демонтаж всего, потом доведение до состояния "после строителей" и только потом ремонт и наполнение. Причем ремонт достойный, все, кто видел - в один голос говорили - для аренды это слишком хорошо, не надо было так изощряться. Вся бытовая техника - не очень дорогая, но известных и уважаемых брендов. Вся сантехника - Чехия. Плитка Испания и Польша. Двери не картонные,а шпонированный дубом евробрус. Сам ничего не делал, только привозил материалы и следил за ходом работ. Просто надо правильно покупать материалы и не кормить прорабов 18 тыс за метр - это какой-то олигархический ремонт
Востаннє редагувалось Damien в Нед 11 кві, 2021 21:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища. З мебеллю 12,5К грн. за м2.
Якщо ремонт, куди не соромно пустити людей, і повністю всі роботи найманими працівниками, то тут Акурт близький до реальності. 11-12 тисяч без меблів ще можна вкластися, якщо значна частина робіт робиться власноруч. І це такий собі ремонт "комфорт класу"
мені нема змісту брехати... я тут нічого не продаю і не рекламую ... можна робити плінтуси і двері прихованного монтажу і ліпнину ... тоді ціни інші.
З плінтусами й дверима цінник ще більше кусається. Це простий собі ремонт, з посиленням стяжки з армуванням, з грамотною розводкою в санвузлі, з редуктором тиску, аквастопом, інсталяцією, теплою підлогою санвузол/лоджія, з нормальною проводкою по стелі і автоматами, трасами під кондиціонери і власне кондиціонерами, частково звукоїзоляцією, нормальною кухнею з вбудованою технікою, міжкімнатними дверима не з картону, натяжними стелями, освітленням не лампочкою ілліча, трохи дрібниць типу провести коаксіал і виту пару по кімнатах, ну і само собою плитка, ламінат і все таке. Якщо санвузлів два - витрати ще ростуть суттєво.
flyman написав:акурт, тебе намахали із 18К грн. за м2 ремонт Чомусь в мене вийшло 11К грн. м2 (під ключ), і це в смарті в Києві, де як правило, ціна на м2 вища. З мебеллю 12,5К грн. за м2.
Якщо ремонт, куди не соромно пустити людей, і повністю всі роботи найманими працівниками, то тут Акурт близький до реальності. 11-12 тисяч без меблів ще можна вкластися, якщо значна частина робіт робиться власноруч. І це такий собі ремонт "комфорт класу"
Ребята, самое прикольное и самое приятное, ЧТО Я НИ С КЕМ СПОРИТЬ НЕ БУДУ - ИБО КАЖДЫЙ ПРАВ: МОЖНО СДЕЛАТЬ нормальный РЕМОНТ И ЗА 200 долларов квадрат, и за 18 000 гривен квадрат. Я привёл реальные цифры, озвученные реальным приятелем - владельцем квартиры в Анталии - по расценкам на ремонт его бригадой в (удалено названо областного центра). И это не Киев. А привёл для того, чтобы житель ИЗРАИЛЯ НАЧАЛ РЕАЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ВЕЩИ - то есть на свой ж/б параллелепипед, который он - как временный случайный житель Львова - купил в Киеве.. Влип же по самые помидоры в ж/б параллелепипед и толпу голодных семей рукожопых. Know-how: дистанционный ремонт квартиры, сидя на окраине Gedera...
Просто делайте вывод: за 18 000 гривен квадрат кто-то пьет виски Джек Дениэлс в Анталии. Что интересно, платят по 18 000 гривен - за квадрат - не задумываясь. Бабло реально падает с неба. Просто надо руки правильно подставлять....