Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Когда летим в Киев разбираться с "рукожопыми"? Или уже прилетел? Рукожопые показывают квитанции от ФОПов (обычно в кармане минимум 30 чистых бланков с подписями)? Раскрою глаза, ибо ни фига не разбираешься ни в деньгах, ни в финансах, ни в экономике: средневзвешення цена превращенния своего ж/б параллелепипеда в то, что называют "квартира", на сегодня в Украине - 18 000 гривен за 1 кв. метр (с мебелью в кухне и прихожкой). Из этого и исходи. Я так прикинул: еще минумум 10 лет тебе бесплатно работать на граждан Израиля. Это только на ремонт. Я к тому, что мы еще 10 (десять) лет будем наслаждаться твоими прогнозами. А вообще все просто: "Шерше ля фам" или в переводе: "Все неприятности - от неумения считать свои деньги". Ошибка - в июне 2019. Лайла тов.
"Олигарх" ведь паркет во Львове, в свою двушку, по старинке украинский дубовый ложил за тысячи и тысячи $ ( когда сегодня можно купить прекрасную по качеству, на вид и идеальную по тактильным ощущениям немецкую паркетную доску https://prom.ua/p1276918668-meister-ps3 ... ead=MS4wMQ дешевле и практичнее чем дерево которое покрутит со временем). И так все остальное наверное. И надо же умудриться вообще в новостройке делать ремонт в стиле пшонка стайл ! Хотя с другой стороны, ты ведь человек еще с той эпохи и представлениями о жизни, когда золотая цепочка на шее и сервиз "Мадонна" в буфете были символом успешности. За 18 000 гривень метр в Киеве делают стильный ремонт даже розпиаренные на канале "Ищу Жилье" Нагорного компания "GOOD IDEA" под ключ с мебелью и техникой . Вот сам в итоге ты и не разбираешься не в чем, а других обвиняешь. iyi geceler düzenbaz
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 11 кві, 2021 23:07, всього редагувалось 1 раз.
RomaS написав:Кто видел что сегодня несли в ТСН? Квартира в Стамбуле, в Болгарии, Черногории и ещё где-то, круто сдаётся и окупается, а в Киеве плохо... Какие мысли, к чему этот вброс?
Это значит, что совсем все плохо и ждем полного обвала курортной недвижимости в связи с связи с волнообразным течением эпидемии короновируса, а также повторными заболеваниями и резкими скачками новых заболевших то в одной то в другой стране мира, что по сути сделает туризм окончательно не прибыльным бизнесом ближайшие годы . Уже и так невиданное ранее количество отелей и апартаментов выставлено на продажу как в перечисленных местах так и в других странах мира