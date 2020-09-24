Додано: Нед 11 кві, 2021 22:25

akurt написав: Когда летим в Киев разбираться с "рукожопыми"?

Или уже прилетел?

Рукожопые показывают квитанции от ФОПов (обычно в кармане минимум 30 чистых бланков с подписями)?

Раскрою глаза, ибо ни фига не разбираешься ни в деньгах, ни в финансах, ни в экономике:

средневзвешення цена превращенния своего ж/б параллелепипеда в то, что называют "квартира", на сегодня в Украине - 18 000 гривен за 1 кв. метр (с мебелью в кухне и прихожкой).

Из этого и исходи.

Я так прикинул: еще минумум 10 лет тебе бесплатно работать на граждан Израиля.

Это только на ремонт.

Я к тому, что мы еще 10 (десять) лет будем наслаждаться твоими прогнозами.

А вообще все просто: "Шерше ля фам" или в переводе: "Все неприятности - от неумения считать свои деньги".

Ошибка - в июне 2019.

Лайла тов. Когда летим в Киев разбираться с "рукожопыми"?Или уже прилетел?Рукожопые показывают квитанции от ФОПов (обычно в кармане минимум 30 чистых бланков с подписями)?средневзвешення цена превращенния своего ж/б параллелепипеда в то, что называют "квартира", на сегодня в Украине - 18 000 гривен за 1 кв. метр (с мебелью в кухне и прихожкой).Из этого и исходи.Я так прикинул: еще минумум 10 лет тебе бесплатно работать на граждан Израиля.Это только на ремонт.Я к тому, что мы еще 10 (десять) лет будем наслаждаться твоими прогнозами.А вообще все просто: "Шерше ля фам" или в переводе: "Все неприятности - от неумения считать свои деньги".Ошибка - в июне 2019.Лайла тов.

"Олигарх" ведь паркет во Львове, в свою двушку, по старинке украинский дубовый ложил за тысячи и тысячи $ ( когда сегодня можно купить прекрасную по качеству, на вид и идеальную по тактильным ощущениям немецкую паркетную доскудешевле и практичнее чем дерево которое покрутит со временем). И так все остальное наверное.И надо же умудриться вообще в новостройке делать ремонт в стиле пшонка стайл !Хотя с другой стороны, ты ведь человек еще с той эпохи и представлениями о жизни, когда золотая цепочка на шее и сервиз "Мадонна" в буфете были символом успешности.За 18 000 гривень метр в Киеве делают стильный ремонт даже розпиаренные на канале "Ищу Жилье" Нагорного компания "GOOD IDEA" под ключ с мебелью и техникой . Вот сам в итоге ты и не разбираешься не в чем, а других обвиняешь.iyi geceler düzenbaz