Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Когда летим в Киев разбираться с "рукожопыми"? Или уже прилетел? Рукожопые показывают квитанции от ФОПов (обычно в кармане минимум 30 чистых бланков с подписями)? Раскрою глаза, ибо ни фига не разбираешься ни в деньгах, ни в финансах, ни в экономике: средневзвешення цена превращенния своего ж/б параллелепипеда в то, что называют "квартира", на сегодня в Украине - 18 000 гривен за 1 кв. метр (с мебелью в кухне и прихожкой). Из этого и исходи. Я так прикинул: еще минумум 10 лет тебе бесплатно работать на граждан Израиля. Это только на ремонт. Я к тому, что мы еще 10 (десять) лет будем наслаждаться твоими прогнозами. А вообще все просто: "Шерше ля фам" или в переводе: "Все неприятности - от неумения считать свои деньги". Ошибка - в июне 2019. Лайла тов.
Беглый украинский "Олигарх" ( по данным разведки - бывший селюк с Днепропетровской области) в свою НЕЛИКВИДНУЮ двушку, купленную по завышенной цене в ебенях Львова, положил по старинке украинский дубовый паркет за тысячи и тысячи $ ( когда сегодня можно купить прекрасную по качеству, на вид и идеальную по тактильным ощущениям немецкую паркетную доску https://prom.ua/p1276918668-meister-ps3 ... ead=MS4wMQ не намного дороже но зато современнее и красивее в разы на вид чем дерево, которое высохнет и покрутит со временем). Я уже молчу про виниловый пол премьер класса по цене дубового паркета. Это небо и земля по практичности. И так все остальное наверное. И надо же умудриться вообще в новостройке делать ремонт в стиле пшонка стайл ! Хотя с другой стороны, ты ведь человек еще с той эпохи и представлениями о жизни, когда золотая цепочка на шее и сервиз "Мадонна" в буфете были символом успешности. За 18 000 гривень метр в Киеве делают стильный ремонт даже розпиаренные на канале "Ищу Жилье" Нагорного компания "GOOD IDEA" под ключ с мебелью и техникой . Вот сам в итоге ты и не разбираешься не в чем, а других обвиняешь. iyi geceler düzenbaz
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 12 кві, 2021 01:14, всього редагувалось 4 разів.
RomaS написав:Кто видел что сегодня несли в ТСН? Квартира в Стамбуле, в Болгарии, Черногории и ещё где-то, круто сдаётся и окупается, а в Киеве плохо... Какие мысли, к чему этот вброс?
Это значит, что совсем все плохо и ждем полного обвала курортной недвижимости в связи с связи с волнообразным течением эпидемии короновируса, а также повторными заболеваниями и резкими скачками новых заболевших то в одной то в другой стране мира, что по сути сделает туризм окончательно не прибыльным бизнесом ближайшие годы . Уже и так невиданное ранее количество отелей и апартаментов выставлено на продажу как в перечисленных местах так и в других странах мира. Достаточно лишь посмотреть на итоги в 2020г., когда согласно данным Всемирной туристской организации ЮНВТО, Международный туризм сократился за первые 10 месяцев 2020 года более чем на 70%, до уровня 1990 года. Как сообщалось ранее, сокращение международного туризма в 2020 году на 72% связано с ограничениями на поездки, опасениями потребителей и глобальной борьбой за сдерживание коронавируса. Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма. Согласно последним данным, с января по октябрь страны мира приняли на 900 млн меньше туристов, чем за тот же период 2019 года. Это привело к потере $935 млрд экспортных доходов от международного туризма, что в 10 раз превышает убыток, который понесла отрасль в 2009 году из-за глобального экономического кризиса.
А чего бы реально не выкопать бабло из-под груши и не поехать в Черногорию? Тем более, что имею информацию "из первых рук" - дочка кума после окончания в Украине университета по специальности "Международная экономика" живет там со смужем уже лет 10.... Работает в Министерстве статистики Черногории.
1. Проверяем по "Критерию Umberto-Dark" - то есть по туристическому потоку: В Черногории в феврале 2021 года в коллективном размещении (отели, санатории, пансионаты, мотели, туристические курорты, хостелы и т. д.) было на 69,1% меньше прибытий туристов по сравнению с февралем 2020 года. Количество реализованных ночевок снизилось на 62,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Из общего количества ночевок в коллективном размещении 73,0% были реализованы иностранными туристами, а 27,0% ночлегами были реализованы местными туристами. Так, ПО ЭТОМУ КРИТЕРИЮ ГРУСТНО...
2. Проверяем по "Критерию RTC-Twelve" - nо есть по цене на поросятину. Тут следует учитывать, что Черногория, хотя и не входит в ЕС, однако есть соседом других стран - производителей свинины. Наиболее агрессивно ведет себя Германия: Из-за огромных излишков цена на свинину в Германии упала примерно до одного евро за килограмм. «Поросята, по сравнению с предыдущей неделей, на пять евро дешевле». А в Сербии и Черногории цены на свинину невысокие. Фактически страна под гнетом цен на свинигу из Бельгии (0,80 евро за 1 кг) и Германии (менее 1 евро за кг): поросята массой по 25 кг продаются по 22 евро - по цене 7-ми трамвайных билетов). А тут еще и злодейка Турция демпингует ценами на курятину: на днях введен запрет на импорт курятины из Турции (жители Турции потирают руки от удовольствия). По этому критерию, а также сравнивая цены на свинину в Украине (самая высокая цена на планете Земля) - однозначно - Черногория наш лидер! Надо ехать! Где наесться можно поросятины - так это там!
3. Проверяем по "Критерию Квесторе-Поверніться" - то есть по цене квадратного метра недвижимости. Тут нам любезно предоставлена диаграмма в динамике средних цен на квартиры на материковой части Черногории и на побережье. Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Черногории в 2020 году составила 951 евро и была ниже на 14,6% по сравнению с 2019 годом. Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Подгорице в 2020 году составила 966 евро, в прибрежном районе - 1348 евро, в центральном регионе - 554 евро, а в северном регионе средняя цена квадратного метра новостройки составила 720 евро. Тут нет однозначного ответа: если судить по ценам на ж/б параллелепипеды и последующим вливаниям в превращение ж/б параллелепипедов в жилье, то впереди планеты всей, безусловно, Украина. Цены в 951 евро квадрат за ГОТОВОЕ ПОД КЛЮЧ выглядят нищенскими и "нашему" человеку даже неприлично такое покупать. В то же время - полная корреляция с ценами на недвижимость в Турции: прямо до копеечки!!!!! Точь в точь! Тогда поэтому критерию берем Черногорию на заметку! Правда... правда... есть "но": общая тенденция падения цен подозрительна. Для сравнения: мировой лидер на планете Земля по росту цен на недвижимость в 2020 - Турция (это там, где форумчане прозевали купить для себя, любимого, квартирку несмотря на настойчивые четкие выверенные советы топик-стартера) и Новая Зеландия, куда форумчане не попадут ни при каких обстоятельствах - супержесткий визовый режим.
4. Проверяем по "Критерию вероисповедания": Православие — 460 383 (74,24 %) Ислам — 110 034 (17,74 %) Католицизм — 21 972 (3,54 %). ПОДХОДИТ! Как известно - все форумчане истинные православные и проводят в церкви не менее 2-х раз в день. Кроме того, если учесть, что в Украине 2 000 000 человек исповедуют ислам, а в Черногории всего 110 034 человека - то вообще - супер!
5. Проверяем по "Критерию самых массовых покупателей-иностранцев". Согласно последним официальным данным Центробанка, иностранцы купили в Черногории недвижимости на 169,99 миллиона евро в прошлом году, что на 12,6 миллиона меньше, чем годом ранее. Невероятно, но факт: снижение объясняется ослаблением интереса турок к покупке недвижимости в Черногории (!!!!). Традиционно крупнейшими покупателями были россияне, за ними следовали граждане Сербии и Турции. Что интересно, Центробанк страны не оглашает данные в количественном отношении, только в денежном: - граждане РФ - купили на 39 миллионов евро; - граждане Сербии - на 16,6 миллиона евро; - граждане Турции - на 12,7 миллиона евро. - гражлане США - 10,7 миллина евро; - граждане Германии - 10 миллионов евро. - граждане Великобритании - 5,8 миллиона евро; - Польши - 4,6 миллиона евро - Франции - 3 миллиона евро. Количество квартир, купленных иностранцами можно оценить косвенным методом - по средней цене квадратного метра (возьмем квартиры конечно только на побережье - 1348 евро квадрат) и по средней площади квартиры (100 кв. м. - вряд ли граждане Германии, Великобритании или Германии будут покупать кавалірки на море). Тогда выходим на цифру в 1150-1200 квартир в год. Не густо, но оно и хорошо... "Меньше народу - больше кислороду!"
6. Проверяем по "Критерию Petro-2004" - о есть по шикарным рабочим местам и возможности работать: получая в месяц мешочек золотых монет: Средняя зарплата (брутто) в январе 2021 года в Черногории составляла 791 евро, а средняя зарплата без налогов и взносов (нетто - то есть "чистыми" ) составляла 530 евро. Средняя (чистая) заработная плата в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года увеличилась на 0,6%. Шо такое: 530 евро????? Шо такое - с зарплаты в 791 евро уплачено налогов 791-530=261 евро или 33%??? ОНИ ЧТО С УМА СОШЛИ - НАЛОГИ ПЛАТЯТ?????? Это же просто позор какой-то... Нищета. ПОЗОРНИКИ ОДНОЗНАЧНО!!!! Налоги они платят, понимаешь ли... На экскурсию всех в Ашан и Сильпо - пусть хоть посмотрят, что такое средняя зарплата приличная! Подозрительно однако... Ехать в нищету? Ну, не знаю...
7. Проверяем по "Критерию akurta" - то есть по ЛЕГКОСТИ приобретения недвижимости, ПРОСТОТЕ получения ВНЖ и возможности получения гражданства. - ВНЖ по приобретению недвижимости в Черногории украинцам НЕ ВЫДАЮТ. - Программа "Золотая виза": старт инвестиций - 450 000 евро. Для участия в программе «Гражданство Черногории за инвестиции» нужно приобрести в этом проекте недвижимость на сумму не менее €450 000. Это может быть один или несколько объектов. - Обратите внимание на то, что проект дома для покупки должен быть в списке одобренных властями под программу. То есть неавторизованный проект на побережье, вне зависимости от стоимости, не дает возможности подать заявку в программу гражданства. - считаем бабулеты: вместе с приобретением одобренной недвижимости, вне зависимости от локации проекта (юг или север), нужно сделать невозвратный взнос в размере €100 000 (СТО ТЫСЯЧ ЕВРО. НЕВОЗВРАТНЫЙ ВЗНОС. Что-то мне кажется, что "наши люди" не согласны на НЕВОЗВРАТНЫЙ ВЗНОС, хотя €100 000 есть под грушей у каждого второго). - дополнительные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ расходы: для оформления участия в программе «Гражданство Черногории» нужно пройти процедуру due diligence. Для индивидуального заявления — €7 000, для семьи из не более чем 4-х человек — €10 000, а для каждого дополнительного члена семьи свыше четырех — по €1 500. Помимо этого, нужно оплатить услуги агента по юридическому оформлению, нотариальные расходы и государственные пошлины в размере €15 000 на основного заявителя, плюс по €10 000 на каждого зависимого члена семьи в количестве не более 4-х человек всего в заявлении. А за каждого члена семьи, свыше 4-х, нужно будет доплатить пошлину в размере €50 000.
Так-так-так... Поросятина, говорите.... Муэдзин вроде как где-то там поет 5 раз в день... Что-то мне кажется, что все форумчане уже согласны на ВЬЕТНАМ И ФИЛИППИНЫ. Как-то оно проще: белая курочка - пусть и одна - бегает у дверей домика из фанеры... Не соглашаться же им на беспроблемную близкую дружественную Турцию... Как поется в детской песне: "Умный только в горы идёт! Умный горы не обойдет!"