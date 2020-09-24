Додано: Пон 12 кві, 2021 12:11

было на 69,1% меньше прибытий туристов

ночевок снизилось на 62,4%

должен быть в списке одобренных властями под программу.

вне зависимости от стоимости, не дает возможности подать заявку в программу гражданства.

Тем более, что имею информацию "из первых рук" - дочка кума после окончания в Украине университета по специальности "Международная экономика" живет там со смужем уже лет 10....Работает в Министерстве статистики Черногории.1. Проверяем по "Критерию Umberto-Dark" - то есть по туристическому потоку:В Черногории в феврале 2021 года в коллективном размещении (отели, санатории, пансионаты, мотели, туристические курорты, хостелы и т. д.)по сравнению с февралем 2020 года.Количество реализованныхпо сравнению с тем же месяцем прошлого года. Из общего количества ночевок в коллективном размещении 73,0% были реализованы иностранными туристами, а 27,0% ночлегами были реализованы местными туристами.Так, ПО ЭТОМУ КРИТЕРИЮ ГРУСТНО...2. Проверяем по "Критерию RTC-Twelve" - nо есть по цене на поросятину.Тут следует учитывать, что Черногория, хотя и не входит в ЕС, однако есть соседом других стран - производителей свинины. Наиболее агрессивно ведет себя Германия: Из-за огромных излишков цена на свинину в Германии упала примерно до одного евро за килограмм. «Поросята, по сравнению с предыдущей неделей, на пять евро дешевле». А в Сербии и Черногории цены на свинину невысокие. Фактическина свинигу из Бельгии (0,80 евро за 1 кг) и Германии (менее 1 евро за кг): поросята массой по 25 кг продаются по 22 евро - по цене 7-ми трамвайных билетов).А тут еще и злодейка Турция демпингует ценами на курятину: на днях введен запрет на импорт курятины из Турции (жители Турции потирают руки от удовольствия).По этому критерию, а также сравнивая цены на свинину в Украине (самая высокая цена на планете Земля) - однозначно - Черногория наш лидер! Надо ехать! Где наесться можно поросятины - так это там!3. Проверяем по "Критерию Квесторе-Поверніться" - то есть по цене квадратного метра недвижимости.Тут нам любезно предоставлена диаграмма в динамике средних цен на квартиры на материковой части Черногории и на побережье.Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Черногории в 2020 году составила 951 евроСредняя цена квадратного метра новой квартиры в Подгорице в 2020 году составила 966 евро,в центральном регионе - 554 евро, а в северном регионе средняя цена квадратного метра новостройки составила 720 евро.Тут нет однозначного ответа: если судить по ценам на ж/б параллелепипеды и последующим вливаниям в превращение ж/б параллелепипедов в жилье, то впереди планеты всей, безусловно, Украина.Цены в 951 евро квадрат за ГОТОВОЕ ПОД КЛЮЧ выглядят нищенскими и "нашему" человеку даже неприлично такое покупать.В то же время - полная корреляция с ценами на недвижимость в Турции: прямо до копеечки!!!!! Точь в точь!Тогда поэтому критерию берем Черногорию на заметку!Правда... правда... есть "но": общая тенденция падения цен подозрительна.Для сравнения: мировой лидер на планете Земля по росту цен на недвижимость в 2020 - Турция (это там, где форумчане прозевали купить для себя, любимого, квартирку несмотря на настойчивые четкие выверенные советы топик-стартера) и Новая Зеландия, куда форумчане не попадут ни при каких обстоятельствах - супержесткий визовый режим.4. Проверяем по "Критерию вероисповедания":Православие — 460 383 (74,24 %)Ислам — 110 034 (17,74 %)Католицизм — 21 972 (3,54 %).ПОДХОДИТ! Как известно - все форумчане истинные православные и проводят в церкви не менее 2-х раз в день. Кроме того, если учесть, что в Украине 2 000 000 человек исповедуют ислам, а в Черногории всего 110 034 человека - то вообще - супер!5. Проверяем по "Критерию самых массовых покупателей-иностранцев".Согласно последним официальным данным Центробанка, иностранцы купили в Черногории недвижимости нав прошлом году,Невероятно, но факт: снижение объясняется ослаблением интереса турок к покупке недвижимости в Черногории (!!!!).Традиционно, за ними следовали граждане Сербии и Турции.Что интересно, Центробанк страны не оглашает данные в количественном отношении, только в денежном:- граждане РФ - купили на 39 миллионов евро;- граждане Сербии - на 16,6 миллиона евро;- граждане Турции - на 12,7 миллиона евро.- гражлане США - 10,7 миллина евро;- граждане Германии - 10 миллионов евро.- граждане Великобритании - 5,8 миллиона евро;- Польши - 4,6 миллиона евро- Франции - 3 миллиона евро.Количество квартир, купленных иностранцами можно оценить косвенным методом - по средней цене квадратного метра (возьмем квартиры конечно только на побережье - 1348 евро квадрат) и по средней площади квартиры (100 кв. м. - вряд ли граждане Германии, Великобритании или Германии будут покупать кавалірки на море). Тогда выходим на цифру в 1150-1200 квартир в год.Не густо, но оно и хорошо... "Меньше народу - больше кислороду!"6. Проверяем по "Критерию Petro-2004" - о есть по шикарным рабочим местам и возможности работать: получая в месяц мешочек золотых монет:Средняя зарплата (брутто) в январе 2021 года в Черногории составлялаевро, а средняя зарплата без налогов и взносов (нетто - то есть "чистыми" ) составлялаСредняя (чистая) заработная плата в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года увеличилась на 0,6%.Шо такое: 530 евро????? Шо такое - с зарплаты в 791 евро уплачено налогов 791-530=261 евро или 33%??? ОНИ ЧТО С УМА СОШЛИ - НАЛОГИ ПЛАТЯТ??????Это же просто позор какой-то... Нищета. ПОЗОРНИКИ ОДНОЗНАЧНО!!!! Налоги они платят, понимаешь ли...На экскурсию всех в Ашан и Сильпо - пусть хоть посмотрят, что такое средняя зарплата приличная!Подозрительно однако... Ехать в нищету? Ну, не знаю...7. Проверяем по "Критерию akurta" - то есть по ЛЕГКОСТИ приобретения недвижимости, ПРОСТОТЕ получения ВНЖ и возможности получения гражданства.по приобретению недвижимости в Черногории украинцам- Программа "Золотая виза": старт инвестиций -Для участия в программе «Гражданство Черногории за инвестиции» нужно приобрести в этом проекте недвижимость на суммуЭто может быть один или несколько объектов.- Обратите внимание на то, что проект дома для покупкиТо есть неавторизованный проект на побережье,- считаем бабулеты: вместе с приобретением одобренной недвижимости, вне зависимости от локации проекта (юг или север),(СТО ТЫСЯЧ ЕВРО. НЕВОЗВРАТНЫЙ ВЗНОС. Что-то мне кажется, что "наши люди" не согласны на НЕВОЗВРАТНЫЙ ВЗНОС, хотя €100 000 есть под грушей у каждого второго).- дополнительные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ расходы: для оформления участия в программе «Гражданство Черногории» нужно пройти процедуру due diligence. Для индивидуального заявления — €7 000, для семьи из не более чем 4-х человек —а для каждого дополнительного члена семьи свыше четырех — по €1 500.нужно оплатить услуги агента по юридическому оформлению, нотариальные расходы и государственные пошлины в размерена основного заявителя,на каждого зависимого члена семьи в количестве не более 4-х человек всего в заявлении. А за каждого члена семьи, свыше 4-х, нужно будет доплатить пошлину в размере €50 000.Так-так-так...Поросятина, говорите....Муэдзин вроде как где-то там поет 5 раз в день...Что-то мне кажется, что все форумчане уже согласны на ВЬЕТНАМ И ФИЛИППИНЫ.Как-то оно проще: белая курочка - пусть и одна - бегает у дверей домика из фанеры...Как поется в детской песне:"Умный только в горы идёт!Умный горы не обойдет!"