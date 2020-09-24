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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Кто видел что сегодня несли в ТСН? Квартира в Стамбуле, в Болгарии, Черногории и ещё где-то, круто сдаётся и окупается, а в Киеве плохо... Какие мысли, к чему этот вброс?
Додано: Нед 11 кві, 2021 22:34
Это значит, что совсем все плохо и ждем полного обвала курортной недвижимости в связи с связи с волнообразным течением эпидемии короновируса, а также повторными заболеваниями и резкими скачками новых заболевших то в одной то в другой стране мира, что по сути сделает туризм окончательно не прибыльным бизнесом ближайшие годы . Уже и так невиданное ранее количество отелей и апартаментов выставлено на продажу как в перечисленных местах так и в других странах мира. Достаточно лишь посмотреть на итоги в 2020г., когда согласно данным Всемирной туристской организации ЮНВТО, Международный туризм сократился за первые 10 месяцев 2020 года более чем на 70%, до уровня 1990 года. Как сообщалось ранее, сокращение международного туризма в 2020 году на 72% связано с ограничениями на поездки, опасениями потребителей и глобальной борьбой за сдерживание коронавируса. Все это привело к тому, что этот год стал худшим в истории туризма. Согласно последним данным, с января по октябрь страны мира приняли на 900 млн меньше туристов, чем за тот же период 2019 года. Это привело к потере $935 млрд экспортных доходов от международного туризма, что в 10 раз превышает убыток, который понесла отрасль в 2009 году из-за глобального экономического кризиса.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:11
А чего бы реально не выкопать бабло из-под груши и не поехать в Черногорию?
Тем более, что имею информацию "из первых рук" - дочка кума после окончания в Украине университета по специальности "Международная экономика" живет там со смужем уже лет 10....
Работает в Министерстве статистики Черногории.
1. Проверяем по "Критерию Umberto-Dark" - то есть по туристическому потоку:
В Черногории в феврале 2021 года в коллективном размещении (отели, санатории, пансионаты, мотели, туристические курорты, хостелы и т. д.) было на 69,1% меньше прибытий туристов по сравнению с февралем 2020 года.
Количество реализованных ночевок снизилось на 62,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Из общего количества ночевок в коллективном размещении 73,0% были реализованы иностранными туристами, а 27,0% ночлегами были реализованы местными туристами.
Так, ПО ЭТОМУ КРИТЕРИЮ ГРУСТНО...
2. Проверяем по "Критерию RTC-Twelve" - nо есть по цене на поросятину.
Тут следует учитывать, что Черногория, хотя и не входит в ЕС, однако есть соседом других стран - производителей свинины. Наиболее агрессивно ведет себя Германия: Из-за огромных излишков цена на свинину в Германии упала примерно до одного евро за килограмм. «Поросята, по сравнению с предыдущей неделей, на пять евро дешевле». А в Сербии и Черногории цены на свинину невысокие. Фактически страна под гнетом цен на свинигу из Бельгии (0,80 евро за 1 кг) и Германии (менее 1 евро за кг): поросята массой по 25 кг продаются по 22 евро - по цене 7-ми трамвайных билетов).
А тут еще и злодейка Турция демпингует ценами на курятину: на днях введен запрет на импорт курятины из Турции (жители Турции потирают руки от удовольствия).
По этому критерию, а также сравнивая цены на свинину в Украине (самая высокая цена на планете Земля) - однозначно - Черногория наш лидер! Надо ехать! Где наесться можно поросятины - так это там!
3. Проверяем по "Критерию Квесторе-Поверніться" - то есть по цене квадратного метра недвижимости.
Тут нам любезно предоставлена диаграмма в динамике средних цен на квартиры на материковой части Черногории и на побережье.
Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Черногории в 2020 году составила 951 евро и была ниже на 14,6% по сравнению с 2019 годом.
Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Подгорице в 2020 году составила 966 евро, в прибрежном районе - 1348 евро, в центральном регионе - 554 евро, а в северном регионе средняя цена квадратного метра новостройки составила 720 евро.
Тут нет однозначного ответа: если судить по ценам на ж/б параллелепипеды и последующим вливаниям в превращение ж/б параллелепипедов в жилье, то впереди планеты всей, безусловно, Украина.
Цены в 951 евро квадрат за ГОТОВОЕ ПОД КЛЮЧ выглядят нищенскими и "нашему" человеку даже неприлично такое покупать.
В то же время - полная корреляция с ценами на недвижимость в Турции: прямо до копеечки!!!!! Точь в точь!
Тогда поэтому критерию берем Черногорию на заметку!
Правда... правда... есть "но": общая тенденция падения цен подозрительна.
Для сравнения: мировой лидер на планете Земля по росту цен на недвижимость в 2020 - Турция (это там, где форумчане прозевали купить для себя, любимого, квартирку несмотря на настойчивые четкие выверенные советы топик-стартера) и Новая Зеландия, куда форумчане не попадут ни при каких обстоятельствах - супержесткий визовый режим.
4. Проверяем по "Критерию вероисповедания":
Православие — 460 383 (74,24 %)
Ислам — 110 034 (17,74 %)
Католицизм — 21 972 (3,54 %).
ПОДХОДИТ! Как известно - все форумчане истинные православные и проводят в церкви не менее 2-х раз в день. Кроме того, если учесть, что в Украине 2 000 000 человек исповедуют ислам, а в Черногории всего 110 034 человека - то вообще - супер!
5. Проверяем по "Критерию самых массовых покупателей-иностранцев".
Согласно последним официальным данным Центробанка, иностранцы купили в Черногории недвижимости на 169,99 миллиона евро в прошлом году, что на 12,6 миллиона меньше, чем годом ранее. Невероятно, но факт: снижение объясняется ослаблением интереса турок к покупке недвижимости в Черногории (!!!!).
Традиционно крупнейшими покупателями были россияне, за ними следовали граждане Сербии и Турции.
Что интересно, Центробанк страны не оглашает данные в количественном отношении, только в денежном:
- граждане РФ - купили на 39 миллионов евро;
- граждане Сербии - на 16,6 миллиона евро;
- граждане Турции - на 12,7 миллиона евро.
- гражлане США - 10,7 миллина евро;
- граждане Германии - 10 миллионов евро.
- граждане Великобритании - 5,8 миллиона евро;
- Польши - 4,6 миллиона евро
- Франции - 3 миллиона евро.
Количество квартир, купленных иностранцами можно оценить косвенным методом - по средней цене квадратного метра (возьмем квартиры конечно только на побережье - 1348 евро квадрат) и по средней площади квартиры (100 кв. м. - вряд ли граждане Германии, Великобритании или Германии будут покупать кавалірки на море). Тогда выходим на цифру в 1150-1200 квартир в год.
Не густо, но оно и хорошо... "Меньше народу - больше кислороду!"
6. Проверяем по "Критерию Petro-2004" - о есть по шикарным рабочим местам и возможности работать: получая в месяц мешочек золотых монет:
Средняя зарплата (брутто) в январе 2021 года в Черногории составляла 791 евро, а средняя зарплата без налогов и взносов (нетто - то есть "чистыми" ) составляла 530 евро. Средняя (чистая) заработная плата в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года увеличилась на 0,6%.
Шо такое: 530 евро????? Шо такое - с зарплаты в 791 евро уплачено налогов 791-530=261 евро или 33%??? ОНИ ЧТО С УМА СОШЛИ - НАЛОГИ ПЛАТЯТ??????
Это же просто позор какой-то... Нищета. ПОЗОРНИКИ ОДНОЗНАЧНО!!!! Налоги они платят, понимаешь ли...
На экскурсию всех в Ашан и Сильпо - пусть хоть посмотрят, что такое средняя зарплата приличная!
Подозрительно однако... Ехать в нищету? Ну, не знаю...
7. Проверяем по "Критерию akurta" - то есть по ЛЕГКОСТИ приобретения недвижимости, ПРОСТОТЕ получения ВНЖ и возможности получения гражданства.
- ВНЖ по приобретению недвижимости в Черногории украинцам НЕ ВЫДАЮТ.
- Программа "Золотая виза": старт инвестиций - 450 000 евро. Для участия в программе «Гражданство Черногории за инвестиции» нужно приобрести в этом проекте недвижимость на сумму не менее €450 000. Это может быть один или несколько объектов.
- Обратите внимание на то, что проект дома для покупки должен быть в списке одобренных властями под программу. То есть неавторизованный проект на побережье, вне зависимости от стоимости, не дает возможности подать заявку в программу гражданства.
- считаем бабулеты: вместе с приобретением одобренной недвижимости, вне зависимости от локации проекта (юг или север), нужно сделать невозвратный взнос в размере €100 000 (СТО ТЫСЯЧ ЕВРО. НЕВОЗВРАТНЫЙ ВЗНОС. Что-то мне кажется, что "наши люди" не согласны на НЕВОЗВРАТНЫЙ ВЗНОС, хотя €100 000 есть под грушей у каждого второго).
- дополнительные ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ расходы: для оформления участия в программе «Гражданство Черногории» нужно пройти процедуру due diligence. Для индивидуального заявления — €7 000, для семьи из не более чем 4-х человек — €10 000, а для каждого дополнительного члена семьи свыше четырех — по €1 500. Помимо этого, нужно оплатить услуги агента по юридическому оформлению, нотариальные расходы и государственные пошлины в размере €15 000 на основного заявителя, плюс по €10 000 на каждого зависимого члена семьи в количестве не более 4-х человек всего в заявлении. А за каждого члена семьи, свыше 4-х, нужно будет доплатить пошлину в размере €50 000.
Так-так-так...
Поросятина, говорите....
Муэдзин вроде как где-то там поет 5 раз в день...
Что-то мне кажется, что все форумчане уже согласны на ВЬЕТНАМ И ФИЛИППИНЫ.
Как-то оно проще: белая курочка - пусть и одна - бегает у дверей домика из фанеры...
Не соглашаться же им на беспроблемную близкую дружественную Турцию...
Как поется в детской песне:
"Умный только в горы идёт!
Умный горы не обойдет!"
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:44
Очередная акуртовская брехня...
Турецким видом на жительство можно подтереть одно место, а турецкое гражданство вам вообще не светит.
Что касается Черногории, то с 2015 года владельцы недвижимости могут получить ВНЖ. Документ выдается на один год и продлевается неограниченное количество раз, пока объект находится в собственности гражданина.
Цена недвижимости роли не играет...
Собственно, как и в Турции. Продал жилье, и нафиг с пляжа...
В отличие от Турции, наличие ВНЖ позволяет иностранцу работать на территории Черногории, заниматься бизнесом, получать бесплатную медицинскую помощь в местных учреждениях и т.п...
Додано: Пон 12 кві, 2021 16:20
Все то ти знаєш, рідний, тільки НІЧОГО не знаєш, ні в чому не розбираєшся і - ГОЛОВНЕ - для себе, коханого, НІЧОГО не зміг зробити ... НІ-ЧО-ГО від слова "нічого".
І найсмішніше, що вже НІЧОГО і не зможеш .... Поїзд пішов ...
Навчишся робити такі огляди, як я вмію - заходь. Поділися корисними думками.
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:42
akurt расскажите о Casa Grande пожалуйста. что там присходит, какой чудо забор поставили, про бассейн в 45 м в длину расскажите) а лучше с фото) так интересно посмотреть что таки построили. рядом там еще обещали детскую площадку и парковку - готово уже?
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:30
Акурт, твои обозрения мало чего стоят, так как к ним доверия нет.
Ты вот только сегодня выдал очередной перл:
- ВНЖ по приобретению недвижимости в Черногории украинцам НЕ
ВЫДАЮТ.
Твои слова? Твои... А я вот им не верю.
Как и многим другим твоим изречениям...
Давай, докажи то, что ты написал....
Востаннє редагувалось RTC12 в Пон 12 кві, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 кві, 2021 18:35
РФ решила наказать Турцию за её вклад в обороноспособность Украины...
Как раз и повод подвернулся...
РФ на полтора месяца приостановила чартерные полеты в Турцию из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Соответствующее решение принял оперативный штаб. Полеты будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Пока не ясно, коснется ли это регулярных рейсов. По словам источника, российские власти не будут эвакуировать своих граждан из Турции, вывоз будет проводиться планово.
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:13
Сколько можно этот бред за Филлипины писать??Объездив практически всю Азию,могу сказать-Филлипины это совершенно не то райское место,что о них пишут.Меньше всего мне бы хотелось жить на Филлипинах...Филлипины-это красивые дэвушки,это да...Но Филлипины-это прежде всего опасная страна,да,я считаю ее именно такой по целому ряду причин.Разрушительные тайфуны осенью,несколько месяцев в августа по декабрь в любое время+ оползни,наводнения ими вызванные,обычное дело.Действующие вулканы,мощные и такие же разрушительные..Преступность-просто зашкаливает.В Маниле(столица),Флайман....Вас среди белого дня отъе....,ограбят и фамилию не спросят,может и пристрелят,чего уж там.В стране огромное колличество оружия и кустарных мастерских по его изготовлению..Филлипины-это электричество по часам вечером и ночью,отсутствует днем,в самых прекрасных и красивых туристических местах с лучшей водой и животным миром,но все равно глухих районах типа Эль Нидо на Палаване. Это неудобство добирания в сами Филлипины,обязательно с пересадками либо через Китай,Таиланд,Малайзию,потому что прямых рейсов нет ни из Украины,ни из соседней России(откуда рейсы в Азиатские направления всегда дешевле и Москва давно превратилась в дешевый Азиатский хаб,используемый многими Европейцами для стыковок и пересадок) Поэтому хватит писать здесь бред по поводу Филлипин,минусов там больше,чем плюсов.Если бы выбирал я,это однозначно был бы Вьетнам,или Таиланд...Хотя погоду и муссоны с Тайфунами,для всей Азии вообще невозможно отменить,но там они слабее,за исключением центрального Вьетнама(Хюэ,Хой Ан,Дананг)где я так же бывал
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:18
К тому же рашку наверняка возмутил политический фон, который сложился в прошедшие выходные благодаря Эрдогану. Как подчеркивают в Turizmgazetesi, как раз накануне этих важных переговоров турецкий президент на встрече с Зеленским сделал ряд неприемлемых для России заявлений, прежде всего по Крыму и по военному сотрудничеству с Украиной. Как подчеркнул Эрдоган, «его принципиальная позиция - НЕПРИЗНАНИЕ «аннексии» Крыма», - цитирует его РИА «Новости . Поэтому Как отмечают турецкие журналисты, ситуация в туристическом секторе Турции накалена до предела из-за полной неопределённости в вопросе закрытия Турции. От себя добавим – что в точно таком же напряжении находятся российские туроператоры и турагентства.
ЖДЕМ СЛИВА И ОБВАЛА КУРОРТНОЙ ГОВНО-НЕДВИЖИМОСТИ В ТУРЦИИ.
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