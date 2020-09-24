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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:36
RTC12 написав:РФ решила наказать Турцию за её вклад в обороноспособность Украины...
Как раз и повод подвернулся...РФ на полтора месяца приостановила чартерные полеты в Турцию из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Соответствующее решение принял оперативный штаб. Полеты будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Пока не ясно, коснется ли это регулярных рейсов. По словам источника, российские власти не будут эвакуировать своих граждан из Турции, вывоз будет проводиться планово.
Придется в этом году снова ехать в Турцию,раз скрепных там не предвидится.Такой случай упускать нельзя,может до 1.08 продлят запрет,это б было вообще круто.В 2016,после того как Турки сбили самолет-месяц путешествовал,объехал пол-страны,красота была...Никаких тебе подслушанных ненароком разговоров "Да мы то-же из Масквы-ы,у нас путевки то по-деше-вле чем у Вас в Ростове, Да-ни-ла,а-н-у иди-и сю-ю-да,ты зачем палкой кошечке в глаз тыкаешь" "Что за цены,е-п-та!"
и т.д и т.п
В прошлом году-коронавирус,весь июль свободен от пьных рож и белых рубашек-кондонов с капюшонами,натянутых на головы,эдакие русские сперматазоиды-в этом ходят только рашн..Снова успел месяц попутешествовать,чтоб не раздражали...И шо-опять такая лафа?? Придется ехать,тем более больше никуда и не пускают и вряд ли пустят,кроме Грузии! Далекая Экзотика-не для летнего отдыха.
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osafly
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:35
osafly написав: flyman написав:
Phillipines is good choice . Lovely people .amazing beaches and sea life , food is cheap -meal around £2 ,hire motobike 400 peso ,kayak 500 peso a day - basically with £500 a month to spend you live like king
Сколько можно этот бред за Филлипины писать??Объездив практически всю Азию,могу сказать-Филлипины это совершенно не то райское место,что о них пишут.Меньше всего мне бы хотелось жить на Филлипинах...Филлипины-это красивые дэвушки,это да...Но Филлипины-это прежде всего опасная страна,да,я считаю ее именно такой по целому ряду причин.Разрушительные тайфуны осенью,несколько месяцев в августа по декабрь в любое время+ оползни,наводнения ими вызванные,обычное дело.Действующие вулканы,мощные и такие же разрушительные..Преступность-просто зашкаливает.В Маниле(столица),Флайман....Вас среди белого дня отъе....,ограбят и фамилию не спросят,может и пристрелят,чего уж там.В стране огромное колличество оружия и кустарных мастерских по его изготовлению..Филлипины-это электричество по часам вечером и ночью,отсутствует днем,в самых прекрасных и красивых туристических местах с лучшей водой и животным миром,но все равно глухих районах типа Эль Нидо на Палаване. Это неудобство добирания в сами Филлипины,обязательно с пересадками либо через Китай,Таиланд,Малайзию,потому что прямых рейсов нет ни из Украины,ни из соседней России(откуда рейсы в Азиатские направления всегда дешевле и Москва давно превратилась в дешевый Азиатский хаб,используемый многими Европейцами для стыковок и пересадок) Поэтому хватит писать здесь бред по поводу Филлипин,минусов там больше,чем плюсов.Если бы выбирал я,это однозначно был бы Вьетнам,или Таиланд...Хотя погоду и муссоны с Тайфунами,для всей Азии вообще невозможно отменить,но там они слабее,за исключением центрального Вьетнама(Хюэ,Хой Ан,Дананг)где я так же бывал
Туреччина, так Туреччина (с)
з.і.
цікаво, вна Україні не опасно?
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flyman
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Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor
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