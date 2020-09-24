Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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RTC12 написав:РФ решила наказать Турцию за её вклад в обороноспособность Украины... Как раз и повод подвернулся...
РФ на полтора месяца приостановила чартерные полеты в Турцию из-за роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее решение принял оперативный штаб. Полеты будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Пока не ясно, коснется ли это регулярных рейсов. По словам источника, российские власти не будут эвакуировать своих граждан из Турции, вывоз будет проводиться планово.
Придется в этом году снова ехать в Турцию,раз скрепных там не предвидится.Такой случай упускать нельзя,может до 1.08 продлят запрет,это б было вообще круто.В 2016,после того как Турки сбили самолет-месяц путешествовал,объехал пол-страны,красота была...Никаких тебе подслушанных ненароком разговоров "Да мы то-же из Масквы-ы,у нас путевки то по-деше-вле чем у Вас в Ростове, Да-ни-ла,а-н-у иди-и сю-ю-да,ты зачем палкой кошечке в глаз тыкаешь" "Что за цены,е-п-та!" и т.д и т.п В прошлом году-коронавирус,весь июль свободен от пьных рож и белых рубашек-кондонов с капюшонами,натянутых на головы,эдакие русские сперматазоиды-в этом ходят только рашн..Снова успел месяц попутешествовать,чтоб не раздражали...И шо-опять такая лафа?? Придется ехать,тем более больше никуда и не пускают и вряд ли пустят,кроме Грузии! Далекая Экзотика-не для летнего отдыха.
flyman написав: Phillipines is good choice . Lovely people .amazing beaches and sea life , food is cheap -meal around £2 ,hire motobike 400 peso ,kayak 500 peso a day - basically with £500 a month to spend you live like king
Сколько можно этот бред за Филлипины писать??Объездив практически всю Азию,могу сказать-Филлипины это совершенно не то райское место,что о них пишут.Меньше всего мне бы хотелось жить на Филлипинах...Филлипины-это красивые дэвушки,это да...Но Филлипины-это прежде всего опасная страна,да,я считаю ее именно такой по целому ряду причин.Разрушительные тайфуны осенью,несколько месяцев в августа по декабрь в любое время+ оползни,наводнения ими вызванные,обычное дело.Действующие вулканы,мощные и такие же разрушительные..Преступность-просто зашкаливает.В Маниле(столица),Флайман....Вас среди белого дня отъе....,ограбят и фамилию не спросят,может и пристрелят,чего уж там.В стране огромное колличество оружия и кустарных мастерских по его изготовлению..Филлипины-это электричество по часам вечером и ночью,отсутствует днем,в самых прекрасных и красивых туристических местах с лучшей водой и животным миром,но все равно глухих районах типа Эль Нидо на Палаване. Это неудобство добирания в сами Филлипины,обязательно с пересадками либо через Китай,Таиланд,Малайзию,потому что прямых рейсов нет ни из Украины,ни из соседней России(откуда рейсы в Азиатские направления всегда дешевле и Москва давно превратилась в дешевый Азиатский хаб,используемый многими Европейцами для стыковок и пересадок) Поэтому хватит писать здесь бред по поводу Филлипин,минусов там больше,чем плюсов.Если бы выбирал я,это однозначно был бы Вьетнам,или Таиланд...Хотя погоду и муссоны с Тайфунами,для всей Азии вообще невозможно отменить,но там они слабее,за исключением центрального Вьетнама(Хюэ,Хой Ан,Дананг)где я так же бывал
Туреччина, так Туреччина (с) з.і. цікаво, вна Україні не опасно?
polanna11 написав:akurt расскажите о Casa Grande пожалуйста. что там присходит, какой чудо забор поставили, про бассейн в 45 м в длину расскажите) а лучше с фото) так интересно посмотреть что таки построили. рядом там еще обещали детскую площадку и парковку - готово уже?
Ну, процесс идет интенсивно... Внутрь территории не заходил - там, где плавательные бассейны - их несколько - там все время идет какой-то движняк. Забор вокруг в "черновую" (он оштукатурен давно) закончили - необычно сделан - поверх кирпичных стен посредине пролетов закреплены металлические конструкции причудливые - замысел пока не виден. Территорию вокруг частично отсыпали выровняли - но все силы брошены на внутреннюю часть. Владельцы некоторых квартир - верхних этажей - двухуровневые квартиры - уже получили доступ до квартир и делают навесы над открытыми балконами, расположенными почти в крыше.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 12 кві, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
akurt спасибо, знаю что дом уже сдали в эксплуатацию, искян получили, в целом до обещанного срока в июнь 2020 там должны навести порядок.
цены космос. кто там выше писал, что недвижимость упадет в цене из за запрета российских рейсов, то давайте вспомним прошлое лето, когда россияне до июля не могли приехать в Анталию. К недвижимости присматриваюсь давно, скажу что цены летом 2020 были дешевле. А разговаривала с коренным жителем Анталии, он турок родился и вырос здесь, он сказал что в 2017-18 надо покупать было, тогда цены еще более менее были.
akurt написав:Новый отличный по качеству комплекс из 2-х корпусов с очень даже приличными квартирами - но расположение - просто "Аллес-капут" просто среди пустырей - на окраине и в глубине от Зоопарка Анталии - вокруг реально только пустыри. Так вот: цена на квартиры "2+1" - 500 000 лир или примерно 61 500 долларов. Теперь не удивляешься ценам по 1 000 000 лир в моем микрорайоне...
Главное, чтобы решетки на окнах не забыли поставить, а на входных дверях должны быть как минимум 3 замка. И не турецкое дерьмо, а хотя бы Gerda Tytan. Времена в Турции наступают смутные: Согласно отчёту Совета Европы на 31 января 2020 года странами с наибольшим количеством заключенных в расчете на 100 000 жителей были Турция (357 заключенных на 100 000), Россия (356), Грузия (264)... Украина только на 8-м месте... В Турции усиленными темпами дополнительно строят ещё 26 тюрем, так как на фоне растущей безработицы резко усилилась преступность...