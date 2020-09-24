osafly написав:

flyman написав:

Phillipines is good choice . Lovely people .amazing beaches and sea life , food is cheap -meal around £2 ,hire motobike 400 peso ,kayak 500 peso a day - basically with £500 a month to spend you live like king



Phillipines is good choice . Lovely people .amazing beaches and sea life , food is cheap -meal around £2 ,hire motobike 400 peso ,kayak 500 peso a day - basically with £500 a month to spend you live like king

Сколько можно этот бред за Филлипины писать??Объездив практически всю Азию,могу сказать-Филлипины это совершенно не то райское место,что о них пишут.Меньше всего мне бы хотелось жить на Филлипинах...Филлипины-это красивые дэвушки,это да...Но Филлипины-это прежде всего опасная страна,да,я считаю ее именно такой по целому ряду причин.Разрушительные тайфуны осенью,несколько месяцев в августа по декабрь в любое время+ оползни,наводнения ими вызванные,обычное дело.Действующие вулканы,мощные и такие же разрушительные..Преступность-просто зашкаливает.В Маниле(столица),Флайман....Вас среди белого дня отъе....,ограбят и фамилию не спросят,может и пристрелят,чего уж там.В стране огромное колличество оружия и кустарных мастерских по его изготовлению..Филлипины-это электричество по часам вечером и ночью,отсутствует днем,в самых прекрасных и красивых туристических местах с лучшей водой и животным миром,но все равно глухих районах типа Эль Нидо на Палаване. Это неудобство добирания в сами Филлипины,обязательно с пересадками либо через Китай,Таиланд,Малайзию,потому что прямых рейсов нет ни из Украины,ни из соседней России(откуда рейсы в Азиатские направления всегда дешевле и Москва давно превратилась в дешевый Азиатский хаб,используемый многими Европейцами для стыковок и пересадок) Поэтому хватит писать здесь бред по поводу Филлипин,минусов там больше,чем плюсов.Если бы выбирал я,это однозначно был бы Вьетнам,или Таиланд...Хотя погоду и муссоны с Тайфунами,для всей Азии вообще невозможно отменить,но там они слабее,за исключением центрального Вьетнама(Хюэ,Хой Ан,Дананг)где я так же бывал