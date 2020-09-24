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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 12 кві, 2021 19:36
RTC12 написав:РФ решила наказать Турцию за её вклад в обороноспособность Украины...
Как раз и повод подвернулся...РФ на полтора месяца приостановила чартерные полеты в Турцию из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Соответствующее решение принял оперативный штаб. Полеты будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня. Пока не ясно, коснется ли это регулярных рейсов. По словам источника, российские власти не будут эвакуировать своих граждан из Турции, вывоз будет проводиться планово.
Придется в этом году снова ехать в Турцию,раз скрепных там не предвидится.Такой случай упускать нельзя,может до 1.08 продлят запрет,это б было вообще круто.В 2016,после того как Турки сбили самолет-месяц путешествовал,объехал пол-страны,красота была...Никаких тебе подслушанных ненароком разговоров "Да мы то-же из Масквы-ы,у нас путевки то по-деше-вле чем у Вас в Ростове, Да-ни-ла,а-н-у иди-и сю-ю-да,ты зачем палкой кошечке в глаз тыкаешь" "Что за цены,е-п-та!"
и т.д и т.п
В прошлом году-коронавирус,весь июль свободен от пьных рож и белых рубашек-кондонов с капюшонами,натянутых на головы,эдакие русские сперматазоиды-в этом ходят только рашн..Снова успел месяц попутешествовать,чтоб не раздражали...И шо-опять такая лафа?? Придется ехать,тем более больше никуда и не пускают и вряд ли пустят,кроме Грузии! Далекая Экзотика-не для летнего отдыха.
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osafly
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Додано: Пон 12 кві, 2021 20:35
osafly написав: flyman написав:
Phillipines is good choice . Lovely people .amazing beaches and sea life , food is cheap -meal around £2 ,hire motobike 400 peso ,kayak 500 peso a day - basically with £500 a month to spend you live like king
Сколько можно этот бред за Филлипины писать??Объездив практически всю Азию,могу сказать-Филлипины это совершенно не то райское место,что о них пишут.Меньше всего мне бы хотелось жить на Филлипинах...Филлипины-это красивые дэвушки,это да...Но Филлипины-это прежде всего опасная страна,да,я считаю ее именно такой по целому ряду причин.Разрушительные тайфуны осенью,несколько месяцев в августа по декабрь в любое время+ оползни,наводнения ими вызванные,обычное дело.Действующие вулканы,мощные и такие же разрушительные..Преступность-просто зашкаливает.В Маниле(столица),Флайман....Вас среди белого дня отъе....,ограбят и фамилию не спросят,может и пристрелят,чего уж там.В стране огромное колличество оружия и кустарных мастерских по его изготовлению..Филлипины-это электричество по часам вечером и ночью,отсутствует днем,в самых прекрасных и красивых туристических местах с лучшей водой и животным миром,но все равно глухих районах типа Эль Нидо на Палаване. Это неудобство добирания в сами Филлипины,обязательно с пересадками либо через Китай,Таиланд,Малайзию,потому что прямых рейсов нет ни из Украины,ни из соседней России(откуда рейсы в Азиатские направления всегда дешевле и Москва давно превратилась в дешевый Азиатский хаб,используемый многими Европейцами для стыковок и пересадок) Поэтому хватит писать здесь бред по поводу Филлипин,минусов там больше,чем плюсов.Если бы выбирал я,это однозначно был бы Вьетнам,или Таиланд...Хотя погоду и муссоны с Тайфунами,для всей Азии вообще невозможно отменить,но там они слабее,за исключением центрального Вьетнама(Хюэ,Хой Ан,Дананг)где я так же бывал
Туреччина, так Туреччина (с)
з.і.
цікаво, вна Україні не опасно?
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flyman
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2
Додано: Пон 12 кві, 2021 20:41
RTC12 написав:РФ на полтора месяца приостановила чартерные полеты в Турцию из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Який приємний і неочікуваний подарунок від окупантів. Знову курорти Середземномор'я для українців значно доступніші за Азовську Кирилівку, а Лікійська стежка за похід на Говерлу:))
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stryzhko
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:01
Люди дикі, неосвічені - того, на жаль, пане stryzhko, не розуміють....
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akurt
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:10
polanna11 написав:akurt
расскажите о Casa Grande пожалуйста. что там присходит, какой чудо забор поставили, про бассейн в 45 м в длину расскажите) а лучше с фото) так интересно посмотреть что таки построили. рядом там еще обещали детскую площадку и парковку - готово уже?
Ну, процесс идет интенсивно...
Внутрь территории не заходил - там, где плавательные бассейны - их несколько - там все время идет какой-то движняк.
Забор вокруг в "черновую" (он оштукатурен давно) закончили - необычно сделан - поверх кирпичных стен посредине пролетов закреплены металлические конструкции причудливые - замысел пока не виден.
Территорию вокруг частично отсыпали выровняли - но все силы брошены на внутреннюю часть.
Владельцы некоторых квартир - верхних этажей - двухуровневые квартиры - уже получили доступ до квартир и делают навесы над открытыми балконами, расположенными почти в крыше.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 12 кві, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 21:51
akurt спасибо, знаю что дом уже сдали в эксплуатацию, искян получили, в целом до обещанного срока в июнь 2020 там должны навести порядок.
цены космос. кто там выше писал, что недвижимость упадет в цене из за запрета российских рейсов, то давайте вспомним прошлое лето, когда россияне до июля не могли приехать в Анталию. К недвижимости присматриваюсь давно, скажу что цены летом 2020 были дешевле. А разговаривала с коренным жителем Анталии, он турок родился и вырос здесь, он сказал что в 2017-18 надо покупать было, тогда цены еще более менее были.
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polanna11
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:17
polanna11 написав:akurt
спасибо, знаю что дом уже сдали в эксплуатацию, искян получили, в целом до обещанного срока в июнь 2020 там должны навести порядок.
цены космос. кто там выше писал, что недвижимость упадет в цене из за запрета российских рейсов, то давайте вспомним прошлое лето, когда россияне до июля не могли приехать в Анталию. К недвижимости присматриваюсь давно, скажу что цены летом 2020 были дешевле. А разговаривала с коренным жителем Анталии, он турок родился и вырос здесь, он сказал что в 2017-18 надо покупать было, тогда цены еще более менее были.
В прошлом году Турция была закрыта для туристов до 15 июня - в этом году - вот уж не было печали - россияне не будут летать до 1 июня."Сім год мак не родив, то голоду не було"
Я все время давал обзор цен на квартиры. И высказывал свое мнение, подтвержденное цифрами и фактами.
Вместо того, чтобы СЛУШАТЬ и ДЕЛАТЬ, все рассказывали сказки, что я злобный алчный риелтор, грабящий сирот. А я за период 2018-2020 годов помог советом и делом купить приятелям квартиры и все они счастливы - ибо то, что куплено в 2018/2019 годах - выросло в цене ОЧЕНЬ прилично.
А что на сегодня у горе-специалистов - сидят у разбитого корыта и собирают осколки разбитого зеркала.
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akurt
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:22
roberto dark написав:
P.S. МОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ КАК СЕЙЧАС СЖАЛИСЬ ПЕРДАКИ У РОССИЙСКИХ ВЛОШЕНЦЕВ В НЕДВИЖИМОСТЬ АНТАЛИИ...КРИКИ, СЛЁЗЫ , ПЛАЧ И ВЫРВАННЫЕ ВОЛОСЫ ..В ИТОГЕ
ЖДЕМ СЛИВА И ОБВАЛА КУРОРТНОЙ ГОВНО-НЕДВИЖИМОСТИ В ТУРЦИИ.
Спрос на турецкую недвигу падает и будет падать дальше.
При кредитовании в 20% ни один нормальный турок ипотеку брать не будет.
А снизить ставку ихний ЦБ пока не планирует, так как там инфляция и так зашкаливает. Поддерживать курс лиры нечем, так как валютных резервов у них
почти нет.
Уже начали продавать самое святое - золото. В феврале продали 56 тонн.
Лира будет девальвировать и дальше.
Скоро увидим курс 8.5-8.6, и услышим жалобный плач Акурта,
который додумался отнести свои кровные бабулеты в турецкую банку.
Сильно хотел заработать на Султане....
Но тот оказался мудрее...
А ведь его предупреждали...
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RTC12
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:41
Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь":
- введено "Критерій поросятини" - селитися треба там, де поросятини багато, та роздають її безкоштовно.
- введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.
- введено "Критерій доступності місця відпочинку для росіянців" - за тим критерієм треба всім швидко бігти з валізами грошей на Байкал або в Єгипет.
Чекаємо далі новинок - корисних та привабливих...
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akurt
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