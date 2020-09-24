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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:35

  akurt написав:Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь":
- введено "Критерій доступності місця відпочинку для росіянців" - за тим критерієм треба всім швидко бігти з валізами грошей на Байкал або в Єгипет.
Чекаємо далі новинок - корисних та привабливих...

Акурт, мы ведь помним как ты тут недавно зазывал форумчан прилетать в Турцию.
Даже расписания авиарейсов выкладывал...
И это несмотря на ужасную ситуацию с COVID-19.
Чего только не сделаешь ради бабла...

Бывший главный санитарный врач РФ, Геннадий Онищенко призвал ограничить авиасообщение с Турцией до конца лета 2021 года, сохранив полеты исключительно для бизнес-целей.
По его словам, в республике в настоящий момент наблюдается сложная ситуация с коронавирусной инфекцией.
«У них медицины нет, инфраструктура разрушена», — сообщил он во вторник, 13 апреля.
Онищенко отметил, что россияне сами, без введения ограничений, должны отказываться от полетов в Турцию, «думая своей головой».
RTC12
 
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