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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:21

  akurt написав:Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь":
- введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.

В связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса все больше владельцев отелей в Турции принимают решение продать бизнес..
В течение последнего месяца только в Анталье было выставлено на продажу 234 отеля: 56 - в Муратпаше, 42 - в Аланье, 39 - в Кемере, 33 - в Манавгате. Также был выставлен на продажу 21 туристский объект в Каше, 16 - в Коньяалты, 13 - в Серике, восемь - в Кумлудже, три - в Кепезе, по одному - в Финике, Газипаше и Демре.

Судя по тому что тур.сезон опять будет провален, заброшенной недвиги станет ещё больше...
https://www.youtube.com/watch?v=jpVbbCUU6e4
Но для Акурта это хорошо, так как по его логике, чем больше будет продаваемой недвиги, тем она будет дороже... :D
Но законы экономики ему не подвластны...
Только за последний месяц безработица в Турции выросла на четверть миллиона человек. Четверть миллиона!!!
Так что покупать недвигу будет кому...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:59

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

RTC12 решил добить уже "лежачего Акурта" ногами?)) Может ему все таки лучше ещё раз НАСТОЙЧИВО попросить модераторов закрыть ветку и не позориться ?
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:46

  roberto dark написав:RTC12 решил добить уже "лежачего Акурта" ногами?)) Может ему все таки лучше ещё раз НАСТОЙЧИВО попросить модераторов закрыть ветку и не позориться ?

Що там з поросятиною в Ізраїлі, це - перший "Критерій RTC-twelve".
Доповів вже RTC12, що сьогодні в аеропорт Бен Гуріон не приземлився жоден літак з расіянцями, він дуже за них переживає... Доповідай йому...

А нам, сірим, розказав би, по якій ціні орендуєш спальні місця в тому паралелепіпеді, що орендуєш та чого не вдалося купити собі щось в кібуці.
  roberto dark написав: Добавлю,что сам сейчас живу в "парелепипеде" на берегу моря и это самое лучшее жильё, в котором когда-либо довелось жить. Перед этим снимал виллу в элитном квартале, но достаточно было иметь рядом одного неработающего шумного соседа с караоке и шашлыками по выходным и вы проклянете этот парадайз.

Якщо це "самое лучшее жильё, в котором когда-либо довелось жить", то як вліз у халепу з залізобетонним паралелепіпедом в Києві, до якого не мав відношення. Які там були розрахунки?
Було б цікаво - і на тему гілки.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:33

  roberto dark написав:RTC12 решил добить уже "лежачего Акурта" ногами?)) Может ему все таки лучше ещё раз НАСТОЙЧИВО попросить модераторов закрыть ветку и не позориться ?

навіщо закривати, хай буде тема,
але я би обмежив кількість постів, наприклад, не більше 20% від усієї кількості в день в темі. Ато тут він собі захопив монополію.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:36

  roberto dark написав: Может ему все таки лучше ещё раз НАСТОЙЧИВО попросить модераторов закрыть ветку и не позориться ?

Он, очевидно, делает по другому.
Пишет жалобы модераторам на посты оппонентов.
По другому я не могу объяснить эту цензуру на ветке,
где постоянно удаляются посты, написанные в рамках правил форума.
Театр одного актера...
А актёр, он и в Турции актёр...
RTC12
 
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