Додано: Вів 13 кві, 2021 12:21

akurt написав: Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь":

- введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.

Гадаю, форумчанинвносить на гілку "свіжий струмінь":- введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.

В связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса все больше владельцев отелей в Турции принимают решение продать бизнес..В течение последнего месяца только в Анталье было выставлено на продажу 234 отеля: 56 - в Муратпаше, 42 - в Аланье, 39 - в Кемере, 33 - в Манавгате. Также был выставлен на продажу 21 туристский объект в Каше, 16 - в Коньяалты, 13 - в Серике, восемь - в Кумлудже, три - в Кепезе, по одному - в Финике, Газипаше и Демре.Судя по тому что тур.сезон опять будет провален, заброшенной недвиги станет ещё больше...Но для Акурта это хорошо, так как по его логике, чем больше будет продаваемой недвиги, тем она будет дороже...Но законы экономики ему не подвластны...Только за последний месяц безработица в Турции выросла на четверть миллиона человек. Четверть миллиона!!!Так что покупать недвигу будет кому...