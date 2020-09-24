Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь": - введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.
В связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса все больше владельцев отелей в Турции принимают решение продать бизнес.. В течение последнего месяца только в Анталье было выставлено на продажу 234 отеля: 56 - в Муратпаше, 42 - в Аланье, 39 - в Кемере, 33 - в Манавгате. Также был выставлен на продажу 21 туристский объект в Каше, 16 - в Коньяалты, 13 - в Серике, восемь - в Кумлудже, три - в Кепезе, по одному - в Финике, Газипаше и Демре.
Судя по тому что тур.сезон опять будет провален, заброшенной недвиги станет ещё больше... https://www.youtube.com/watch?v=jpVbbCUU6e4 Но для Акурта это хорошо, так как по его логике, чем больше будет продаваемой недвиги, тем она будет дороже... Но законы экономики ему не подвластны... Только за последний месяц безработица в Турции выросла на четверть миллиона человек. Четверть миллиона!!! Так что покупать недвигу будет кому...
roberto dark написав:RTC12 решил добить уже "лежачего Акурта" ногами?)) Может ему все таки лучше ещё раз НАСТОЙЧИВО попросить модераторов закрыть ветку и не позориться ?
Що там з поросятиною в Ізраїлі, це - перший "Критерій RTC-twelve". Доповів вже RTC12, що сьогодні в аеропорт Бен Гуріон не приземлився жоден літак з расіянцями, він дуже за них переживає... Доповідай йому...
А нам, сірим, розказав би, по якій ціні орендуєш спальні місця в тому паралелепіпеді, що орендуєш та чого не вдалося купити собі щось в кібуці.
roberto dark написав: Добавлю,что сам сейчас живу в "парелепипеде" на берегу моря и это самое лучшее жильё, в котором когда-либо довелось жить. Перед этим снимал виллу в элитном квартале, но достаточно было иметь рядом одного неработающего шумного соседа с караоке и шашлыками по выходным и вы проклянете этот парадайз.
Якщо це "самое лучшее жильё, в котором когда-либо довелось жить", то як вліз у халепу з залізобетонним паралелепіпедом в Києві, до якого не мав відношення. Які там були розрахунки? Було б цікаво - і на тему гілки.
roberto dark написав: Может ему все таки лучше ещё раз НАСТОЙЧИВО попросить модераторов закрыть ветку и не позориться ?
Он, очевидно, делает по другому. Пишет жалобы модераторам на посты оппонентов. По другому я не могу объяснить эту цензуру на ветке, где постоянно удаляются посты, написанные в рамках правил форума. Театр одного актера... А актёр, он и в Турции актёр...