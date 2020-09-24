Додано: Вів 13 кві, 2021 17:14

львівський легінь

мені навіть подобалося

roberto dark написав: во первых хоть я финансист по образованию ( умные книги всегда стоит почитать даже по второму разу)но все таки не лауреат Нобелевской премии по экономике и даже не проХфессор, как некоторые А вот на счет дистанционного ремонта вы правы... В Киеве такой трюк как во Львове с проверенной бригадой непьющих и надежных баптистов не пройдет. Пришлось приостановить процесс до личного приезда в столицу. Уж больно киевские мастера разбалованные, мягко говоря. во первых( умные книги всегда стоит почитать даже по второму разу)но все таки не лауреат Нобелевской премии по экономике и даже не проХфессор, как некоторые...В Киеве такой трюк как во Львове с проверенной бригадой непьющих и надежных баптистов не пройдет.

roberto dark написав: BOLT Я в своїй київській квартирі (ремонтом керую iз-за кордону через прораба) нещодавно тільки за машинну штукатурку і електрику в квартирі такого ж метражу заплатив майже 1900 доларів і це ще вважається середня цiна для столицi. Сусід за однотипну однушку - 1750 $ віддав тільки за електрику (хiба що у нього з підігрівом підлоги кухня з ванною). BOLT Я в своїй київській квартирі () нещодавно тільки за машинну штукатурку і електрику в квартирі такого ж метражу заплатив майже 1900 доларів і це ще вважається середня цiна для столицi. Сусід за однотипну однушку - 1750 $ віддав тільки за електрику (хiба що у нього з підігрівом підлоги кухня з ванною).

ПОХИБКА У ВКЛАДАННІ ГРОШЕЙ В НЕРУХОМІСТЬ...(наука для інших)Пана'a можна зрозуміти:- в червні 2019 року наполегливо шукав квартиру в Анталії - мав можливість купити готову під ключ за 40 000 євро.- але біс поплутав та "після ретельних пошуків"вклався в залізобетонний парелелепіпед за 45 000 доларів в Києві(благо - ні в Аркади, ні в Укрбуду).- все було добре аж до січня-лютого 2021 року - все розказував нам на цій гілці, як купається у морі та дякує'y ЗА КОРИСНІ ДУМКИ ТА КОРИСНІ ПОРАДИ.в лютому та в березні 2021 (!!!) року (до цього був тихою прємною людиною - ділився з форумчанам дуками на різні акутальні теми про щеплення, трохи насміхався з топік-стартера - без злоби -- на тему, де на березі Середземного моря тепліше, глузував зі слів топік-стартера що "літо є вже в січні" - то Все нормально і навіть було цікаво), коли стала видною СУТТЄВА фінансова помилка: надія на те, що, сидячі в Ізраїлі, він зможе виконувати ДИСТАНЦІЙНИЙ ремонт в Києві.- київські "рукожопі" подоїли свіжого львіського легіня НЕ СЛАБО:З саме цього моменту - з 6 березня 2021 року - його "перемкнуло" і почав щоденно писати про туризм в Туреччину росіян, про туризм в Туреччину росіян, про туризм в Туреччину росіян, про туризм в Туреччину росіян... Так кумедно: невиїзний ізраїльский заробітчанин так піклується про росіян...Перехрестимося...Слава Богу, у своїх похибках знайшов винного.... Признаюся: це - я!Ой, що ж гроші -- робить з людиною... Не з першою....Пане Роберто-дарк - я визнав свою помилку: це я Вас завів у халепу. Визнаю. Провина моя.І тому пропоную Вам трохи заспокоїтися: злодія ж визначено - пригальмувати - і писати на тему гілки. Як раніше.Подумайте над цим і прийміть зважене рішення.