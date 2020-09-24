Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь": - введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.
В связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса все больше владельцев отелей в Турции принимают решение продать бизнес.. В течение последнего месяца только в Анталье было выставлено на продажу 234 отеля: 56 - в Муратпаше, 42 - в Аланье, 39 - в Кемере, 33 - в Манавгате. Также был выставлен на продажу 21 туристский объект в Каше, 16 - в Коньяалты, 13 - в Серике, восемь - в Кумлудже, три - в Кепезе, по одному - в Финике, Газипаше и Демре.
Судя по тому что тур.сезон опять будет провален, заброшенной недвиги станет ещё больше... https://www.youtube.com/watch?v=jpVbbCUU6e4 Но для Акурта это хорошо, так как по его логике, чем больше будет продаваемой недвиги, тем она будет дороже... Но законы экономики ему не подвластны... Только за последний месяц безработица в Турции выросла на четверть миллиона человек. Четверть миллиона!!! Так что покупать недвигу будет кому...
roberto dark написав:RTC12 решил добить уже "лежачего Акурта" ногами?)) Может ему все таки лучше ещё раз НАСТОЙЧИВО попросить модераторов закрыть ветку и не позориться ?
Що там з поросятиною в Ізраїлі, це - перший "Критерій RTC-twelve". Доповів вже RTC12, що сьогодні в аеропорт Бен Гуріон не приземлився жоден літак з расіянцями, він дуже за них переживає... Доповідай йому...
А нам, сірим, розказав би, по якій ціні орендуєш спальні місця в тому паралелепіпеді, що орендуєш та чого не вдалося купити собі щось в кібуці.
roberto dark написав: Добавлю,что сам сейчас живу в "парелепипеде" на берегу моря и это самое лучшее жильё, в котором когда-либо довелось жить. Перед этим снимал виллу в элитном квартале, но достаточно было иметь рядом одного неработающего шумного соседа с караоке и шашлыками по выходным и вы проклянете этот парадайз.
Якщо це "самое лучшее жильё, в котором когда-либо довелось жить", то як вліз у халепу з залізобетонним паралелепіпедом в Києві, до якого не мав відношення. Які там були розрахунки? Було б цікаво - і на тему гілки.
Соглашусь c RC12, и тем более нет смысла О СЕБЕ рассказывать здесь ибо любая информация заносится в его блокнот компроматов, а потом ПЕРЕКРУЧИВАЕТСЯ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИМ ПРОТИВ ТЕБЯ ЖЕ САМОГО, С ПОМОЩЬ ЛЖИ И МАНИПУЛЯЦИЙ . В ИТОГЕ ПРИХОДИТСЯ ОТВЕЧАТЬ ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ И ВЕТКА ПРЕВРАТИЛАСЬ САМИМ ЖЕ АВТОРОМ В СЛИВНУЮ ПОМОЙКУ И ПОСТОЯННЫЙ СРАЧ. ПОПУТНО ИДЁТ МАССИВНОЕ ОБОЛВАНИВАНИЕ ФОРУМЧАН ПРОСТЫНЯМИ РЕКЛАМЫ ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И "РАЙСКОЙ: ЖИЗНИ В ТУРЦИИ.
ПОХИБКА У ВКЛАДАННІ ГРОШЕЙ В НЕРУХОМІСТЬ... (наука для інших)
Пана roberto dark'a можна зрозуміти: - в червні 2019 року наполегливо шукав квартиру в Анталії - мав можливість купити готову під ключ за 40 000 євро. - але біс поплутав та "після ретельних пошуків" львівський легінь вклався в залізобетонний парелелепіпед за 45 000 доларів в Києві(благо - ні в Аркади, ні в Укрбуду). - все було добре аж до січня-лютого 2021 року - все розказував нам на цій гілці, як купається у морі та дякує akurt'y ЗА КОРИСНІ ДУМКИ ТА КОРИСНІ ПОРАДИ. - грім прогремів в лютому та в березні 2021 (!!!) року (до цього був тихою прємною людиною - ділився з форумчанам дуками на різні акутальні теми про щеплення, трохи насміхався з топік-стартера - без злоби - мені навіть подобалося - на тему, де на березі Середземного моря тепліше, глузував зі слів топік-стартера що "літо є вже в січні" - то Все нормально і навіть було цікаво), коли стала видною СУТТЄВА фінансова помилка: надія на те, що, сидячі в Ізраїлі, він зможе виконувати ДИСТАНЦІЙНИЙ ремонт в Києві.
roberto dark написав:во первых хоть я финансист по образованию ( умные книги всегда стоит почитать даже по второму разу)но все таки не лауреат Нобелевской премии по экономике и даже не проХфессор, как некоторые А вот на счет дистанционного ремонта вы правы... В Киеве такой трюк как во Львове с проверенной бригадой непьющих и надежных баптистов не пройдет. Пришлось приостановить процесс до личного приезда в столицу. Уж больно киевские мастера разбалованные, мягко говоря.
- київські "рукожопі" подоїли свіжого львіського легіня НЕ СЛАБО:
roberto dark написав:BOLT Я в своїй київській квартирі (ремонтом керую iз-за кордону через прораба) нещодавно тільки за машинну штукатурку і електрику в квартирі такого ж метражу заплатив майже 1900 доларів і це ще вважається середня цiна для столицi. Сусід за однотипну однушку - 1750 $ віддав тільки за електрику (хiба що у нього з підігрівом підлоги кухня з ванною).
З саме цього моменту - з 6 березня 2021 року - його "перемкнуло" і почав щоденно писати про туризм в Туреччину росіян, про туризм в Туреччину росіян, про туризм в Туреччину росіян, про туризм в Туреччину росіян... Так кумедно: невиїзний ізраїльский заробітчанин так піклується про росіян... Перехрестимося...
Слава Богу, у своїх похибках знайшов винного.... Признаюся: це - я! Ой, що ж гроші - точніше, їх втрата- робить з людиною... Не з першою.... "Вот только квартирный вопрос их испортил"...
P.S. Пане Роберто-дарк - я визнав свою помилку: це я Вас завів у халепу. Визнаю. Провина моя. І тому пропоную Вам трохи заспокоїтися: злодія ж визначено - пригальмувати - і писати на тему гілки. Як раніше. Було і цікаво, і приємно читати: корисні думки і цікаві інформативні повідомлення. Подумайте над цим і прийміть зважене рішення.
Пускай лучше известный в определённых кругах как некий интернет троль и балабол - Виктор Семеныч , уроженец села в Днепропетровской области расскажет как в свою НЕЛИКВИДНУЮ двушку, купленную по завышенной цене в ебенях Львова, положил по старинке украинский дубовый паркет за тысячи и тысячи $, а также сделал там ремонт в стиле пшонка стайл, а потом понял что во Львове ему жить не покарману и поехал в дешманскую Турцию, предварительно забив досками окна. Вот тут действительно оборжемся))