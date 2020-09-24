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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:21

  akurt написав:Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь":
- введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.

В связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса все больше владельцев отелей в Турции принимают решение продать бизнес..
В течение последнего месяца только в Анталье было выставлено на продажу 234 отеля: 56 - в Муратпаше, 42 - в Аланье, 39 - в Кемере, 33 - в Манавгате. Также был выставлен на продажу 21 туристский объект в Каше, 16 - в Коньяалты, 13 - в Серике, восемь - в Кумлудже, три - в Кепезе, по одному - в Финике, Газипаше и Демре.

Судя по тому что тур.сезон опять будет провален, заброшенной недвиги станет ещё больше...
https://www.youtube.com/watch?v=jpVbbCUU6e4
Но для Акурта это хорошо, так как по его логике, чем больше будет продаваемой недвиги, тем она будет дороже... :D
Но законы экономики ему не подвластны...
Только за последний месяц безработица в Турции выросла на четверть миллиона человек. Четверть миллиона!!!
Так что покупать недвигу будет кому...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:46

  roberto dark написав:RTC12 решил добить уже "лежачего Акурта" ногами?)) Может ему все таки лучше ещё раз НАСТОЙЧИВО попросить модераторов закрыть ветку и не позориться ?

Що там з поросятиною в Ізраїлі, це - перший "Критерій RTC-twelve".
Доповів вже RTC12, що сьогодні в аеропорт Бен Гуріон не приземлився жоден літак з расіянцями, він дуже за них переживає... Доповідай йому...

А нам, сірим, розказав би, по якій ціні орендуєш спальні місця в тому паралелепіпеді, що орендуєш та чого не вдалося купити собі щось в кібуці.
  roberto dark написав: Добавлю,что сам сейчас живу в "парелепипеде" на берегу моря и это самое лучшее жильё, в котором когда-либо довелось жить. Перед этим снимал виллу в элитном квартале, но достаточно было иметь рядом одного неработающего шумного соседа с караоке и шашлыками по выходным и вы проклянете этот парадайз.

Якщо це "самое лучшее жильё, в котором когда-либо довелось жить", то як вліз у халепу з залізобетонним паралелепіпедом в Києві, до якого не мав відношення. Які там були розрахунки?
Було б цікаво - і на тему гілки.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:57

Соглашусь c RC12, и тем более нет смысла О СЕБЕ рассказывать здесь ибо любая информация заносится в его блокнот компроматов, а потом ПЕРЕКРУЧИВАЕТСЯ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИМ ПРОТИВ ТЕБЯ ЖЕ САМОГО, С ПОМОЩЬ ЛЖИ И МАНИПУЛЯЦИЙ . В ИТОГЕ ПРИХОДИТСЯ ОТВЕЧАТЬ ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ И ВЕТКА ПРЕВРАТИЛАСЬ САМИМ ЖЕ АВТОРОМ В СЛИВНУЮ ПОМОЙКУ И ПОСТОЯННЫЙ СРАЧ. ПОПУТНО ИДЁТ МАССИВНОЕ ОБОЛВАНИВАНИЕ ФОРУМЧАН ПРОСТЫНЯМИ РЕКЛАМЫ ТУРЕЦКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И "РАЙСКОЙ: ЖИЗНИ В ТУРЦИИ.
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:14

ПОХИБКА У ВКЛАДАННІ ГРОШЕЙ В НЕРУХОМІСТЬ...
(наука для інших)

Пана roberto dark'a можна зрозуміти:
- в червні 2019 року наполегливо шукав квартиру в Анталії - мав можливість купити готову під ключ за 40 000 євро.
- але біс поплутав та "після ретельних пошуків" львівський легінь вклався в залізобетонний парелелепіпед за 45 000 доларів в Києві(благо - ні в Аркади, ні в Укрбуду).
- все було добре аж до січня-лютого 2021 року - все розказував нам на цій гілці, як купається у морі та дякує akurt'y ЗА КОРИСНІ ДУМКИ ТА КОРИСНІ ПОРАДИ.
- грім прогремів в лютому та в березні 2021 (!!!) року (до цього був тихою прємною людиною - ділився з форумчанам дуками на різні акутальні теми про щеплення, трохи насміхався з топік-стартера - без злоби - мені навіть подобалося - на тему, де на березі Середземного моря тепліше, глузував зі слів топік-стартера що "літо є вже в січні" - то Все нормально і навіть було цікаво), коли стала видною СУТТЄВА фінансова помилка: надія на те, що, сидячі в Ізраїлі, він зможе виконувати ДИСТАНЦІЙНИЙ ремонт в Києві.
  roberto dark написав:во первых хоть я финансист по образованию ( умные книги всегда стоит почитать даже по второму разу)но все таки не лауреат Нобелевской премии по экономике и даже не проХфессор, как некоторые :mrgreen: А вот на счет дистанционного ремонта вы правы... :roll: В Киеве такой трюк как во Львове с проверенной бригадой непьющих и надежных баптистов не пройдет. Пришлось приостановить процесс до личного приезда в столицу. Уж больно киевские мастера разбалованные, мягко говоря. :twisted:

- київські "рукожопі" подоїли свіжого львіського легіня НЕ СЛАБО:
  roberto dark написав:BOLT Я в своїй київській квартирі (ремонтом керую iз-за кордону через прораба) нещодавно тільки за машинну штукатурку і електрику в квартирі такого ж метражу заплатив майже 1900 доларів і це ще вважається середня цiна для столицi. Сусід за однотипну однушку - 1750 $ віддав тільки за електрику (хiба що у нього з підігрівом підлоги кухня з ванною).


З саме цього моменту - з 6 березня 2021 року - його "перемкнуло" і почав щоденно писати про туризм в Туреччину росіян, про туризм в Туреччину росіян, про туризм в Туреччину росіян, про туризм в Туреччину росіян... Так кумедно: невиїзний ізраїльский заробітчанин так піклується про росіян...
Перехрестимося...

Слава Богу, у своїх похибках знайшов винного.... Признаюся: це - я!
Ой, що ж гроші - точніше, їх втрата- робить з людиною... Не з першою....
"Вот только квартирный вопрос их испортил"...

P.S. Пане Роберто-дарк - я визнав свою помилку: це я Вас завів у халепу. Визнаю. Провина моя.
І тому пропоную Вам трохи заспокоїтися: злодія ж визначено - пригальмувати - і писати на тему гілки. Як раніше. Було і цікаво, і приємно читати: корисні думки і цікаві інформативні повідомлення.
Подумайте над цим і прийміть зважене рішення.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:51

Пускай лучше известный в определённых кругах как некий интернет троль и балабол - Виктор Семеныч , уроженец села в Днепропетровской области расскажет как в свою НЕЛИКВИДНУЮ двушку, купленную по завышенной цене в ебенях Львова, положил по старинке украинский дубовый паркет за тысячи и тысячи $, а также сделал там ремонт в стиле пшонка стайл, а потом понял что во Львове ему жить не покарману и поехал в дешманскую Турцию, предварительно забив досками окна. Вот тут действительно оборжемся))
roberto dark
 
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