Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Гадаю, форумчанин RTC12 вносить на гілку "свіжий струмінь": - введено "Критерій кількості готелів, які НЕ продаються" - селитися треба там, де готелі не продаються, пробне тестування на Нікополі, Терновці та Апостоловому показали, що то найкращі міста для інвестицій.
В связи со сложной финансовой ситуацией из-за пандемии коронавируса все больше владельцев отелей в Турции принимают решение продать бизнес.. В течение последнего месяца только в Анталье было выставлено на продажу 234 отеля: 56 - в Муратпаше, 42 - в Аланье, 39 - в Кемере, 33 - в Манавгате. Также был выставлен на продажу 21 туристский объект в Каше, 16 - в Коньяалты, 13 - в Серике, восемь - в Кумлудже, три - в Кепезе, по одному - в Финике, Газипаше и Демре.
Судя по тому что тур.сезон опять будет провален, заброшенной недвиги станет ещё больше... https://www.youtube.com/watch?v=jpVbbCUU6e4 Но для Акурта это хорошо, так как по его логике, чем больше будет продаваемой недвиги, тем она будет дороже... Но законы экономики ему не подвластны... Только за последний месяц безработица в Турции выросла на четверть миллиона человек. Четверть миллиона!!! Так что покупать недвигу будет кому...
Щось пропали репортажі з турецької натури. Бензина сі скінчила, чи драндулєт на приколі, чи пообривав халявні апельсини\гранати в навколишніх чигирях, чи поки корона сказав Ердоган сидіти по норам і не шастати, бо буде неслухняним робити больно?
Пане Флаймане, а Вам воно навiщо? Вам на Philippines. І Вас повигнен турбувати інший президент: Родри́го «Роди» Роа Дуте́рте. Не гайте часу - вивчайте "матчастину". Людина на попереднiй сторiнцi спитала про конкретне - ЗА ТЕМОЮ ГІЛКИ - я дав вiдповiдь. Цiкаву нову iнфу готую - аби ляпать, як Ви - не хочу. Дам цIкаву фIнансову конкретику, як буде час. ДIапазон вiд 40 000$ до 200 000$ - на будь-який смак.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 13 кві, 2021 19:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Щось пропали репортажі з турецької натури. Бензина сі скінчила, чи драндулєт на приколі, чи пообривав халявні апельсини\гранати в навколишніх чигирях, чи поки корона сказав Ердоган сидіти по норам і не шастати, бо буде неслухняним робити больно?
Похоже что Султан Акурта нагнет, дабы тот меньше шастал, и нахваливал всё подряд...
После вчерашнего решения России закрыть туризм в Турцию у страны остался лишь один поставщик туристов, который не вводил никаких ограничений – это Украина. Однако и этот рынок, похоже, будет закрыт. Причем закрыт будем самими турками.
В целом можно констатировать, что на туристический и отельный бизнес Турции неумолимо надвигается катастрофа: в отсутствии иностранных туристов, похоже, не остаётся надежд и на внутренний турпоток. Так, по данным турецких СМИ во вторник готовится заявление Эрдогана о полном закрытии всей Турции из-за катастрофического роста числа ковидных больных. По данным издания Turizmgazetesi, на сегодняшнем заседании кабинета президента Эрдоган в качестве меры по борьбе с распространением Covid-9 будет внесён ряд решений, касающихся туризма. «Среди них будет полное закрытие по всей Турции», - сообщает издание, при этом остаётся открытым вопрос - будет ли это полное закрытие по регионам и городам, либо только по отраслям.
Напомним, что на прошлой неделе о запрете туризма в Турцию объявил Китай, затем Иран (а это четвёртый по важности поставщик туристов в Турцию), после этому примеру последовали Германия и Британия – это второй и третий по размеру турпотока поставщики туристов. И наконец после долгих раздумий, продолжавшихся с четверга по понедельник, вчера правительство России также закрыло Турцию с 15 апреля по 1 июня.
Примечательно, что Эрдоган ещё в пятницу заявлял по телефону Путину о том, что гарантирует полную эпидемиологическую безопасность российских туристов во время их отдыха в Турции, а сегодня закрывает всю страну. На лицо политический расчет: успокоить турецкий, истерзаный ковидными ограничениями, турбизнес, принять туристов и получить с них деньги, а заболеют они ковидом или нет – уже неважно...
Для пана RTC12 нагадаю особисто тему гілки: "Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість". Спробуйти прочитати: А) Правила форуму (зверху); Б) назву теми гілки - по буквах - може так вдасться.
akurt написав:Пропоную форумчанам писати за темою гiлки. Про турботу про вiдпочинок росiян пишiть вдома. Кожен день гинуть нашi хлопцi. Дякую за розумiння.
Жорстко наш посміхающийся песик постібався із проханням писання на тему гілки. Це ТОЙ, ЩО ПОСТІЙНО ПИШЕ ВСЯКУ Х..НЮ і НЕСЕНІТНИЦІ. А ТЕПЕР ЩЕ ТОЙ МАНКУРТ, ЯКИЙ ПОСТІЙНО ХАЯВ УКРАЇНУ, ВДАЄ З СЕБЕ УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТА. ЦЕ ВЖЕ ВЕРХ ЦИНІЗМУ Я ВАМ СКАЖУ. ГАНЬБА БРЕХЛИВИМ ТУРЕЦЬКИМ БІЖЕНЦЯМ !
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 13 кві, 2021 19:39, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пропоную форумчанам писати за темою гiлки. Про турботу про вiдпочинок росiян пишiть вдома. Кожен день гинуть нашi хлопцi. Дякую за розумiння.
akurt написав:Пропоную форумчанам писати за темою гiлки. Про турботу про вiдпочинок росiян пишiть вдома. Кожен день гинуть нашi хлопцi. Дякую за розумiння.
Жорстко наш посміхающийся песик постібався із проханням писання на тему гілки. Це ТОЙ, ЩО ПОСТІЙНО ПИШЕ ВСЯКУ Х..НЮ і НЕСЕНІТНИЦІ. А ТЕПЕР ЩЕ ТОЙ МАНКУРТ, ЯКИЙ ПОСТІЙНО ХАЯВ УКРАЇНУ, ВДАЄ З СЕБЕ УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТА. ЦЕ ВЖЕ ВЕРХ ЦИНІЗМУ Я ВАМ СКАЖУ. ГАНЬБА БРЕХЛИВИМ УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ В ТУРЕЦЬКОМУ "РАЮ" !