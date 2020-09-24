"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".

Додано: Вів 13 кві, 2021 19:20

flyman написав: Щось пропали репортажі з турецької натури.

Бензина сі скінчила, чи драндулєт на приколі, чи пообривав халявні апельсини\гранати в навколишніх чигирях, чи поки корона сказав Ердоган сидіти по норам і не шастати, бо буде неслухняним робити больно? Щось пропали репортажі з турецької натури.Бензина сі скінчила, чи драндулєт на приколі, чи пообривав халявні апельсини\гранати в навколишніх чигирях, чи поки корона сказав Ердоган сидіти по норам і не шастати, бо буде неслухняним робити больно?

принять туристов и получить с них деньги, а заболеют они ковидом или нет – уже неважно...

Похоже что Султан Акурта нагнет, дабы тот меньше шастал,и нахваливал всё подряд...После вчерашнего решения России закрыть туризм в Турцию у страны остался лишь один поставщик туристов, который не вводил никаких ограничений – это Украина. Однако и этот рынок, похоже, будет закрыт. Причем закрыт будем самими турками.В целом можно констатировать, что на туристический и отельный бизнес Турции неумолимо надвигается катастрофа: в отсутствии иностранных туристов, похоже, не остаётся надежд и на внутренний турпоток. Так, по данным турецких СМИ во вторник готовится заявление Эрдогана о полном закрытии всей Турции из-за катастрофического роста числа ковидных больных. По данным издания Turizmgazetesi, на сегодняшнем заседании кабинета президента Эрдоган в качестве меры по борьбе с распространением Covid-9 будет внесён ряд решений, касающихся туризма. «Среди них будет полное закрытие по всей Турции», - сообщает издание, при этом остаётся открытым вопрос - будет ли это полное закрытие по регионам и городам, либо только по отраслям.Напомним, что на прошлой неделе о запрете туризма в Турцию объявил Китай, затем Иран (а это четвёртый по важности поставщик туристов в Турцию), после этому примеру последовали Германия и Британия – это второй и третий по размеру турпотока поставщики туристов. И наконец после долгих раздумий, продолжавшихся с четверга по понедельник, вчера правительство России также закрыло Турцию с 15 апреля по 1 июня.Примечательно, что Эрдоган ещё в пятницу заявлял по телефону Путину о том, что гарантирует полную эпидемиологическую безопасность российских туристов во время их отдыха в Турции, а сегодня закрывает всю страну. На лицо политический расчет: успокоить турецкий, истерзаный ковидными ограничениями, турбизнес,