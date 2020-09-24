"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".

Додано: Сер 14 кві, 2021 04:04

Richi написав: Вот только квартиру на Тенерифе или Бургасе можно использовать для своего отдыха, а что делать с квартирой в Киеве - вопрос (города и страны - условные, не придираться) Вот только квартиру на Тенерифе или Бургасе можно использовать для своего отдыха, а что делать с квартирой в Киеве - вопрос (города и страны - условные, не придираться)

(Інвестиційна ідея. Виникла вчора випадково під час проїзду по одному з найпрестижніших бульварів в Анталії. Прохання до пустопорожніх флудерів - мрійників про поросятину - не читати).Серед гігантів-Забудовників Анталії - з обертами в мільярди - два. Обидва згадувалися мною на цій гілці.Мати квартиру в одному з їх будинків - це суперпрестижно і воно того варто.Не чекайте тут "дешево". Тут дорого. Тут круто. Тут престижно.Круто дорого класно та престижно вартує від 1400 до 2000 доларів за 1 кв.м.Для Вас - можливо - "" ось тут.Мікрорайон Uncali (Унджали) району KonyaaltiРайон престижних дорогих будинків із мешканцями "середнього" класу і вище.Готель Sea Life 5* - перша лінія - в центрі подій та тусовки, за останні півроку двоє форумчан з цієї гілки зупинялися саме в ньому.Ліворуч жк CasaBa - здано в 2018 році - ціна квартир на старті продажів 1 200 000 лір, після здачі - 1 500 000 лір, влітку 2020 була одна квартира 2+1 під оренду на 1 рік при умові одноразового платежу за рік в сумі 10 000 доларів; на сьогодні квартир 2+1 в продажу немає навіть у перекупів, в наявності є(?)/були 3+1 за ціною вже в 4 500 000 лір.Докладна інформація є на сайті. Але те, що це реально круто - то точно.Вибачайте, точних цін не знаю.Для довідки: вкладення в квартири таких забудовників в 2020 році вже принесло (за моєю інформацією) інвесторамЗверніть увагу на назву...